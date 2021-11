Apple Week bei Media Markt: AirPods, MacBook, iPhone & Co. - schon vor dem Black Friday 2021 im Sale

Auch dieses Jahr stehen wieder der Black Friday 2021 und der Cyber Monday vor der Tür und lockt mit super krassen Angeboten - vor allem in Sachen Technik. Auch beim Kauf von Apple-Produkten kann man jedes Jahr ordentlich Geld sparen. Dieses Jahr wird es unter anderem bei Amazon sicher wieder das ein oder andere Schnäppchen vom Technik-Giganten geben. Wusstest du, dass Apple den ersten Black Friday in Deutschland veranstaltet hat? Das war im Jahr 2006. Danach sprangen andere Online-Händler auf das Erfolgsmodell auf.

Bei Media Markt gibt es bereits ab jetzt krasse Apple-Schnäppchen zu holen: Der Elektronik-Händler startet in die Apple Week und hat krasse Rabatte für seine Kunden im Gepäck. Teilweise sparst du über 1000 Euro auf MacBooks und Co.. Egal, ob iphone, AppleWatch oder HomePod: Jetzt kannst du richtig Geld sparen - und dir oder deinen Liebsten an Weihnachten eine echte Riesen-Freude bereiten.

Black Friday 2021 bei Apple: 26. November - save the date

Der Black Friday findet in diesem Jahr am Freitag, 26. November 2021, statt. Voraussichtlich wird es schon ab Montag, 22. November, täglich Angebote bei Amazon geben. Wir halten dich auf dem Laufenden und zeigen dir hier alle Apple-Schnäppchen, die es 2021 rund um den Black Friday geben wird.

Was jetzt schon klar ist: Apple hat den Preis seiner beliebten AirPods jetzt schon deutlich gesenkt - und zwar von 179 Euro auf 129 Euro. Schafft man es da noch einen ordentlichen Black Friday oder Cyber Monday Rabatt abzugreifen, kann man ein echtes Hammer-Schnäppchen machen. Du willst mehr zum Black Friday erfahren? Hier findest du alles, was du zum Schnäppchen-Tag wissen musst.

Im vergangenen Jahr endete diese "Black Friday-Woche" mit dem Cyber Monday, der in diesem Jahr auf 29. November fallen würde. Behalte die Angebote auf jeden Fall im Blick: Amazon startet oft schon Tage vorher mit ersten Super-Deals - oft auch mit Apple-Produkten.

Apple: Frühe Black Friday 2021 Angebote sichern

Der Online-Gigant Amazon hat schon jetzt mit seinen "Frühen Black Friday Angeboten" gestartet. Vielleicht is auch das ein oder andere Apple-Schnäppchen ist mit von der Partie.