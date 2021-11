Eingebettet zwischen der schwäbischen und der fränkischen Alb liegt das Donau-Ries. Der schwäbische Landkreis an der Grenze zu Mittelfranken ist Teil der Romantischen Straße und für seine schönen Naturlandschaften und die beeindruckende Kulturgeschichte bekannt. Durch die gute Anbindung sind Ballungsräume wie Nürnberg oder München schnell mit Auto oder Bahn erreichbar.

Die Monheimer Alb zum Beispiel bietet Naherholung pur im wahrsten Sinne: Einen Katzensprung von der Kreisstadt Donauwörth entfernt können Aktive auf über 200 Kilometern Wanderwegen die Natur erkunden. Beeindruckende Sehenswürdigkeiten, wie die fast tausendjährige Harburg, sind Anlaufpunkt für geschichtlich Interessierte.

Von großer Bedeutung ist die Unternehmenslandschaft, in Donau-Ries tummeln sich zahlreiche namhafte Arbeitgeber. Die Menschen im Donau-Ries profitieren von einer starken Infrastruktur. Wir haben uns im Landkreis umgesehen und sind auf viele spannende Geschichten gestoßen.

Viele innovative Unternehmen in zukunftsorientierten Branchen haben sich angesiedelt oder sind schon lange im Landkreis zuhause und am Markt etabliert. Dass das Donau-Ries ein wahrer Jobmotor ist, zeigt die zweitniedrigste Arbeitslosenquote aller bayerischen Landkreise (Stand: 2020). Hier einige Erfolgsbeispiele aus der Region:

Neugierig geworden: Auf der Job-Plattform des Wirtschaftsförderverbandes DONAURIES findest du aktuelle Job-Angebote.

Wichtige Stützen: Verkehr & Bildung

Der Landkreis Donau-Ries ist geprägt von viel Natur und Zeugnissen einer langen Geschichte - gleichzeitig punktet die Region mit einer guten Infrastruktur. Wer in Donau-Ries lebt und arbeitet, genießt viele Vorteile: Ein gut ausgebautes Straßennetz, einen verlässlichen öffentlichen Nahverkehr, eine vielfältige Kinder- und Seniorenbetreuung und eine gute Gesundheitsversorgung.

Auf über 600 Kilometer Kreis-, Staats- und Bundesstraßen kommst du mit dem Auto schnell von A nach B. Auch Bahnfahrer genießen die Vorteile der Mobilität eines modernen Landkreises. Der Bahnhof Donauwörth ist ein ICE-Knotenbahnhof, von dem aus du schnelle Verbindungen in alle Richtungen nutzen kannst.

Auch Bildung des Nachwuchses wird in Donau-Ries großgeschrieben. Du willst deine Kinder auf das Gymnasium schicken oder in einer Fachschule direkt auf das Berufsleben vorbereiten lassen? All das ist auf den mehr als zehn Schulen möglich. Nicht umsonst trägt der Landkreis das Gütesiegel "Bildungsregion in Bayern".

Familie und Arbeit unter einem Hut

Auch für Kinder im Vorschulalter wird im gesamten Landkreis viel getan. Das Bündnis für Familie mit seinen 130 Partnern macht sich für Familienfreundlichkeit in den Unternehmen stark – mit Erfolg! Immer mehr Unternehmen fanden inzwischen eigene Lösungen für eine familienfreundlichere Personalpolitik. Darüber hinaus stehen viele Krippenplätze, Tagesmütter und Ganztagskindergärten zur Verfügung.

Für Senioren ist im Landkreis viel Platz! Zwölf Bürgerspitale, Senioren- und Pflegeheime bieten älteren Bürger*innen passenden Wohnraum und die richtige Versorgung. Darüber hinaus sorgen mobile Pflegedienste und Vermittlungsfirmen von haushaltsnahen Dienstleistungen für das Wohlbefinden der Menschen im fortgeschrittenen Alter. Um die Gesundheit der Donau-Rieser*innen kümmern sich zahlreiche Kinderärzte, Allgemeinmediziner, Fachärzte, Zahnärzte, Physio- und Psychotherapeuten und Apotheker sowie drei Krankenhäuser.

Region mit vielen Vorzügen

Was sagen die Menschen im Donau-Ries über das Leben in der Region? Was macht den "typischen" Donau-Rieser aus und wie steht es um den Zusammenhalt? Wir haben uns im Landkreis umgehört.

Noah Berber (19), Verwaltungsangestellter, beschreibt die Region als große Familie: „Das Donau-Ries gibt einem alle Möglichkeit, sich zu entfalten. Aber klar, man muss diese Möglichkeiten auch ergreifen.“ Er schätzt das Vereinsleben im Landkreis. Noah ist Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr Wemding und Gruppenleiter bei der Kolpingjugend. Vereine gehören für ihn zum Leben einfach dazu, weil ihm der Austausch mit Menschen wichtig ist.

Gabi Schmid-Torbica (46) ist Friseurin, sie arbeitet seit fast 30 Jahren in ihrem Beruf und hat immer ein offenes Ohr. Sie kennt die Donau-Rieser*innen und sagt: „Die Menschen hier sind besonders herzlich und freundlich.“ Doch für sie ist es nicht nur der Charakter der Menschen, der das Donau-Ries so besonders macht. Es sei die Art des Miteinanders: „Hier schaut man nicht weg, hier achtet man aufeinander. Hier fragt man nicht nur, wie es dem anderen geht – hier interessiert man sich auch für die Antwort."

In der Galerie erfährst du mehr über die Menschen im Donau-Ries - und warum die Region so lebenswert ist:

Eine starke Wirtschaft und viele tolle Arbeitsplätze

Der Wirtschaftsförderverband DONAURIES e.V. hat das Ziel, alle verantwortlichen Kräfte im Landkreis Donau-Ries zusammenzubringen und Kräfte zu bündeln. So können über Partei-, Interessens- und Gebietsgrenzen hinweg die Zukunft der Wirtschaftsregion Donau-Ries aktiv und nachhaltig gestalten werden. Mehr über die Arbeit des Verbandes erfährst du auf der Facebook- und Instagram-Seite.

Kontakt und Anfahrt

Wirtschaftsförderverband DONAURIES e.V.

Pflegstraße 2

86609 Donauwörth

Telefon: 0906 74-6093

Telefax: 0906 74-436093

E-Mail: info@wirtschaft-donauries.bayern