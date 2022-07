Die in Bamberg ansässige Siemens Energy-Tochter Trench Germany wurde 1946 gegründet – im vergangenen Jahr 2021, dem tatsächlichen Jubiläumsjahr, konnte jedoch Corona bedingt nicht gebührend gefeiert werden. Dafür war die Freude umso größer, als das Unternehmen seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitsamt Familien Anfang Juli 2022 zur großen Jubiläumsfeier einlud.

Groß war dabei Programm:

Ein Riesenrad und ein Kletterturm verwandelten das Firmengelände in der Nürnberger Straße 199 zusammen mit einigen anderen Attraktionen in einen waschechten Jahrmarkt. Die Losbude, an der unter anderem Urlaubstage zu gewinnen waren, war nur eines der vielen Highlights.

Wie Phönix aus der Asche

Begonnen hat die Geschichte von Trench Germany als ehemalige Messwandler-Bau GmbH Bamberg (MWB) gegründet von Friedrich Raupach, der seine Zukunft in den Messwandlern fand. In den ersten Jahren arbeitete die MWB auf engstem Raum: Im Keller des Warenhauses Tietz am Maxplatz, dem heutigen Galeria Karstadt Kaufhof. Zunächst wurden 10 kV Trockenstrom- und Ölspannungswandler hergestellt. Jedoch konnten schnell erste Erfolge verbucht werden, so dass die Bamberger Konstruktionen national und international zunehmend mehr Anklang fanden und immer mehr neue und weitergehende Wünsche ermöglichten eine schnelle und zielstrebige Weiterentwicklung. Der nächste große Schritt der MWB erfolgte im Oktober 1950: Mit einer Belegschaft von 99 Personen bezog das Unternehmen seinen heutigen Firmensitz in der Nürnberger Straße. Nach mehreren Umfirmierungen in den Jahren 1983 und 1993, wurde Trench 2004 letztlich in eine GmbH umgewandelt und an Siemens weiterverkauft, agiert jedoch weiterhin eigenständig als Trench Group.

Trench Germany heute

Heute beschäftigt die Trench Germany GmbH am Standort Bamberg 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier werden spezialisierte elektrische Hochspannungsprodukte für den Versorgungs- und Industriebereich entwickelt und hergestellt. Der Fokus liegt insbesondere auf den beiden neuesten Innovationen Blue und Optical, um eine langfristige Nachhaltigkeit ohne Umweltkompromisse zu garantieren. Folglich kann gesagt werden, dass sich seit der Gründung im Jahr 1946 einiges getan hat. Trench Germany arbeitet daran, auch in Zukunft stets neue Innovationen zu entwickeln und die nachhaltigen Technologien noch weiter auszubauen. Auf die nächsten 75 Jahre!

