Letztes Jahr musste die Freizeit Messe leider coronabedingt abgesagt werden. Daher freuen sich die treuen Besucher nun umso mehr, dass die Messe dieses Jahr wieder stattfinden kann! Vom 9. bis zum 13. März kannst du viele verschiedene Aussteller mit einem abwechslungsreichen Programm auf dem Messegelände Nürnberg besuchen. In diesem Jahr stehen vor allem die Themen Tourismus, Caravaning, Outdoor und Garten im Mittelpunkt der Messe. Zudem erwarten dich eine Vielzahl an Aktivitäten zum selber mitmachen und ein ausgiebiges Angebot an Essen und Getränken.

Wir haben alle wichtigen Infos für dich:

Großes Gewinnspiel: inFranken.de verlost 10 x 2 Tickets für die Freizeit Messe

inFranken.de verlost 10 x 2 Tickets für die Freizeit Messe 2022 in Nürnberg. Nimm noch bis zum Sonntag, dem 6. März, teil und sichere dir die Chance auf zwei kostenlose Tickets! Unter allen Teilnehmenden werden die Gewinner per Zufallsverfahren ausgelost und anschließend per E-Mail benachrichtigt.

Ticketverkauf und Hygienekonzept

Das Wichtigste auf einen Blick:

Ticketverkauf online : Bitte kaufe dein Ticket schon vor deiner Anreise bequem von zu Hause aus. Auch vor Ort an der Tageskasse können noch Tickets gekauft werden, allerdings kann es hier zu erheblichen Wartezeiten kommen.

: Bitte kaufe dein Ticket schon vor deiner Anreise bequem von zu Hause aus. Auch vor Ort an der Tageskasse können noch Tickets gekauft werden, allerdings kann es hier zu erheblichen Wartezeiten kommen. Kontaktnachverfolgung : Im Ticket-Online-Shop hinterlegst du automatisch deine Kontaktdaten für eine sichere Kontaktnachverfolgung.

: Im Ticket-Online-Shop hinterlegst du automatisch deine Kontaktdaten für eine sichere Kontaktnachverfolgung. 2G : Zutritt haben Geimpfte und Genese. Diesbezüglich gelten die jeweils aktuellen Regelungen der Regierung.

: Zutritt haben Geimpfte und Genese. Diesbezüglich gelten die jeweils aktuellen Regelungen der Regierung. FFP2-Maskenpflicht: In Innenräumen und überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Dieses Jahr findet der Ticketverkauf primär online statt. Im Ticketshop findest du eine Auswahl an Tagestickets, Nachmittagstickets und ein Familienticket. Bitte beachten: Eine Rückgabe der Online-Tickets ist nicht möglich. Solltest du dein Ticket lieber vor Ort am Messegeländer kaufen wollen, rechne bitte mit längeren Wartezeiten.

Unser Tipp: Mit diesem Link von inFranken.de kannst du dir dein Ticket für 9 Euro anstatt für 11 Euro sichern!

Wer das Ticket online kauft, hinterlegt automatisch seine Kontaktdaten für die Kontaktnachverfolgung. Der Einlass findet unter der 2G-Regel statt. Das heißt, nur Geimpfte und Genese haben Zutritt auf das Messegelände. Für Kinder bis zum 14. Lebensjahr entfällt die Nachweispflicht.

Zudem gilt in Innenräumen und überall dort, wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, eine FFP2-Maskenpflicht. Ausgenommen davon sind Tische und Sitzplätze im Außenbereich. In Gastronomiebereichen gilt das jeweils aktuell gültige Hygienekonzept Gastronomie Bayern. Kinder bis 6 Jahre sind von der Maskenpflicht befreit.

Freizeit Messe 2022: Alle Aussteller und Geländeplan

Da die Nachfrage nach Reisemobilen und Caravans immer weiter steigt, sticht dieses Jahr das besonders große Angebot an Reisemobilen heraus. Aber auch an Angeboten rund um Bewegung, Outdoor und Sport mangelt es nicht. Neben der Ausrüstung für verschiedene Sportarten im und auf dem Wasser findest du auch Aussteller für Outdoor- und Sportbekleidung. Außerdem findest du ein breites Angebot an Touristik-Angeboten. Lasse deine Reiselust wecken und informiere dich über Outdoor-Trips, Wellness-Reisen und Wander-Touren.

Zudem gibt es ein breites Angebot an Aktionen zum Mitmachen: Der Bayrische Hockeyverband kommt mit einem Airhockey-Feld auf die Messe und der Bayrische Landesverband für Modernen Fünfkampf lädt dich zum Laser-Run ein.

Spannende Programmpunkte auf einen Blick:

An den unterschiedlichen Messetagen sind folgende Aktionen geplant:

Mittwoch, 9. März & Donnerstag, 10. März : inviva-Aussteller informieren im Foyer der Halle 11 über ein aktives und selbstbestimmtes Leben.

& Donnerstag, : informieren im Foyer der Halle 11 über ein aktives und selbstbestimmtes Leben. Freitag, 11. März : Outdoor-Aktionstag

: Samstag, 12. März & Sonntag, 13. März: Regionale Sportvereine stellen sich und ihre Sportarten vor und laden zum Mitmachen und Ausprobieren ein.

Geländeplan

Die Messe findet in den Hallen 10 bis 12 statt. Jede Halle besitzt ihren eigenen thematischen Schwerpunkt. Wir haben dir eine Übersicht erstellt, was du in welcher Halle erwarten kannst.

Halle 10.0: Haus & Garten

Haus & Garten Halle 10.1: Angebote rund um Bewegung, Outdoor und Sport

Angebote rund um Bewegung, Outdoor und Sport Halle 11.0: Touristik-Angebote

Touristik-Angebote Halle 11.1: Markthalle

Markthalle Halle 12: Caravaning

Kontakt

AFAG Messen und Ausstellungen GmbH

Messezentrum 1

90471 Nürnberg

Telefon: +49(0)911-98833-145

Fax: +49(0)911-98833-245

E-Mail: info@afag.de

Öffnungszeiten

9. März - 13. März 2022

9:30 Uhr - 18:00 Uhr (Einlass bis 17 Uhr)