Wertschätzung für regionale Lebensmittel - dafür setzt sich die Initiative für regionale Genusshandwerke ein. Mit an Bord sind die bayerischen Bäcker*innen, Konditor*innen, Metzger*innen, Brauer*innen und Müller*innen, die Tag für Tag viel Leidenschaft und Liebe in ihre Produkte stecken. Unterstützt wird die Initiative vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Was die heimischen Berufe und Produkte so besonders macht, erfährst du hier.

Regionale Lebensmittel aus hochwertigen Rohstoffen

Die bayerischen Genusshandwerker stehen für Lebensmittel des täglichen Bedarfs, die sich von Massenware abheben. Gute und hochwertige Nahrungsmittel erzeugt man nicht, indem man sie industriell (vor-)fertigt. Sie werden täglich frisch und in handwerklicher Tradition aus hochwertigen, regionalen Rohstoffen nach individuellen Rezepturen hergestellt - mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail.

Handwerkstradition über Generationen hinweg