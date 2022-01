Seit über 25 Jahren gibt es den Bio-Fachmarkt ebl-naturkost mit Sitz in Fürth bei Nürnberg. Viele Kund*innen sind „ihrem ebl“ schon seit langer Zeit treu, denn die Firmenphilosophie überzeugt: ebl-naturkost setzt auf regionale Produkte, nachhaltige Lieferketten und Fleisch- und Wurstwaren aus der eigenen ebl-Metzgerei. Mittlerweile versorgen 31 Märkte die Region von Coburg bis Schwabach und von Würzburg bis Altdorf bei Nürnberg mit Bio-Lebensmitteln, Naturkosmetik und Naturwaren aus kontrolliert ökologischer Erzeugung und Verarbeitung.

Nachhaltig einkaufen und punkten mit oekobonus

Dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren weiter wachsen konnte, ist auch dem geänderten Konsumverhalten zu verdanken: Im Jahr 2020 gaben die Deutschen 22% mehr Geld für Bio-Lebensmittel und -Getränke aus als noch 2019. Damit treue Kund*innen für ihr gesundes Einkaufsverhalten belohnt werden, hat ebl-naturkost mit vier weiteren nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen (Bio Hotels, SuperBioMarkt, GLS Bank, Waschbär) das Bonusprogramm oekobonus samt passender App entwickelt. Das digitale Bonusprogramm verzichtet auf Plastik-Kundenkarten, Bonushefte & Co. und schont so kostbare Ressourcen.

Gleich losschwärmen und Gutes tun – jetzt 500 Extra-Bees geschenkt bekommen

Wer fleißig bei ebl-naturkost einkauft und die oekobonus-App installiert, wird dafür mit kleinen "Bees" belohnt. Für jeden Euro gibt es eine Bee – 100 Bees entsprechen einem Euro. Die gesammelten Bees können jederzeit beim Einkaufen eingelöst oder an wechselnde Spendenprojekte verschenkt werden. Schon fast 12.000 ebl-Kund*innen haben sich seit Juli 2020 bei der oekobonus-App registriert – ein voller Erfolg für das Unternehmen. Innerhalb der oekobonus-App stehen auch regelmäßig wechselnde Coupons zur Verfügung, mit denen sich die Bees sogar vervielfältigen lassen – durch Mehrfach-Bees oder Extra-Bees auf ausgewählte Produkte. Wer sich aktuell registriert, bekommt außerdem 500 Bees geschenkt!

Bees sammeln und punkten – so einfach geht’s

Um bei dem Bonusprogramm mitzumachen, wird lediglich ein Smartphone (mind. Android 5.0 bzw. mind. OS 11.0), die kostenlose oekobonus-App und ein registriertes oekobonus-Konto benötigt und schon können Nutzer*innen mittels QR-Code bei jedem Einkauf im ebl-Markt ihrer Wahl und bei allen teilnehmenden Partner*innen Bees sammeln. Wer mitmachen will, findet hier eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

Lade dir im App-Store die kostenlose oekobonus-App herunter

Registriere dich und lege dir ein Konto an

Aktiviere vor dem Einkauf die wechselnden Coupons (manche Coupons müssen nicht aktiviert werden)

Öffne vor dem Bezahlen die App und zeige deinen QR-Code an der Kasse vor

Belohne dich selbst, indem du mit Bees bezahlst oder spende deine gesammelten Bees an nachhaltige Projekte

Kontakt

ebl-naturkost GmbH & Co.KG

Am Grünen Weg 1

90766 Fürth



E-Mail: ebl@ebl-naturkost.de

Website: www.ebl-naturkost.de