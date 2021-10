Nicht erst seit der Pandemie erfreuen sich Gemüseboxen großer Beliebtheit. Der Markt boomt, immer mehr Haushalte lassen sich Woche für Woche ihre Lebensmittel nach Hause liefern und sparen sich so den Weg in den Supermarkt. Auch das Knoblauchsland, eines der größten zusammenhängenden Gemüseanbaugebiete in Deutschland, hat einen Lieferservice ins Leben gerufen. Das Gemüse aus dem Städtedreieck Nürnberg-Fürth-Erlangen punktet mit hoher Qualität, maximaler Frische und viel Geschmack. Mit unserem Aktionscode "franken10" sparst du nur für kurze Zeit 10 % auf deine erste Bestellung im Knoblauchsland-Shop.

Gemüse aus dem Knoblauchsland: mehr Frische, Qualität und Fairness

Immer mehr Verbraucher gehen weg von Importware und setzen auf hochwertiges, regionales Gemüse. Das sind die Gründe:

mehr Frische und weniger Emissionen durch kurze Transportwege

hochwertige Lebensmittel durch nachhaltigen Anbau

intensiver Geschmack durch einen längeren Reifeprozess

faire Arbeitsbedingungen für Erntehelfer

regionale Familienbetriebe unterstützen

Regionale Gemüsebox online bestellen und sparen

Du möchtest dich von der Qualität der regionalen Gemüseboxen aus dem Knoblauchsland überzeugen? Mit dem Code "franken10" sparst du bis zum 23. Oktober 10 % auf deine Bestellung. Mit dem Code sichert ihr euch Gemüseboxen ab 20 Euro. Und so funktioniert's:

1. Code "franken10" kopieren

2. Knoblauchsland-Shop besuchen und Lieblingsprodukte in den Warenkorb legen

3. Zur Kasse gehen und Bestelldaten hinterlegen

4. Im letzten Schritt "Ich habe einen Gutschein" anklicken

5. Bestelldaten hinterlegen und im letzten Bestellschritt "franken10" eingeben

6. Aktion gilt bis zum 24. Oktober

Knackige Tomaten, saftige Gurken und leckere Paprika- das erwartet dich in den Gemüseboxen aus dem Knoblauchsland:

Über den Partner

Im Knoblauchsland, dem regionalem Gemüseanbaugebiet zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen, setzt man auf nachhaltigen Gemüseanbau. Ob im Abo oder als Einzelbestellung - die leckeren Erzeugnisse aus dem Knoblauchsland kommen erntefrisch und ganz unkompliziert du dir nach Hause.