Die Brauerei Leikeim – eine der größten Familienbrauereien in Franken – weiß: Am besten schmeckt das Bier von daheim! Dafür hat die Traditionsbrauerei, die es schon seit 1887 gibt, einen Wettbewerb der Hobbybrauer ins Leben gerufen: Wenn du eine Leidenschaft für gutes Bier hast und selbst dein Bier braust, ein waschechter Franke bist und/oder hier deinen Erstwohnsitz hast, dann überzeuge mit deiner Braukreation und werde mit etwas Glück Frankens bester Hobbybrauer 2023. Alle Infos dazu findest du hier oder auf der offiziellen Website des Wettbewerbs.

So nimmst du am Hobbybrauer Wettbewerb von Leikeim teil

Schick im Zeitraum vom 18.9. bis 2.10.2023 dein Bier ein oder bring es direkt zur Brauerei Leikeim vorbei. Die Brausorte ist fast egal, wichtig ist, dass das Bier nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut worden ist. Einzige Ausnahme: Der Stil Rauch Doppelbock ist nicht zugelassen, da dies das Gewinnerbier des letzten Wettbewerbs war.

Die Brauerei wählt von allen Einsendungen fünf Biere aus, die in die Finalrunde kommen.

Die fünf Besten präsentieren ihr Bier persönlich der fachkundigen Jury. Das Finale findet am 20.10.2023 statt.

Die Jury beurteilen die Biere nach festen Kriterien und vergeben Punkte. Das Bier mit der höchsten Gesamtpunktzahl gewinnt.

Das gibt es zu gewinnen

Platz 1: Das Gewinnerbier wird von Leikeim als Brauschatz 2024 ins Sortiment aufgenommen und kommt offiziell in den Handel. Gemeinsam mit dem Leikeim-Braumeister darf der Sieger sein Bier auf einer professionellen Anlage einbrauen und die Entstehung begleiten. Zusätzlich erhält er oder sie 150 Liter Bier und wird als bester Hobbybraumeister Frankens mit dem goldenen Zapfhahn ausgezeichnet.

Platz 2 und 3: Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Rohstoffe für die heimische Brauerei. Der zweite Platz erhält 2x 25 Kilogramm Pilsener Malz ungeschrotet. Der dritte Platz erhält 1x 25 Kilogramm Pilsener Malz ungeschrotet. Mit freundlicher Unterstützung von Brau-Partner, dem Shop für alle Haus- und Hobbybrauer.

So reichst du dein Bier ein

Schick dein Bier mit dem vollständig ausgefüllten Anmeldeformular im Zeitraum vom 18.9. bis 2.10.2023 an die Leikeim-Anschrift:

Brauhaus Leikeim

Andrei Stirbati

Gewerbegebiet 4

96264 Altenkunstadt

Du kannst deine Probe auch im angegebenen Zeitraum persönlich vorbeibringen. Beachte dabei folgende Vorgaben:

Pro Hobbybrauer können maximal zwei Biersorten eingereicht werden.

eingereicht werden. Um deine Bierkreation angemessen verkosten zu können, stelle pro Sorte bitte mindestens 6 Flaschen à min. 0,5 Liter zur Verfügung.

zur Verfügung. Achte auf eine sichere Verpackung deiner Flaschen für den Transport und kennzeichne den Karton mit dem Hinweis "Glas".

Anmeldegebühr

Die Brauerei Leikeim bittet um eine Anmeldegebühr von 10 Euro pro Teilnehmer. Bei mehreren Biersorten muss nur einmal die Teilnahmegebühr bezahlt werden. Die Überweisung muss bis zum 2.10.23 eingegangen sein.

Das ist die Bankverbindung:

Brauhaus Leikeim

Raiffeisenbank Obermain Nord

IBAN: DE10 7706 1004 0000 0102 00

BIC: GENODEF1ALK

Verwendungszweck: Hobbybrauer, Name Vorname

In der Anmeldegebühr ist enthalten:

Teilnahme am Hobbybrauerwettbewerb 2023

Feedback der Jury zum eingereichten Bier

Das sind die Biervorgaben für den Wettbewerb

Es dürfen alle Biere eingereicht werden, die nach dem Bayerischen Reinheitsgebot gebraut wurden. Einzige Ausnahme ist der Stil Rauch Doppelbock, da dies der Gewinner des letzten Wettbewerbes war. Alle gängigen Maischverfahren sind möglich. Es gibt aber aus technischen Gründen eine Einschränkung bei der Auswahl der Rohstoffe:

Malze: Genutzt werden dürfen jegliche reinheitsgebotskonformen Malze (Anteil entspelztes Malz max. 60 %). Die Verwendung von Rohfrucht ist ausgeschlossen.

Hopfen: Jede käuflich erwerbbare Hopfensorte in Form von Hopfenpellets oder Hopfenpulver kann verwendet werden. Gaben sind sowohl im Heiß- als auch Kaltbereich zulässig. Der Einsatz von Hopfendolden oder Hopfenextrakt ist ausgeschlossen.

im Heiß- als auch Kaltbereich zulässig. Der Einsatz von Hopfendolden oder Hopfenextrakt ist ausgeschlossen.

Hefe: Es muss sich um einen Hefestamm handeln, der käuflich zu erwerben ist.

Die Verwendung von Bakterien, Kokken oder bierschädlichen bzw. übervergärenden Hefen ist generell ausgeschlossen.

Nach diesen Kriterien wird das Bier bewertet

Optik: Farbe, Klarheit, Schaumbildung, Schaumhaltbarkeit (x2), Schaumhaftvermögen

Flavour: Reinheit des Geruchs (x2), spezifischer Sortengeruch, Reinheit des Geschmacks (x2), Rezenz, Vollmundigkeit (x2), Intensität der Bittere, Qualität der Biettere (x2), Nachtrunk

Sortenspezifischer Gesamteindruck (x2)

Mit (x2) markierte Merkmale zählen doppelt, für jedes Prüfmerkmal werden maximal 5 Punkte vergeben. Aus allen Wertungen errechnet sich die Gesamtpunktzahl und damit eure Platzierung.

Teilnahmebedingungen

Alle Informationen zum Hobbybrauerwettbewerb 2023 findest du unter leikeim.de/hobbybrauer

Für offene Fragen kannst du dich ganz einfach per Mail an die Brauerei wenden wenden: hobbybrauer@leikeim.de

Zum Wettbewerb sind alle Hobbybrauer/innen herzlich eingeladen, deren Biere nicht aus gewerblicher Produktion stammen und die kein angemeldetes Gewerbe auf ihre Brautätigkeit haben. Die Teilnahme ist erst ab Vollendung des 18. Lebensjahres möglich, die Teilnehmer/innen müssen in Franken geboren sein oder ihren Erstwohnsitz in Franken haben. Der Nachweis über den Wohnsitz bzw. die Herkunft wird in der Finalrunde geprüft. Mitarbeiter der Brauhaus Altenkunstadt Andreas Leikeim GmbH & Co. KG sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Das eingereichte Bier muss den unten angegebenen Vorgaben des Wettbewerbs entsprechen und beim jeweils zuständigen Zollamt ordnungsgemäß versteuert werden. Die Gewinnbekanntgabe erfolgt am 20.10.2023 auf den sozialen Medien von Leikeim.

Kontakt

Brauhaus Altenkunstadt

Andreas Leikeim GmbH & Co. KG

Gewerbegebiet 4

96264 Altenkunstadt

Andrei Stirbati

09572-750534

andrei.stirbati@leikeim.de

Bei Fragen: hobbybrauer@leikeim.de