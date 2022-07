400 Künstlerinnen und Künstler sind der Ausschreibung zu Europas wichtigstem Wettbewerb für zeitgenössische Glaskunst gefolgt. 90 schafften es in die engere Auswahl und werden nun in der Wettbewerbsschau präsentiert. Viele der eingereichten Arbeiten beschäftigen sich mit hochaktuellen gesellschaftlichen Fragen – etwa zu Klimawandel, Nachhaltigkeit oder der Corona-Krise. „Fast jedes Objekt erzählt eine Geschichte, die Kunst aus Glas ist am Puls der Zeit“, betont Sven Hauschke, Direktor der Kunstsammlungen der Veste Coburg.

Ausflugstipp für Jung und Alt: Familienfreundliche Ausstellung in der Veste Coburg, die verzaubert

Führungen und Veranstaltungen vertiefen den eigenen Zugang zu der Thematik für kleine und große Gäste. Am Ausstellungsstandort Rödental kann man zugleich die prämierten Objekte der vergangenen Coburger Glaspreise bestaunen und in die Geschichte des modernen Glases seit den 1960er Jahren eintauchen. Es winkt ein spannungsreicher Erlebnis-Ausflug für die ganze Familie in dem von den Vereinten Nationen ausgerufenen Internationalen Jahr des Glases 2022.

Alle Informationen zur Ausstellung zum Coburger Glaspreis 2022

Die Ausstellung zum Coburger Glaspreis 2022 mit moderner Kunst aus Glas ist noch bis 25. September auf der Veste Coburg und im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental zu sehen.

Präsentiert werden knapp 100 Werke von 90 internationalen Künstlerinnen und Künstlern.

Eintrittspreise für die Kunstsammlungen der Veste

Erwachsene: 9 Euro

Ermäßigt: 7 Euro

Kinder: 2 Euro

Die Eintrittskarte für die Kunstsammlungen der Veste Coburg gilt innerhalb 4 Wochen auch im Europäischen Museum für Modernes Glas in Rödental.

Eintrittspreise für das Europäische Museum für Modernes Glas

Erwachsene: 6 Euro

Ermäßigt: 4 Euro

Kinder: 2 Euro



Die Eintrittskarte für das Glasmuseum kann innerhalb 4 Wochen auf den Eintrittspreis für die Kunstsammlungen auf der Veste Coburg angerechnet werden.

Öffnungszeiten

Kunstsammlungen der Veste Coburg: 1. April bis 6. November 2022: 9.30 Uhr bis 17 Uhr

Europäisches Museum für Modernes Glas: 1. April bis 6. November: 9.30 Uhr bis 13 Uhr und 13.30 Uhr bis 17 Uhr

Coburg – ein Zentrum der modernen Kunst aus Glas

In Sachen Glas hat Coburg Weltrang – und das gleich zweifach. Während auf der Veste Coburg die „Schatzkammer Glas“, eine fürstliche Schausammlung historischer Gläser, zu erleben ist, präsentiert das Europäische Museum für Modernes Glas im Schlosspark Rosenau die jüngere und jüngste Entwicklung internationaler Glaskunst

Das Glasmuseum Rödental – Europäisches Museum für Modernes Glas

Ein zerbrechliches Material, filigrane Muster, leuchtendes Farbspiel: Der Direktor der Kunstsammlungen der Veste Coburg, Sven Hauschke, weiß, wie sehr solche Glaskunst die Gäste berühren, überraschen und verzaubern kann. Den promovierten Kunsthistoriker bewegt vor allem die Vielfalt von Glas – seine illusionistische Wirkung, seine Transparenz, seine Verwendungsmöglichkeiten. Glas, betont Hauschke, ist für viele Menschen ein Türöffner zur Kunst: „Viele unserer Besucher würden vielleicht nie in ein Museum für Moderne Kunst gehen. Aber über das Material Glas, das jeder kennt, werden sie neugierig. Sie sind dann fasziniert von der Bandbreite der ausgestellten Objekte, von deren Ästhetik, den technischen Raffinessen und den erzählten Geschichten. Oft vergessen sie darüber die Zeit.“ Dieser Moment ist es, in dem die Werke ihre Magie entfalten.

Das Besondere am Europäischen Museum für Modernes Glas

Glaskunst von den 1960ern bis heute – in ihren unterschiedlichsten Facetten. Im museumseigenen Lampenglasstudio kann man bei Veranstaltungen Künstlern über die Schulter sehen und sich auch selbst in der Gestaltung von Glasperlen versuchen.

Im Untergeschoss des Museums ist die Studiensammlung Keramik zuhause, die mit über 500 Exponaten von über 250 internationalen Keramikern die größte Präsentation an moderner Keramik im süddeutschen Raum bildet.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Kunstsammlungen der Veste Coburg

Veste Coburg 1

95450 Coburg

Europäisches Museum für Modernes Glas

Rosenau 10

96472 Rödental

Tel: 09561-8790

E-Mail: sekretariat@kunstsammlungen-coburg.de

Route zur Kunstsammlung Coburg in der Veste

Route zum Europäischen Museum für Modernes Glas