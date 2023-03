Nach den dunklen und kalten Wintertagen erwacht der Frühling wieder. Wenn du die ersten Sonnenstrahlen genießen und neue Energie tanken willst, bist du in der ThermeNatur in Bad Rodach genau richtig. Wir geben dir einen Überblick über die aktuellen Wellness-Angebote und exklusive Neuheiten wie das Quellwasser oder das Oster-Special.

Frühlingserwachen in der ThermeNatur in Bad Rodach genießen



Nach den dunklen Winterstunden versprüht die Natur wieder echte Lebensfreude - erste Blumen blühen, die Sonnenstrahlen kommen raus und es wird wieder wärmer. Passend zum Frühlingsstart bietet die ThermeNatur in Bad Rodach dir und deinen Liebsten zahlreiche Wellness- und Wohlfühlangebote, um deine Energiereserven wieder aufzufüllen.

Ob ein Tagesausflug oder ein Kurztrip, in der riesigen Badelandschaft wird dir einiges geboten:

Bewegungsbecken in der großen Badehalle

Sprudeliges Außenbecken

Solebecken mit Strömungskanal

Erfrischendes Schwimmerbecken

Erholungsbecken im Rundbau

Separiertes Therapiebecken

Wärmende Aroma-Trockenräume (Tepidarien)

Körper-Kneipp-Becken (innen & außen)

Dampfbad

Solarium

Wasserbetten-Lounge

FrischeRestaurant immergrün

XXL-Thermengarten

u.v.m.

Hier gibt es einige Impressionen aus der ThermeNatur in Bad Rodach:

Kurzurlaub in Bad Rodach – unser Tipp für Wellnesstage in Franken



Die ThermeNatur liegt in Bad Rodach, einem beliebten Kurort in Bayern in der Urlaubsregion Coburg.Rennsteig. Neben den heilenden Thermalquellen ist Bad Rodach auch für seine malerische Landschaft und die wunderschöne Altstadt bekannt. Fachwerkromantik und historische Bauten laden zu einem Bummel durch die kleine Stadt ein. Im Kurpark am Thermenhügel der Stadt Bad Rodach verführen zahlreiche Spazierwege und ein Naturlehrpfad dazu, die Seele baumeln zu lassen. Unser Tipp: Unbedingt eine der kostenlosen Stadtführungen mitmachen, um alle schönen Ecken der Kurstadt zu entdecken!

Oster-Special: Erhalte erhöhte Geldwertrabatte



Vom 27. März bis zum 16. April kannst du mit dem Oster-Special von erhöhten Geldwertrabatten profitieren. Ob als Ostergeschenk, Gutschein für eine Auszeit oder Geschenk an dich selbst und deinen eigenen Körper: Mit dem Kauf einer Geldwertkarte kannst du bis zu 17 % sparen. Von folgenden Rabatten profitierst du:

100 € - 12 % Nachlass beim Ticketkauf (anstelle regulär 10 %)

200€ - 14 % Nachlass beim Ticketkauf (anstelle regulär 12,5 %)

300€ - 17 % Nachlass beim Ticketkauf (anstelle regulär 15 %)

Geldwertkarten sind nicht personengebunden und sind zeitlich unbegrenzt einlösbar. Eine Kombination mit weiteren Rabatten oder Aktionen ist nicht möglich. Der Rabatt der Geldwertkarte ist nur in Verbindung mit den Eintrittsleistungen geltend zu machen.

KaMaLiCa – einzigartiges Wasser des Glücks in der ThermeNatur



Die Abkürzung KaMaLiCa steht für die Mineralien Kalium, Magnesium, Lithium und Calcium. Mithilfe modernster Technik und mit natürlichen Rohstoffen konnte die Mineralkonzentration der dritten Bad Rodach Heilquelle nachkonstruiert werden, welche in den tiefen Schichten der Quelle zwei entdeckt wurde. Die Kombination der vier Mineralien ist einzigartig in Deutschland:

Kalium ist für den Körper enorm wichtig und hilft, den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren.

ist für den Körper enorm wichtig und hilft, den Flüssigkeitshaushalt zu regulieren. Magnesium ist durch seine pflegende Wirkung besonders hilfreich bei trockener und juckender Haut.

ist durch seine pflegende Wirkung besonders hilfreich bei trockener und juckender Haut. Lithium wird auch als Gute-Laune-Spurenelement bezeichnet, denn es hat eine positive Wirkung auf die Psyche.

wird auch als Gute-Laune-Spurenelement bezeichnet, denn es hat eine positive Wirkung auf die Psyche. Calcium ist enorm wichtig für einen gesunden Knochenbau.

Jeden Tag wird dir in der Therme eine Handvoll Glück geschenkt, denn das KaMaLiCa wird mehrmals täglich frisch in das Solebecken hinzugegeben. So wird das Heilwasser der ThermeNatur noch intensiver. Also nichts wie rein in die heilende Sole! Die Sole gibt es nun auch zum Kauf für Glücksmomente daheim.

Jung, kraftvoll, rein: Das Quellwasser aus der Königin Victoria Quelle Bad Rodach



Nicht nur beim Entspannen in der Therme kannst du deinen Energietank und deinen Mineralhaushalt auffüllen, sondern auch mit einer großen Portion mineralreichem Tiefenwasser für zwischendurch. Das Quellwasser aus der Königin Victoria Quelle ist 2000 Jahre jung und stammt aus mehr als 650 m Tiefe. Ab sofort gibt es das Trinkwasser auch in 0,5l-Flaschen an der Rezeption, im Thermen-Restaurant, an der VitaBar und im FrischeRestaurant immergrün zu kaufen.

5-SternePremium Saunawelt „Erdfeuer“ inkl. XXL-PanoramaSauna



Nicht nur im Winter tut die Hitze einer Sauna gut, auch im Frühling trainiert der Saunagang dein Herz und deinen Kreislauf, stärkt die Abwehrkräfte und tut der Haut gut. Die Premium-Saunalandschaft "Erdfeuer" ist mit fünf Sternen ausgezeichnet und verwöhnt dich mit Blockhaus-Saunen aus bis zu 500 Jahre altem finnischen Kiefernholz.

Seit letztem Jahr kannst du während deines Saunagangs dank eines riesigen Panoramafensters in der XXL-Sauna "Georgenblick" einen bezaubernden Ausblick auf die Natur und den Georgenberg genießen. Die Vollholz-Sauna bietet Platz für 95 Gäste auf vier Sitzebenen und besitzt zwei Aufgussöfen sowie eine Temperatur von 85°C bis zu 95°C.

Das Angebot der Premium-Saunalandschaft im Überblick:

XXL-PanoramaSauna "Georgenblick" mit 85°C-95°C für bis zu 95 Gäste

mit 85°C-95°C für bis zu 95 Gäste BioOase mit 60°C-65°C für bis zu 20 Gäste

mit 60°C-65°C für bis zu 20 Gäste Finnische Sauna mit 85°C-95°C für bis zu 20 Personen

mit 85°C-95°C für bis zu 20 Personen "Kelo"-Blockhaus Sauna mit 90°C-100°C für bis zu 60 Personen

mit 90°C-100°C für bis zu 60 Personen "Kelo"-Erdsauna mit 80°C-90°C für bis zu 12 Personen

mit 80°C-90°C für bis zu 12 Personen Erdhügelsauna mit 80°C-90°C für bis zu 30 Personen

Frühlingshafte Wellness-Angebote zum Kraft tanken



Du möchtest einfach mal abschalten, den Alltagsstress hinter dir lassen und so richtig entspannen? Dann kannst du eines der vielfältigen Wellness-Angebote der ThermeNatur nutzen und es dir mal so richtig gut gehen lassen. Qualifizierte Mitarbeiter*innen der Therme helfen dir nachhaltig zu entspannen und bieten dir verschiedene Massagen für ein Rundum-Wohlfühl-Erlebnis an. Ob Rückenmassage, duftende Aromamassagen, Hot Stone-Massagen, Ayurveda oder Anwendungen auf Rezeptbasis in der hauseigenen Physiotherapie: Hier kannst du Energie sammeln. Um deiner Haut etwas Gutes zu tun, findest du auch eine große Auswahl an Beautyanwendungen.

Die Top-Wellness-Angebote im Überblick:

Klassische Massage , 20 Minuten: 25 Euro

, 20 Minuten: 25 Euro Ayurvedische Kopf-Gesichtsmassage , 25 Minuten inkl. Nachruhe: 39 Euro

, 25 Minuten inkl. Nachruhe: 39 Euro Wohlfühl-Aromamassage (Rücken & Arme oder Beine), 40 Minuten: 52 Euro

(Rücken & Arme oder Beine), 40 Minuten: 52 Euro Hot Stone Ganzkörpermassage, 95 Minuten inkl. Nachruhe: 131 Euro

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

ThermeNatur Bad Rodach

Thermalbadstraße 18

96476 Bad Rodach

Telefon: 09564/92320

E-Mail: info@thermenatur.de

Öffnungszeiten Therme

Sonntag bis Donnerstag: 9 Uhr bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 9 Uhr bis 23 Uhr

Öffnungszeiten Sauna

Sonntag bis Donnerstag: 10 Uhr bis 21 Uhr

Freitag bis Samstag: 10 Uhr bis 23 Uhr

Öffnungszeiten Therapie- und Wellnessabteilung

Montag bis Freitag: 9.30 Uhr bis 20 Uhr

Samstag: 11 Uhr bis 19.30 Uhr

Sonntag und an Feiertagen: 11 Uhr bis 17.30 Uhr