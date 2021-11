Mit original italienischen Spezialitäten das Dolce Vita nach Hause holen: Das familiengeführte Unternehmen Di Dio präsentiert seine neue Frischetheke für "Feinschmecker zu Hause". Ein liebevoll zusammengestelltes Sortiment italienischer Lebensmittel sowie italienischer Feinkost in ihrer ganzen Vielfalt erwartet die Kunden in der Hafenstr. 22 in Bamberg. Somit kann nun auch der Privatmann die "Cucina Italiana" zu Hause entdecken.

In zweiter Generation geführt

Seit 1984 ist der Mercato Di Dio in Franken ein Garant für erstklassige italienische Lebensmittel und Delikatessen. In zweiter Generation führen die Kinder von Antonio Di Dio, Pino und Guido Di Dio, das Unternehmen und werden dabei sogar schon von den eigenen Söhnen Alessandro und Fabio Di Dio unterstützt. Auch Tochter von Antonio Di Dio, Sandra Di Dio-Geiger, ist ein fester Bestandteil des Unternehmens.

Die Waren kommen direkt aus Italien

Die kulinarischen Schätze werden von Lieferanten, Herstellern und Weingütern aus ganz Italien bezogen. Durch persönlichen Kontakt kennt man die Erzeuger selbst, ihre Arbeitsweise und vor allem die Qualität der Produkte, die den fränkischen Großhandel bereichern - Qualität, die schmeckt.

Starke Angebote bei Di Dio

Nehmen Sie sich die Zeit und schmecken Sie einfach mal selbst rein. Da bleibt nur noch zu sagen „Salute e buon appetito“.

Aus der Frischetheke im Angebot:

Original Parmaschinken, 24 Monate gereift (3,49 € / 100g)

Culatello di Zibello (6,99 € / 100g): Slow Food, 20 Monate gereift; der König unter den Schinken aus Parma

Mortadella Italsalumi (1,29 € / 100g)

Salami Milano / Salami Napoli Italsalumi (1,79 € / 100g); Italsalumi ist einer der "Urlieferanten" und beliefert den Mercato Di Dio seit fast 40 Jahren.

22-24 (2,24 € / 100g) und 60 Monate (3,39€ / 100g) gereifter Parmigiano Reggiano frisch aus der Form gebrochen

frische handgemachte Mozzarella aus Apulien wöchentlich ab Donnerstag (1,49 € / 100g)

Chianina Rind (weltberühmte und größte Rasse der Welt): Bistecca Fiorentina 1,5-2,0 kg T-Bone (32,90 € / kg) und Tomahawk ca. 1Kg (28,90 € / kg)

Aus der größten italienischen Weinabteilung Nordbayerns im Angebot:

Scaia Tenuta Sant Antonio 2020 0,75 l, 9,32 €/l (6,99 €)

UNO 2021 Primitvo di Manduria La Volpe 2019 0,75 l, 5,72 € / l (4,29 €)

I Tratturi Primitivo San Marzano 2020 0,75 l, 5,72 € / l (4,29€)

Campo al Moro Chianti Ris. 2015 0,75 l, 8,65 € / l (6,49€)

Lugana Cà dei Frati 2020 0,75 l, 15,05 € / l (11,29 €)

Auch im Sortiment:

frischer Fisch wöchentlich ab Mittwoch, sowie Trüffel, Bottarga und Colatura di Alici

Obst und Gemüse wöchentlich ab Mittwoch aus verschiedenen Regionen Italiens

Apulianisches Landbrot aus Alta Mura frisch aufgebacken

Angebotspreise gültig bis einschließlich 31.12.2021

Kontakt und Anfahrt

Mercato Di Dio Bamberg

Hafenstr. 22

96052 Bamberg

Tel. +49 (0)951/967500

E-Mail: info@di-dio.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 9 bis 18 Uhr

Samstag: 9 bis 14 Uhr