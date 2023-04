Am Samstag, 06.05.2023 (13:00 bis 22:00 Uhr) und Sonntag, 07.05.2023 (11:00 bis 18:00 Uhr) lädt die Winzergemeinschaft Franken nach dreijähriger Pause wieder zu einem Tag der offenen Tür am Standort in Kitzingen-Repperndorf ein. An den beiden Tagen erwartet Weinliebhaber und Weininteressierte ein ganz besonderes Erlebnis mit einem abwechslungsreichen Programm.

Das Programm vom Tag der offenen Tür

Verkostung von über 50 fränkischen und tauberfränkischen Weinen

Führungen durch die GWF mit der modernsten Kelterstation Europas

Oldtimer- und Maschinenausstellung

Hofmarkt mit regionalen Ausstellern und Produkten

Großer Kinderbereich

Einkaufsrabatt für Privatkunden auf alle Weine in Höhe von 15 % in der Frankenvinothek Kitzingen

Festbetrieb mit Weinausschank, Kaffee und Kuchen, herzhaften Speisen, musikalischer Umrahmung u.v.m.

Feiert mit und genießt ein paar weinselige Stunden bei der größten Winzerfamilie Frankens und erlebt fränkische Weinkultur hautnah.

Das vollständige Programm zum Tag der offenen Tür der Winzergemeinschaft Franken und noch mehr Informationen findest du hier.

Über die Winzergemeinschaft Franken

Die Winzergemeinschaft Franken ist eine Gruppe von über 2.100 Winzern, die auf mehr als 1.200 Hektar Rebfläche im fränkischen Weinanbaugebiet tätig sind. Die Gemeinschaft wurde im Jahr 1959 gegründet und ist eine der sechs größten Winzergenossenschaften Deutschlands. Die Winzergemeinschaft Franken legt großen Wert auf Qualität, Tradition und Innovation. Die Trauben für ihre Weine stammen aus namhaften fränkischen Lagen wie Großostheim, Zeil am Main, Hammelburg und dem Taubertal, wo das milde Klima und mineralstoffreiche Böden ideale Bedingungen für den Weinanbau bieten. Das Weinsortiment der Winzergemeinschaft Franken umfasst alle gängigen fränkischen Rebsorten und jedes Weinanbaugebiet, jede Einzellage und jeder Winzer verleiht den Weinen eine charakteristische Note. Die Weine der Winzergemeinschaft Franken erhalten regelmäßig zahlreiche Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Weinwettbewerben.

Mehr Informationen über die Winzergemeinschaft Frankens findest du hier.

Kontakt und Anfahrt

Winzergemeinschaft Franken

Alte Reichsstraße 70

97318 Kitzingen