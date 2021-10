[steel]raum ist mittlerweile die Adresse in Oberfranken, wenn es um Grills, Außenküchen und Lifestyle geht. Seit über fünf Jahren haben sich Inhaber Michael Hofmann und sein Team leidenschaftlich dem Grill- und BBQ-Vergnügen verschrieben.

Zur Feier dieses runden Geburtstags lädt das Fachgeschäft am kommenden Samstag zur großen Jubiläums-Hausmesse ein. Ein absoluter Pflicht-Termin für alle Grill-Enthusiasten, Feinschmecker und Genießer!

Das Grill-Event des Jahres am kommenden Samstag bei [steel]raum in Hallstadt

Los geht’s am Samstag, den 30. Oktober, ab 9:30. Das glühend heiße Event findet im Freien auf dem Parkplatz vor dem [steel]raum-Fachgeschäft in der Emil-Kemmer-Str. 12 in Hallstadt bei Bamberg statt (gegenüber ERTL). Bis 18:00 laufen hier am Samstag die Grills auf hochtouren. Übrigens: Eine Registrierung oder ein Ticketkauf ist nicht notwendig, Grillfans können einfach spontan vorbeikommen.

Brandheiße Grilltrends, angesagte Gadgets und Verkostungen

Freue dich auf eine Top-Auswahl an Marken und Herstellern. Neben BIG GREEN EGG, MONOLITH, TRAEGER, NAPOLEON und BROIL-KING sind auch RAMSTER, OFYR, GLOBAL MESSER und YETI bei der Hausmesse vertreten.