Im Urban-Erlebnis-Center FLAiR in Fürth starten am Freitag, 12. Mai, besondere Aktionstage. Passend zum Mutter- und Herrentag verwandelt sich das Erdgeschoss des FLAiR sieben Tage lang in eine bunte und frühlingshafte Aktionsfläche, die zahlreiche Überraschungen bereithält und Besucher täglich zwischen 10 und 18 Uhr zum Verweilen und Mitspielen anregt.

Muttertag im FLAiR Fürth mit vielen Gratis-Geschenken: Cake Pops, Blumen & Sekt

Um allen Besucherinnen des FLAiR das Muttertagswochenende zu versüßen, gibt es an den ersten beiden Veranstaltungstagen (12. & 13. Mai) kostenfreie Cake-Pops am Promotion Counter solange der Vorrat reicht. Die Leckereien sind mit verschiedenen Grußworten an die besten Mütter der Welt verziert. Zudem werden während des gesamten Aktionszeitraums täglich frische Schnittblumen sowie Piccolo-Sektflaschen im exklusiven FLAiR-Design an die Damen verteilt.

Während der Aktionswoche zum Mutter- und Herrentag vom 12.-19. Mai 2023 im FLAiR Fürth gibt es nicht nur viele Gratis-Überraschungen, sondern auch einen Jahresvorrat Bier zu gewinnen. Foto: P&P Group

Großes Gewinnspiel im FLAiR Fürth: Jahresvorrat Bier zum Herrentag zu gewinnen

Direkt am 12. Mai beginnt auch eine Los-Aktion, die ganz im Zeichen des Herrentags steht. Jeder Besucher ab 16 Jahren kann am Promotion Counter ein Los für einen Euro erwerben und einen Jahresvorrat an Grüner-Bier der Tucher-Brauerei gewinnen. Bezahlt werden kann via PayPal, EC- und Kreditkarte sowie passend in bar. Die Aktion endet entweder, sobald alle 10.000 Lose vergriffen sind, oder automatisch am Freitag, 19. Mai, um 18 Uhr. Spätestens dann wird das Gewinnerlos gezogen und die dazugehörige Nummer über die digitalen FLAiR-Kanäle bekanntgegeben. Zusätzlich erhalten alle Herren am Mittwoch, 17. Mai, und Freitag, 19. Mai, eine Gratis-Flasche Grüner-Bier mit dem exklusiven FLAiR-Etikett.

Fotobox for free im FLAiR Fürth während der gesamten Aktionswoche

Während des gesamten Aktionszeitraums steht zudem eine Fotobox für alle Gäste bereit, um die Feierlichkeiten des Mutter- oder Herrentags festzuhalten. Das FLAiR-Promotion Team hilft den Besucher*innen bei der Bedienung der Fotobox, die auch im direkten Anschluss das Bild druckt und eine einzigartige Erinnerung an die FLAiR-Aktion schafft.

FLAiR bietet einzigartiges Erlebnis- und Shoppingangebot in Fürth

Vor rund eineinhalb Jahren wurde das „Urban-Erlebnis-Center“ FLAiR in Fürth eröffnet. Mit rund 60 Geschäften aus den Branchen Lebensmittel, Mode, Gastronomie, Drogerie, Schuhe, Sport, Gesundheit, Unterhaltungselektronik, Reisen und Beauty ist das Urban-Erlebnis-Center FLAiR ein einzigartiger Marktplatz in der Metropolregion Nürnberg.

Zahlreiche Restaurants, eine der modernsten Virtual-Reality-Erlebniswelten Deutschlands, ein XXL-Aquarium, eine Kids-Spielzone mit Rutsche sowie viele weitere Services ergänzen das Angebot. Mit drei Eingängen, 530 modernen Parkplätzen in der Tiefgarage und der Anbindung an die U-Bahn-Linie U1 sowie 16 Buslinien ist das FLAiR perfekt an die Metropolregion Nürnberg angebunden.

Kontakt

P&P Group GmbH

Isaak-Loewi-Straße 11

90763 Fürth

Telefon: 0911 7660610

E-Mail: info@pp-group.com

Website: www.pp-group.com