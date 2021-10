Die Tage werden kürzer und Dunkelheit bricht über das Freizeit-Land Geiselwind herein – höchste Zeit für das gruseligste Event des Jahres! Beim großen Halloween-Event erwartet euch vom 15. Oktober bis 7. November ein schaurig schön dekorierter Park mit Walking Acts, Horrormazes, Feuerwerk und Showprogramm – und das bis spät in die Nacht! Das Halloween-Event und die neuen Spooky Nights sind also perfekt für alle, die sich gerne so richtig gruseln.

Halloween und Spooky Nights im Grusel-Land Geiselwind In den Halloween-Wochen wird das Freizeit-Land Geiselwind zum Grusel-Land und ist mit Kürbissen, Spinnen und allerlei gespenstischen Utensilien geschmückt. Kleine Gäste können sich auf Professor Flub’s Flubmaschine, eine Halloween-Kinderdisco, Kürbisbasteln und Halloween-Leckereien freuen. Bei der neuen Attraktion „Halloween on Ice“, könnt ihr außerdem umgeben von Kürbissen auf Schlittschuhen eure Runden drehen (Schlittschuhe können geliehen werden).

Auf die größeren Gäste warten während der Spooky Nights vor der Halloween-Kulisse einige wirklich "böse" Überraschungen, zum Beispiel das Horror-Lazarett von Dr. Lehmann. Jeden Freitag, Samstag und an Halloween wird es ab 18:30 Uhr zwischen Untoten, Zombies, Horror-Piraten und Grusel-Restaurant angenehm "ungemütlich". Wir haben uns die vier Horrormazes genauer angesehen. Unser Tipp: Während der Spooky Nights könnt ihr den Park und viele Attraktionen im Dunkeln bis 22 Uhr erleben. Spooky Nights gibt es am 15., 16., 22., 23., 29., 30. und 31. Oktober! Jetzt vorab Karten für das Grusel-Land sichern Die vier Horrormazes im Grusel-Land Geiselwind 1+ Undead: Wer glaubt, dass die Mannschaft von Captain Jack beim Sturm ums Leben gekommen sind, liegt falsch. Auf See stirbt man nie ganz. Deshalb ist die untote Crew noch heute auf hoher See unterwegs...

Wer glaubt, dass die Mannschaft von Captain Jack beim Sturm ums Leben gekommen sind, liegt falsch. Auf See stirbt man nie ganz. Deshalb ist die untote Crew noch heute auf hoher See unterwegs... Flubodelic: Verrückte Horrorclowns, schrille Musik und bunte, blinkende Lichter warten in Professor Flub’s Anwesen auf euch. Flubodelic ist eine echte Freakshow – traust du dich hinein?

Verrückte Horrorclowns, schrille Musik und bunte, blinkende Lichter warten in Professor Flub’s Anwesen auf euch. Flubodelic ist eine echte Freakshow – traust du dich hinein? Horror-Lazarett: Dr. Lehmann ist für kurze Zeit persönlich in seinem Lazarett anzutreffen und wartet auf "frische" Patienten. Lässt du dich von ihm behandeln?

Dr. Lehmann ist für kurze Zeit persönlich in seinem Lazarett anzutreffen und wartet auf "frische" Patienten. Lässt du dich von ihm behandeln? Der Fluch des Ramses: Forscher haben das Amulett des Ramses gestohlen. Dabei wurde ein böser Fluch ausgelöst, der untotes Gefolge befreit hat. Kannst du den Fluch brechen? Walking Acts, Feuerwerk & Co: Diese Show-Acts erwarten euch während der Spooky Nights Die neuen Spooky Nights sind der pure Gruselfaktor für Jugendliche und Erwachsene oder sehr tapfere Kinder. Unheimliche Live-Erschrecker bringen euch ganz sicher zum Schreien und sorgen für eine große Portion Gänsehaut. Neben den Horrormazes gibt es auch Walking Acts in den Forbidden Kingdooms und im Horror-Land, eine Kuriositätenshow sowie eine Feuershow und ein spektakuläres Feuerwerk. An diesen Tagen schließen alle Kinderattraktionen bereits um 18.00 Uhr, alle anderen Fahrgeschäfte haben bis 21.00 Uhr (Horrormazes bis 22.00 Uhr) für euch geöffnet. Jetzt das ganze schaurige Programm entdecken Kontakt Freizeit-Land Geiselwind

