Ob Veggie-Fan oder neugieriger Fleischliebhaber*in: Am 23. April findet das BBQ-Event der Extraklasse statt - das Grilldorado holt über 40 Aussteller nach Bad Windsheim und ruft zur 1. Veganen Grillmeisterschaft auf. Weitere Highlights: Foodtrucks, Live-Grillshow und ein Mega-Gewinnspiel.

Mit dabei: Begehrte Grillmarken wie Merklinger - Spezialist für Holzbackofen, Pizzabackofen und Grill - sowie BBQ-Ikone und Grillweltmeister Oliver Sievers. Kommt vorbei zum Event für die ganze Familie, die Tore sind zwischen 9 und 20 Uhr geöffnet.

Jetzt vormerken: BBQ-Event am 23. April

Grillfans sind herzlich eingeladen, das BBQ-Event des Jahres zu besuchen. Das Grilldorado schreibt dazu auf seiner Facebook-Seite: "Besuche uns und wir schreiben zusammen Geschichte. Werde Teil der weltweit ersten veganen Grillmeisterschaft in Bad Windsheim". Zusammen mit der BBQ-Ikone und Grillweltmeister Oliver Sievers machen die Initiatoren das Grilldorado zur Grillarena und küren den ersten veganen Grillmeister.

Mit an Bord sind über 40 Aussteller und der Grill- und BBQ-Welt. Vertreten sind unter anderem:

Napoleon

Ofyr

Monolith

Big Green Egg

Traeger

Kamado Joe

Simogas

Moesta BBQ

Rösle

Enders

Alfa Forni

Ooni

Petromax

Weitere Aussteller vor Ort sind Frankenbrunnen, Brothaus, Häussler Backdorf, Höfats, Brauerei Loscher, F. Dick, Smo-King, Kaizen-Blades, Bosch, Neff, Liebherr, Jura, Fiskars, Horl, Telekom, Samsung, Graef und Razer. Unser Tipp: Mit dem Facebook-Event zur 1. Veganen Grillmeisterschaft mit Grillmesse verpasst du keine Infos.

Der Trailer zu dem Grill- und BBQ-Event des Jahres:

Rahmenprogramm: Foodtrucks, Bier & Wein, Gourmet & mehr

Auf dem Event der Extraklasse warten außerdem folgende Highlights auf euch:

großer Gemüsemarkt

zwei vegane Foodtrucks

vegane Bäckerei

veganer Eistruck

Live-Laserbeschriftung & Gravur von Messern

Coffeebike

Brauerei

Freut euch außerdem auf eine Live-Grillshow mit Merklinger, ein Mega-Gewinnspiel und diverse Verkostungen.

Wer gewinnt die 1. Vegane Grillmeisterschaft?

Am 23. April treffen sich ambitionierte Hobby-Griller*innen, Liebhaber*innen der Outdoorküche und Händler*innen mit ihren umfangreichen Angeboten in Bad Windsheim im mittelfränkischen Landkreis Neustadt a. d. Aisch bei der 1. Veganen Grillmeisterschaft. Veranstaltet wird das Mega-Event von Grilldorado. Der Bad Windsheimer Fachhändler für Grillen und BBQ zählt zu Bayerns größten Geschäften für Gas-, Elektro- und Holzgrills sowie Outdoorküchen und Grill-Equipment.

Die Grillmeisterschaft ist als „Deutsche Vegane Grillmeisterschaft“ von der "German Barbecue Association" (GBA) lizenziert. 10 Grillteams messen sich mit der Zubereitung ihrer fleischlosen Spezialitäten. Das Team mit der höchsten Gesamtpunktzahl erhält den einmaligen Titel: "1. Deutscher veganer Grillmeister 2022".

So lecker kann veganes Grillen sein; ausgewählte Grillhersteller und Marken, die auf dem Event vertreten sind:

Wie kann ich mitmachen und was gibt's zu gewinnen?

Laut dem Veranstalter sind noch einzelne Startplätze für die Grillmeisterschaft zu vergeben - mitmachen lohnt sich definitiv:

1. Preis: Merklinger 800 (Gesamtwert rund 4.200 Euro)

Merklinger 800 (Gesamtwert rund 4.200 Euro) 2. Preis: Napoleon RSE525 Edelstahl und Zubehör (Gesamtwert rund 1.950 Euro)

Napoleon RSE525 Edelstahl und Zubehör (Gesamtwert rund 1.950 Euro) 3. Preis: Monolith Icon Set mit Feuerplatte (Gesamtwert rund. 1.000 Euro)

Zusätzlich erhält jedes Team-Mitglied der drei Erstplatzierungen ein hochwertiges Messer mit Event-Gravur zur ersten veganen Grillmeisterschaft. Jede*r Teilnehmer*in bekommt ein Grilldorado-Event-Shirt der weltweit ersten veganen Grillmeisterschaft, sowie eine Microplane Zester-Reibe.

Wie läuft die Grillmeisterschaft ab? Wie kann ich mich anmelden?

Der Wettkampf wird in drei Gängen ausgetragen: Vorspeise, Hauptspeise und Freestyle. Allen Teams steht ein großer Warenkorb mit Gemüse, Tofu, Kräutern, Topping und Co. zur Verfügung. Bewertet wird durch eine Blindjury nach dem Regelwerk der GBA. Oliver Sievers - vielen bekannt als amtierender Grillweltmeister - wird die Meisterschaft moderieren und mit einer veganen Grilleinlage begleiten.

Drei Startplätze sind noch offen. Infos und Anmeldung unter info@grill-dorado.de oder telefonisch unter der Nummer 09841/68904781. Die Startgebühr beträgt 100 Euro. Grillgeräte, Biertische und -bänke sowie Kühlschränke, Pavillions und Foodboxen werden von Grilldorado gestellt. Die drei Gänge werden auf dem Merklinger 800 pro zubereitet.

Idee & Köpfe hinter der veganen Grillmeisterschaft

Die Idee zur 1. Veganen Grillmeisterschaft kommt von Nico Mennicke, der beim Grilldorado die Strippen zieht. Seinen Chef Armin Siemandel hat er sofort begeistert; mit Oliver Sievers - dem amtierenden Grillweltmeister und Präsident der GBA - konnte er eine echte Größe aus der Grill- und BBQ-Community für das Event verpflichten. Die bekannten Grillmarken um Napoleon, Monolith oder Big Green Egg waren ebenfalls schnell mit an Bord.

Nico Mennicke ist gelernter Koch und hat seit seiner Ausbildung viel Gastro- und Hotellerie-Erfahrung im süddeutschen Raum gesammelt. Seit acht Jahren ist er im Catering-Bereich selbstständig. 2021 haben er uns sein Team erstmals eine vegane BBQ-Hochzeit begleitet. Die Gäste - darunter viele leidenschaftliche Fleischesser - waren begeistert. So war die Idee zur veganen Grillmeisterschaft geboren.

Dein Besuch beim Mega-Event von Grilldorado

Bad Windsheim lieg im Landkreis Neustadt a. d. Aisch und ist aus allen Richtungen gut zu erreichen. Sowohl von Nürnberg als auch von Bamberg und Schweinfurt bist du mit dem Auto in einer guten Stunde im Grilldorado.

Der Veranstalter weiß, wovon er spricht: Hartmann Grilldorado wurde 2021 von CE Markt zum "Händler des Jahres 2021" in der Kategorie Fachmarkt ausgezeichnet. Im Markt in Bad Windsheim finden Grill- und BBQ-Liebhaber - ob Fans fleischlastiger oder veganer Outdoorküche - alles was ihr Herz begehrt. Inspiration findest du in der angeschlossenen Grill- und Kochschule. Das Grilldorado gilt als einer der größten Grillshops in Süddeutschland - in puncto Produktauswahl, Sortiment und Fachkompetenz macht das Team um Nico Mennicke in Bad Windsheim einen großartigen Job. Grill-Guru Jörg Peßler sagt über Grilldorado: "Für mich ist das der schönste Grillshop Deutschlands".

Auf einer Verkaufsfläche von insgesamt 4.500 qm findest du übrigens nicht nur die neusten Grilltrends, sondern auch einen Elektrofachmarkt und eine Küchen- und Wohngalerie. Ein Besuch in Bad Windsheim lohnt sich also definitiv.

Kontakt & Infos

Illesheimerstraße 1391438 Bad Windsheim