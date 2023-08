Geduld zahlt sich aus. Und davon brauchen Bahnreisende zwischen Nürnberg und Würzburg in diesem Sommer baustellenbedingt etwas mehr als sonst. Vom 26. Mai bis 11. September 2023 stehen die Baumaschinen nicht still, damit es auf der Schiene auch in Zukunft bequem und verlässlich weitergehen kann. Und Licht am Ende des Tunnels ist auch schon zu sehen: Seit 6. August sind die Regionalzüge zwischen Würzburg und Neustadt (Aisch) nun wieder wie gewohnt unterwegs. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Neustadt (Aisch) und Nürnberg stellt der Ersatzverkehr mit Bussen die Verbindungen sicher.

Weil Großbaustellen den Fahrgästen viel abverlangen, will sich die DB Regio Bayern bei allen Fahrgästen für ihre Geduld bedanken - mit einem ganzen Bündel an kulinarisch-leckeren, kulturell-interessanten und natur-erlebnisreichen Preisen.

Gewinnspiel: Wir sagen Danke!

50 Ranger-Touren im Naturpark- Steigerwald für je 2 Personen inkl. usive Brotzeit und VAUDE-Wanderrucksack

10 Exklusivführungen mit Sektempfang im DB Museum Nürnberg für je 2 Personen

100 Familientickets für das DB Museum Nürnberg

50 Weinverkostungen in der Vinothek Iphofen für je 2 Personen

50 Paradiesvesper in der Weinparadiesscheune in Ippesheim für je 2 Personen

Zu jedem Gewinn gibt es außerdem ein TagesTicket Plus, mit dem du bis zu 5 Personen kostenlos mitnehmen kannst (max. 2 Personen über 18 Jahre). Einen ganzen Tag lang!

Alle Informationen findest du unter vgn.de/danke.