Mit dem neuen VVM-Magazin versorgt dich der Verkehrsverbund Mainfranken (VVM) mit den wichtigsten Infos rund um den ÖPNV in Stadt und Landkreis Würzburg und Kitzingen sowie im Landkreis Main-Spessart. Welches Ticket für dich und deine Familie das beste und günstigste ist, wie du bequem und nachhaltig zu den schönsten Ausflugszielen im Maindreieck kommst oder immer den fairsten Preis für deine Fahrtstrecke zahlst - das und viele weitere spannende und nützliche Infos erwarten dich im neuen VVM-Magazin! Wir geben dir einen kleinen Vorgeschmack.

Das erwartet dich im neuen VVM-Magazin

Digital für alle - immer top informiert und zum fairsten Preis unterwegs

Keine Lust auf Tarifdschungel und Kleingeld-Kramen am Automaten? Wann fährt nochmal die nächste Straba? Mit den digitalen Lösungen des VVM bist du immer top informiert, kontaktlos und garantiert zum fairsten Preis unterwegs. Mit dem FAIRTIQ Handyticket für die Großwabe Würzburg (inklusive Höchberg und Gerbrunn) geht das ganz einfach. Und unter www.vvm-info.de findest du mit Fahrplänen in Echtzeit und dem Wabenrechner alles, was du für die Planung deiner nächsten Fahrt brauchst - ob dein täglicher Weg zur Arbeit oder dein nächster Familien-Ausflug am Wochenende. Weitere Infos findest du auf Seite 4 im neuen VVM-Magazin.

Auch von unterwegs bist du mit der VVM-App jederzeit informiert über Abfahrten, Verspätungen und Ausfälle. iStock-694198730

Unser Tipp:Wer auch von unterwegs wissen möchte, ob Bus und Bahn pünktlich sind, nutzt am besten die mobile Fahrplanauskunft in Echtzeit in der VVM-App (für Android oder iOS). Damit bist du immer auf dem aktuellen Stand und kannst dich über Tür-zu-Tür-Verbindungen, Abfahrts- und Ankunftszeiten informieren sowie deine persönliche Route planen.

Günstig unterwegs in der Ausbildung - Ermäßigte Angebote für Schüler*innen, Azubis und Studierende

Im September läuten wieder die Schulglocken, doch wie kommst du als Schüler*in, Azubi oder Studierende*r mit dem ÖPNV am schnellsten und günstigsten in die Schule oder zur Ausbildungsstätte? Mit dem 365-Euro-Jahresticket bist du unbegrenzt im gesamten Verkehrsverbund mit Bus und Bahn unterwegs - und das für nur einen Euro am Tag. Schüler*innen und Azubis mit Wohnsitz im Landkreis Würzburg profitieren von einer Initiative der APG und können einen Zuschuss von 200 Euro erhalten.

Und es kommt noch besser: Ab 1. September gibt es das ermäßigte Deutschlandticket für Azubis, Studierende und Freiwilligendienstleistende. Damit bist du für nur 29 Euro flexibel in ganz Deutschland unterwegs. Wer an einer Uni in Würzburg immatrikuliert ist, kann auch sein Semesterticket für nur 15 Euro im Monat aufstocken. Einen Überblick erhältst du auf Seite 8 im VVM-Magazin.

Als Schüler*in, Azubi oder Studierende*r bist du besonders günstig im VVM-Verbundgebiet unterwegs. iStock-1384618716

Entdecke das wunderschöne Maindreieck mit dem ÖPNV: Tipps für Wander- und Radtouren

Der VVM bietet zusätzlich zu den regulären Zugstrecken in Mainfranken verschiedene Freizeitlinien an. Mit regionalen Ticketangeboten bist du günstig alleine, zu zweit oder in Gruppen unterwegs. Auch das Deutschlandticket erhältst du ganz einfach bei deinem regionalen Verkehrsunternehmen. Als Gruppe profitierst du von Gruppentarifen und dem Bayernticket. Außerdem ist die Fahrradmitnahme bequem und günstig. Welche praktischen Änderungen auf dich warten erfährst du im neuen VVM-Magazin.

Ausflugs-Highlights in Mainfranken

Eine Vielzahl an Freizeitlinien und Regionalzügen ermöglicht es dir, deine Region nachhaltig mit dem ÖPNV zu entdecken. Im neuen VVM-Magazin findest du eine Reihe an Tipps für deinen nächsten Ausflug.

Hier ein kleiner Vorgeschmack:

Mit dem MaintalSprinter entlang des MainRadweges: Radtour durch das romantische Taubertal von Erlabrunn über Würzburg und Ochsenfurt nach Röttingen

entlang des MainRadweges: Radtour durch das von Erlabrunn über Würzburg und Ochsenfurt nach Röttingen Mit dem Wein&WiesenSprinter zur Mainschleife bei Volkach

zur Main-Spessart-Sprinter von Lohr am Main bis Hasloch mit extra Anhänger zur kostenfreien Fahrradmitnahme

von Lohr am Main bis Hasloch mit extra Anhänger zur Magische Orte des Frankenweins, die sogenannten terroir f, entdecken und Teilstrecken zu den Aussichtspunkten bequem mit Bus und Bahn erreichen

Mehr Informationen zu den Freizeitmöglichkeiten findest du auf Seite 9 des VVM-Magazins oder online.

Mit den Freizeitlinien des VVM nimmst du kostengünstig dein Fahrrad mit und brichst zu abwechslungsreichen Touren durch das schöne Mainfranken auf. iStock-1407048201

Bleib mit dem VVM-Magazin auf dem neuesten Stand

Mit dem VVM-Magazin bist du stets bestens über Neuerungen und Verbesserungen im Nahverkehr informiert.

Das Magazin erscheint einmal jährlich und wird kostenlos an Haushalte im gesamten VVM-Gebiet verteilt. Zudem ist das Magazin auf www.vvm-info.de abrufbar.

Kontakt zum VVM

Verkehrsunternehmens-Verbund Mainfranken GmbH

Friedrich-Spee-Str. 58-64

97072 Würzburg

E-Mail: mail@vvm-info.de

Service-Tel.: 0931/36 886 886

Website: www.vvm-info.de