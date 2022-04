Mit über 120 Attraktionen auf 450.000 Quadratmetern ist das Freizeit-Land Geiselwind das perfekte Ausflugsziel für schöne Tage. Aktuell gibt es für den größten Freizeitpark in Bayern besondere Tickets, mit denen ihr bis zu 10 Euro spart. Alle Tickets sind bis zum 31.12.2022 einlösbar! Also Tickets kaufen und wann immer ihr wollt einen tollen Tag (oder mehrere) im Freizeit-Land Geiselwind verbringen. Saisonstart ist am 9. April, pünktlich zu den Osterferien! Übrigens: Geburtstagskinder und Kinder unter 100cm zahlen generell keinen Eintritt!

Tickets inkl. Verzehrgutschein für das Freizeit-Land Geiselwind noch bis 8. April Wer das Freizeit-Land Geiselwind kennt, der weiß, dass es sich durchaus lohnt, in eine 2-Tages-Karte oder sogar den Abenteuerpass zu investieren. Im Aktionszeitraum bis 8. April bekommt ihr bei diesen Tickets einen 10 Euro Verzehrgutschein gratis. Doch auch bei anderen Tickets warten nette Zugaben auf euch: Besucher*innen unter 1,00 Meter: Gratis

Geburtstagskinder (bis 7 Tage nach Geburtstag): Gratis

Besucher*innen ab 1,00 Meter: 32,50 Euro – im Aktionszeitraum inkl. 5 Euro Verzehrgutschein!

Besucher*innen ab 1,40 Meter: 42,50 Euro – im Aktionszeitraum inkl. 5 Euro Verzehrgutschein!

Schwangere (mit Mutterpass): 23,50 Euro – im Aktionszeitraum inkl. 2,50 Euro Verzehrgutschein!

2-Tages-Karte ab 1,00 Meter: 42,50 Euro – im Aktionszeitraum inkl. 5 Euro Verzehrgutschein!

2-Tages-Karte ab 1,40 Meter: 52,50 Euro – im Aktionszeitraum inkl. 5 Euro Verzehrgutschein!

Abenteuerpass (gültig 365 Tage ab Erstbesuch, nicht übertragbar): 84,90 Euro – im Aktionszeitraum inkl. 10 Euro Verzehrgutschein! Direkt zum Ticketshop Ein Tag voller Abenteuer – das wartet im Freizeit-Land Geiselwind auf euch Themenwelten von Forbidden Kingdom bis Piratenland, Fahrgeschäfte für jedes Alter, riesige (Wasser-)Spielplätze, Streichelzoo, Shows und ein umfangreiches Gastro-Angebot – im Freizeit-Land Geiselwind vergeht der Tag für große und kleine Besucher*innen wie im Flug! Ab diesem Jahr könnt ihr alleine in sieben verschiedenen Achterbahnen ordentlich Nervenkitzel erleben. Egal ob eher ruhig in der Doggy Dog für die Kleinsten oder mit maximaler Geschwindigkeit im Fluch des Kraken. Ganz neu ist Taka Waka, der Achterbahnspaß für die ganze Familie. Aktueller Parkplan 2022 Übernachten im neuen Seaside-Resort in Geiselwind Das brandneue Seaside-Resort liegt gegenüber vom Freizeit-Land Geiselwind und eröffnet im April 2022. Liebevoll gestaltete Bungalows im Stil von Piratenschiffen warten auf kleine und große Übernachtungsgäste. Themenrestaurant, Bar-Lodge und ein Indoor-Spielplatz runden das Übernachtungserlebnis ab. Direkt zum Seaside-Resort Bequem hin und zurück: Anfahrt und Parken Das Freizeit-Land Geiselwind liegt direkt an der Autobahn A3 Nürnberg-Würzburg und verfügt über eine eigene Autobahnabfahrt. Würzburger*innen nehmen am besten die A3 in Richtung Nürnberg. Von Baden-Württemberg kommend fährst du über die A81 und auch aus Thüringen und Sachsen ist man über Meiningen-Schweinfurt (A71), Coburg-Bamberg (A 73) bzw. Hof-Nürnberg (A9 / A70) schnell in Geiselwind. Es stehen immer genügend Parkplätze vor dem Park zur Verfügung. Infos zu Anfahrt & Parkmöglichkeiten Kontakt Freizeit-Land Geiselwind

Wiesentheider Str. 25

96160 Geiselwind Tel. 09556/9211-92

E-Mail: info@freizeit-land.de

Website: www.freizeit-land.de

Facebook: www.facebook.com/freizeitlandgeiselwind

Instagram: www.instagram.com/freizeitlandgeiselwind

Öffnungszeiten: www.freizeit-land.de/oeffnungszeiten