Am 9. und 10. September lädt die Schreinerei Tasler herzlich zum Feiern ein. Neben dem 20-jährigen Bestehen des Unternehmens wird auch die Einweihung der neuen Firmenräume in Mainleus in der Industriestraße 21 gefeiert. „Wir sind seit 2002 ein familiengeführtes Schreiner-Unternehmen in Oberfranken. Unsere Aufgabe liegt darin, die Wünsche der Kunden individuell, visuell und fachübergreifend in allen Bereichen des Wohnens zu realisieren. Unsere langjährige Berufserfahrung, Kreativität, die Motivation und Leidenschaft für unser Unternehmen sind die tragenden Säulen unserer Arbeit. Mit dem Standort Mainleus im Landkreis Kulmbach haben wir uns entschieden Holzprodukte ,Made in Bavaria‘ anzufertigen“, so Geschäftsführer und Schreinermeister Andy Tasler.

20 Jahre Familienunternehmen Schreinerei Tasler

Gegründet wurde die Schreinerei 2002 von Helmut Tasler in Himmelkron in den Räumen einer ehemaligen Schreinerei. Bereits 2006 wurden diese Räumlichkeiten zu klein, und es erfolgte ein Umzug nach Kasendorf in die ehemaligen Räume der Holzbau-Firma Lauer. Die Schreinerei Tasler wurde immer erfolgreicher, so ist es nicht verwunderlich, dass auch diese Räume nicht mehr ausreichten. 2016 wurden Räume in Mainleus in der ehemaligen Elektrowerkstatt der alten Spinnerei angemietet. Es sollten die letzten angemieteten Räume für die Schreinerei Tasler sein, denn Mitte April 2019 war Baubeginn für das erste eigene Firmengebäude mit Werkstatt in der Industriestraße in Mainleus. Obwohl die Corona-Pandemie den Neubau etwas ausbremste, konnte bereits ein Jahr später, am 1. April 2020, die Werkstatt bezogen werden. Mittlerweile ist das Gebäude komplett fertiggestellt, bezogen und ein echtes Schmuckstück im Mainleuser Gewerbegebiet. Die 600 Quadratmeter große Halle ist als Holzständerkonstruktion errichtet und bietet durch ihre Höhe ein besonderes Raumklima. Das Firmengelände misst rund 80 mal 42 Meter. Neben der Fertigungshalle bietet das neue Firmengebäude auch viel Platz für Büro und Ausstellungsfläche.

Die Schreinerei lädt zum Jubiläumsfest ein

Am 9. September, 13.30 Uhr bis 22 Uhr, und 10. September, 11 Uhr bis 22 Uhr, findet in der Schreinerei Tasler die große Jubiläumsfeier statt.

Vier Gründe, warum Sie kommen sollten:

In den aktuellen Küchenausstellungen können Sie sich die aktuellen Trends anschauen und sich Inspiration für Ihr Zuhause holen.

können Sie sich die aktuellen Trends anschauen und sich Inspiration für Ihr Zuhause holen. An beiden Tagen bieten ab 20 Uhr Bands Live-Musik

Der SKC Franken Kulmbach stellt eine Outdoor-Kegelbahn auf

auf Das Catering-Unternehmen von Michael Stöcker kümmert sich ums Essen und die Getränke

Kompetenzen

Die Schreinerei Tasler fertigt selbst oder bezieht ihre Bauteile von namenhaften Herstellern. „Wir verwenden nur Materialien, die von uns sorgfältig ausgewählt wurden, um dem Qualitätsanspruch an unsere Produkte gerecht zu werden“, so Andy Tasler, der sich übrigens seit seiner Meisterprüfung speziell auf Möbel und Küchen weitergeschult hat. „Unsere Mitarbeiter sind ausgebildete Facharbeiter im Schreinerhandwerk. Wir erstellen auf Wunsch gerne eine Bleistift- oder 3D-Ansicht, um Ihre Wünsche auch genau so umzusetzen, wie Sie es sich vorstellen.“

Die Produkte und Leistungen von Schreinerei Tasler

Einbauküchen und Outdoor-Küchen

Einbauschränke, begehbare Kleiderschränke

Büromöbel, TV-Möbel, Ladeneinrichtungen und Thekenbau

Kindergartenmobiliar, Bambusbau, Hochbeete

Fußböden und Treppen

Fenster, Fensterläden, Haus- und Innentüren

Balkone, Terrassen, Wintergärten, Carports, Sichtschutzwände

Tische, Stühle und Betten

Rollos und Verdunkelungen

Wandverkleidungen und Firmenschilder

Aufbereitung von alten Böden und Möbeln

Eine Ausbildung in einer fränkischen Schreinerei

Die Schreinerei Tasler ist auch ein ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb. Bereits ausgelernt hat Nicklas Kolb aus Ködnitz, der seine Tischler-Lehre mit der Traumnote 1,0 abschloss und dafür mit dem Rolex-Preis der Hans-Wilsdorf-Berufsschule ausgezeichnet wurde. Im zweiten Lehrjahr befindet sich derzeit Max Grebner und im dritten Lehrjahr Seraphim Kaczynski, der 2021 beim Schreinerwettbewerb „Die gute Form“ mit seinem Sideboard aus europäischem Kirschbaumholz eine Ehrenurkunde für die Schreinerei Tasler erringen konnte. Zudem durfte sich die Schreinerei Tasler über eine Auszeichnung als „Generationenfreundlicher Betrieb“ der Handwerkskammer für Oberfranken freuen.

Die Mitarbeiter

Mit dem guten Ruf und der Auftragslage ist auch der Mitarbeiterstamm der Schreinerei Tasler im Lauf der Jahre gewachsen. Bis 2008 führte Helmut Tasler das Geschäft als Ein-Mann-Betrieb. Sohn Andy hat bei der Schreinerei Nützel gelernt und gearbeitet. 2017 hat er seine Meisterprüfung abgelegt. Seit 1. Januar 2019 ist der heute 30-jährige Geschäftsführer der Schreinerei Tasler. Unterstützt wird das Vater-Sohn-Gespann von Schreinermeister Michael Reuther sowie den Schreinern Robert Kolb und Lasse Michel. Mutter Carmen Tasler arbeitet als Bürokraft im Unternehmen mit.

Kontakt und Anfahrt

Schreinerei Mainleus

Industriestr. 21

95336 Mainleus

Telefon: 09229/998888

E-Mail: info@schreinerei-tasler.de