Franken ist bekannt für seine historischen Städtchen wie Rothenburg ob der Tauber, seine vielfältige Bierlandschaft, dem Frankenwein und Naturspektakeln wie dem Walberla. Aber was steckt hinter den Orten, an denen wir leben oder die wir im Urlaub besuchen? Ob als Tourist*in oder als Urfranke: In Franken gibt es viel zu entdecken!

In Frankens Städten gibt es an fast jeder Straßenecke etwas zu entdecken. Ob historische Denkmäler, architektonische Highlights oder leckere Spezialitäten. Wer zum Beispiel durch die Gassen von Bamberg läuft, kann dem einzigartigen Charme Frankens nicht entkommen. Diese Städte zählen zu den absoluten Highlights Frankens:

Würzburg mit Dom & Marienkapelle

Der romanische Dom, die spätgotische Marienkapelle, das Falkenhaus mit seiner schicken Rokoko-Fassade und natürlich die barocke Residenz: Allein architektonisch hat Würzburg viel zu bieten. Auf der imposanten Festung Marienberg geht die kulturelle Hitparade mit dem Fürstengarten mit Aussicht auf die Stadt und den meisterhaften Skulpturen von Tilman Riemenschneider im Museum für Franken weiter! Tagelanges Sightseeing in Würzburg wird also nicht langweilig. Würzburg ist aber auch Wein- und Unistadt, man kann sich ebenso gut einfach treiben lassen und die lebendige Atmosphäre genießen – etwa bei einem Weinfest oder zu afrikanischer Musik und Kultur beim Africa Festival (jeweils etwa Ende Mai).

In Würzburg kannst du neben vielen Museen, Kirchen und Burgen auch das lebendige Treiben der Wein- und Unistadt erleben. Merian / Jahreszeiten Verlag

Bamberg versprüht mittelalterliche Romantik

Mit Orten wie »Klein-Venedig«, wo sich Fachwerkbauten im Wasser spiegeln, strahlt die Stadt an der Regnitz eine gehörige Portion mittelalterliche Romantik aus. Die Bandbreite reicht aber weiter: Allein im Stadtkern stehen 1300 Zeugnisse aus dem 11. bis 18. Jahrhundert unter Denkmalschutz. Dazu gehören auch Gebäude wie die Neue Residenz, ab 1604 errichtet für Fürstbischöfe, später bewohnt von Königen, mit Rosengarten und über 40 Prunkräumen – vielleicht protzig, aber ganz sicher nicht putzig.

Cadolzburg mit Burg-Erlebnismuseum

Es ist schon fast ein Naturgesetz: Wer die Anhöhen erklimmt, findet in Franken ganz oben oft ein Schloss, eine Burg oder zumindest eine Ruine. Zu den imposantesten gehört die Cadolzburg. Schon 1157 wird die Vorzeigeburg erstmals erwähnt, die im 14. Jahrhundert zu einem wichtigen Machtzentrum des fränkischen Zweigs der Hohenzollern wurde. Seit 2017 befindet sich dort ein "Burg-Erlebnismuseum" mit einer umfangreichen, interaktiv gestalteten Ausstellung über die Geschichte der Burg und das Leben im späten Mittelalter.

Nürnberg eine Stadt mit vielen Facetten

Für fast so gut wie jede Facette der Stadt gibt es ein Museum. Das Spielzeugmuseum etwa zeigt, warum Nürnberg als "Spielzeugstadt" gilt, seit Jahrhunderten werden dort Zinnfiguren, Puppenküchen und Blechspielsachen hergestellt. Im Tucherschloss reist man zurück in die wohlhabende Welt der Nürnberger Handelsfamilien im 16. Jahrhundert, das Museum Industriekultur führt in die Zeit der Industrialisierung, das DB Museum durch die Geschichte der Eisenbahn. Auch die Zeit des Nationalsozialismus ist in der Stadt ein großes Thema: im Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände und im Memorium Nürnberger Prozesse.

Die fränkische Metropole Nürnberg hat viele Facetten: Kulturfans können diese in den zahlreichen Museen erkunden. Merian / Jahreszeiten Verlag

Fachwerkstädtchen erinnern an glanzvolle Zeiten

Franken ist ein Traumziel für Fachwerkfans. Zu den Hotspots zählen Dinkelsbühl und Rothenburg ob der Tauber, beide ebenso vielbesucht wie geschichtsträchtig. Als Reichsstädte waren sie lange nur dem Kaiser unterstellt. Viele Bauten erinnern an diese glanzvollen Zeiten, etwa in Rothenburg das überraschend große Rathaus am Marktplatz mit eleganter Renaissance-Fassade und Schautreppe – zu Stein gewordener Bürgerstolz.

Fachwerkfans werden in Franken auf ihren Genuss kommen: In Dinkelsbühl und Rothenburg ob der Tauber reihen sich die historischen Gebäude aneinander. Merian / Jahreszeiten Verlag

Natur und Aktivurlaub in Franken

Franken ist nicht nur wegen der historischen Orte bekannt, sondern auch durch seine atemberaubenden Naturlandschaften. Dort warten neben Wander- und Radwege auch Kurorte und Heilbäder auf dich. Die Highlights:

Fränkischer Gebirgsweg - von der Grenze zu Thüringen bis fast nach Nürnberg

Tief in den Wald, hinauf zu Felsen oder einfach zur Stadt hinaus: In Franken ist das nächste Wandervergnügen nie weit. Wer große Pläne schmieden möchte, kann sich den Fränkischen Gebirgsweg vornehmen: Auf 428 Kilometern führt er von der Grenze zu Thüringen durch den Frankenwald, das Fichtelgebirge und die Fränkische Schweiz bis fast nach Nürnberg. Ansonsten sucht man sich einfach eine Lieblingsregion aus – etwa die Haßberge oder einen der anderen Naturparks, in denen Gäste auf Ranger-Touren Flora und Fauna kennenlernen können.

Rund um die Region des Walberla gibt es neben kulinarischen Highlights auch tolle Wander- und Radwege zu entdecken. Merian / Jahreszeiten Verlag

Heilbäder laden zum Entspannen ein

Stolze 19 Kurorte und Heilbäder gibt es in Franken. Ein Klassiker mit vielen historischen Bauten ist Bad Kissingen, das als Kurstadt sogar zum Welterbe der UNESCO gehört. Nicht ganz so bekannt, aber auch sehenswert ist Bad Windsheim. Neben der modernen »FrankenTherme« finden Gäste dort eine hübsche Altstadt und das Fränkische Freilandmuseum mit über 100 Gebäuden.

Am Main entlang - mit dem Fahrrad quer durch Franken

Der Main zieht sich einmal quer durch Franken – perfekt für Radfahrer, die auf dem Main-Radweg von den Quellen nahe Bayreuth an besten Weinlagen vorbei weiter nach Hessen fahren können. Unterwegs lassen sich lohnenswerte Pausen einbauen, etwa in Schweinfurt mit dem Museum Georg Schäfer, der Kunsthalle, dem Renaissance-Rathaus und der Stadtbücherei im schicken Ebracher Hof. Oder auch in einer der kleineren Weinstädte wie Ochsenfurt, das bis heute von einer mittelalterlichen Befestigung mit Türmen und Toren geprägt ist.

Mit dem Fahrrad einmal quer durch Franken am main-Radweg: Welche Zwischenstopps sich lohnen erfährst du im MERIAN Franken. Merian / Jahreszeiten Verlag

Franken: Die Heimat von Bier und Wein

Bier und Wein sind in Franken nicht wegzudenken. Die Wein- und Biertradition besteht schon seit Jahrhunderten. Rund 300 Brauereien prägen das Leben in der Region. In Weinfranken bestimmen Silvaner, Müller-Thurgau & Co. das Geschehen.

Bier und Braten sind Frankens Klassiker

Bierliebhaber*innen werden Franken aufgrund der rund 300 Brauereien lieben. Eines der Zentren ist Kulmbach im Frankenwald, dort gibt es im Mönchshof auch gleich ein Biermuseum, natürlich inklusive Gläserner Brauerei. Beste Begleiter für das frisch gezapfte Seidla (1/2-Liter-Krug) sind die deftigen Klassiker der fränkischen Küche, etwa die vielen Würste oder Schäuferla, zartgeschmortes Fleisch aus der Schweineschulter mit knuspriger Schwarte.

Die Bierkeller sind in Franken nicht wegzudenken: Neben regionalem Bier gibt es hausgemachte Spezialitäten der fränkischen Küche. Merian / Jahreszeiten Verlag

Weinanbaugebiet Castell: Ursprung des Silvaners

Der Ort am Steigerwald steht für die lange fränkische Weinbautradition: Eine Urkunde belegt, dass hier schon 1659 die ersten Silvaner-Reben gepflanzt wurden – vermutlich zum ersten Mal in Deutschland. Heute sind Silvaner typisch für ganz Franken und einige der besten reifen im Keller des Weinguts Fürstlich Castell’sches Domänenamt, das von der Adelsfamilie Castell geführt wird – inzwischen in der 26. Generation.

