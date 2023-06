Haarschnitte für mehr Fülle

Föhnfrisuren für mehr Volumen

Locken oder Wellen in deine Frisur zaubern

Du hast dünne Haare und bist nicht glücklich damit? Dann haben wir eine gute und eine schlechte Nachricht für dich: Die schlechte Nachricht ist, dass die Struktur deines Haares genetisch bedingt ist und sich leider nicht ändern lässt. Aber die gute Nachricht ist, dass du verschiedene Möglichkeiten hast, um deine Haare voller wirken zu lassen. Sei es durch einen neuen Haarschnitt, durch Stylingprodukte, durch Föhnfrisuren, Locken oder verschiedene andere Hilfsmittel. Welche Möglichkeiten du hast, erfährst du hier.

Hinweis: Du weißt nicht, ob du dünne, feine Haare hast? Experten zufolge sollte dein Haarzopf nicht weniger als 5 cm messen. Sollte dies der Fall sein, spricht man von einer feinen Haarstruktur.

Haarschnitte für mehr Fülle

Je länger die Haare, desto dünner werden sie durch ihr Eigengewicht

Je kürzer die Haare, desto mehr Fülle bekommen deine Haare

Durch verschiedene Haarschnitte bekommst du mehr Volumen

Du hast feines und dünnes Haar und möchtest mehr Volumen in deine Frisur bringen? Dann lass dir bei deinem nächsten Friseurtermin einen Haarschnitt schneiden, der dir mehr Fülle bringt. Beim "Blunt Bob" werden die Haare stumpf gerade abgeschnitten und bekommen dadurch mehr Sprungkraft. Wenn du ganz mutig sein möchtest, dann kannst du dir einen Pixie Cut schneiden lassen. Eine zeitlose, stylische Kurzhaarfrisur, die feines Haar fülliger wirken lässt.

Eine andere Möglichkeit wäre, dir leichte Stufen schneiden zu lassen rund um das Kinn und bis in die Längen hinein. So kannst du lange Haare tragen und dennoch für mehr Volumen sorgen. Mit den richtigen Stylingprodukten kannst du die Spitzen in Form bringen. Durch Abschneiden der unteren Haarpartien sorgen die Stützhaare optisch für eine vollere Erscheinung. Wenn du dir einen Pony schneiden lässt, bekommst du mehr Fülle in deine Frisur und kannst sie schnell und einfach frisieren.

Föhnfrisuren für mehr Volumen

Nach dem Waschen lassen sich die Haare besonders gut in Form bringen

Durch das Föhnen bekommt deine Frisur eine vollere Erscheinung

Es gibt verschiedene Bürsten, zum Beispiel Rundbürsten, die dir beim Stylen helfen

Nach dem Waschen solltest du deine Haare vorsichtig abtupfen und keinesfalls rubbeln. Dadurch können deine Haare spröde werden und brechen. Durch Volumensprays oder Feuchtigkeitsprodukte kann der Föhn dein Haar durch die Wärme nicht schädigen. Wenn du deine Haare kopfüber föhnst und dabei die Spitzen vorsichtig knetest, bekommt du eine "Löwenmähne".

Ein weiterer Trick ist, dass du dein frisch gewaschenes Haar gegen die Wuchsrichtung föhnen kannst. Dadurch bekommst du mehr Volumen. Durch Haarsprays kannst du die Frisur fixieren. Wenn du eine Rundbürste benutzt und deine Haare Strähne für Strähne über die Bürste eindrehst, dann bekommst du ebenfalls viel mehr Standfestigkeit. Profis benutzen zwei Bürsten: Sie drehen eine Strähne ein, föhnen sie an und lassen sie auskühlen. Währenddessen nehmen sie eine weitere Strähne und wiederholen den Vorgang.

Locken oder Wellen in deine Frisur zaubern

Lockenwickler sorgen für Locken

Eine Dauer- oder Volumenwelle zaubert dir mehr Fülle auf den Kopf

Papilotten verschaffen dir eine lockige Pracht

Du hättest gerne eine länger anhaltende Lösung für deine dünne Haarpracht? Dann solltest du beim nächsten Friseurbesuch nach einer Dauer- oder Volumenwelle fragen. Während dir die Dauerwelle langlebige Locken verschafft, zaubert dir die Volumenwelle mehr Fülle in die Haare. Bedenke, dass die Dauerwelle als auch die Volumenwelle "herauswächst" und du nach einigen Wochen einen glatten Ansatz hast. Lass dich im Friseurladen professionell beraten, welche Variante für deine Haare am besten ist. Mit Lockenwicklern oder Papilotten kannst du dir ebenfalls Locken auf dein Haupt zaubern. Das hält in der Regel nur einen Tag, lässt sich aber schnell und kostengünstig umsetzen.

Anwendung mit Lockenwicklern: Einfach nach dem Waschen die Haare in einzelne Strähnen unterteilen. Je größer die Strähnen sind, desto größer die Locken. Die Lockenwickler von unten an der Strähne nach oben einrollen. Lockenwickler sind selbsthaftend. Warte bis dein Haar trocken ist oder föhne es vorsichtig. Wenn es vollständig trocken ist, kannst du die Lockenwickler behutsam herausnehmen. Fertig ist die schöne Lockenpracht.

Anwendung mit Papilotten: Papilotten (lange, biegsame Schaumstoffrollen mit einem Drahtkern) verwendest du im trockenen Haar, da der Schaumstoff das Wasser nicht aufnehmen kann. Kämme deine Haare richtig gut durch und trenne es in einzelne Strähnen ab. Beginne an der Haarspitze und wickele sie in der Mitte der Papilotte ein. Halte beide Enden der Papilotte fest und drehe die Strähne vorsichtig bis zum Haaransatz nach oben. Biege die Enden vorsichtig zur Innenseite der Papilotte. So verfährst du mit deinen ganzen Haaren. Fixiere die Haare mit Haarspray für einen besseren Halt. Nach 2 bis 3 Stunden kannst du die Papilotten entfernen und deine neue füllige Frisur bewundern.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst bzw. darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.

Vorschaubild: © CC0 / Pixabay / Krzysiek