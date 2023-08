Egal ob aus Holz, Glas oder Kunststoff - mindestens ein Schneidebrett findet sich in jeder Küche. Um es praktisch zu verstauen, wird es nicht selten in dem Loch am Griff aufgehängt oder in einer Schublade verstaut, um es so schnell wie möglich herausziehen zu können.

Doch das klassische Brett kann noch mehr. Ist dir beispielsweise schon einmal aufgefallen, dass fast jedes Brett ein Loch oder eine Ausfräsung besitzt? Wer bisher geglaubt hat, dass dies ausschließlich zum Aufhängen gedacht ist, liegt falsch.

Versteckte Hilfsfunktion: das Loch im Schneidebrett - nicht nur ein Griff

Am Ende des Schnibbel- oder Zubereitungsvorgangs von Speisen muss das geschnittene Gemüse, Fleisch oder Obst in einen Topf, eine Pfanne oder ein anderes Behältnis geschüttet werden. Falls du beispielsweise Zwiebeln schneidest, so können dir außerdem diese Tricks helfen. Die meisten Menschen verwenden zum Umfüllen das Messer und schieben anschließend die Lebensmittel über die Brettseite des Brettes in den Topf oder dergleichen. Doch beim Schneiden und Umfüllen landen schnell ein paar Stücke auf der Küchentheke, dem Kochfeld oder sogar auf dem Fußboden. Das muss nicht sein, denn mit einem kleinen Trick passiert dir dieses Malheur nicht mehr. Und hier kommt das Loch im Schneidebrett ins Spiel.

Anstatt das Kleingeschnittene mit dem Messer über den Rand zu schieben, ist es viel einfacher, die Zutaten durch die jeweilige Ausfräsung des Brettes zu schubsen. Das Loch soll nämlich nicht nur dem besseren Greifen oder zum Aufhängen dienen, sondern soll auch eine Hilfe sein. Das Geschnittene kann so unkompliziert und so genau wie möglich in einen Behälter befördert werden. Denn alles, was an dem Loch vorbeigeht, fällt nicht direkt auf den Fußboden, sondern bleibt einfach am Brettrand liegen. Anschließend können die Reste mit einem zweiten Versuch ins Gefäß gegeben werden.

Vielleicht ist dir gerade aufgefallen, dass nicht jedes deiner Schneidebretter einen Schlitz oder eine Öffnung besitzt. Vor allem runde Holzbretter haben oft keine Lücke im Material. Achte in Zukunft also beim Kauf eines Schneidebretts auf diese praktische Funktion.

Hier findest du noch praktische mehr Haushalts- und Alltagstipps.