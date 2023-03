Kaum etwas wird so vielen Menschen beim Zahnarztbesuch so oft nahelegt, wie die Benutzung von Zahnseide. Erwiesenermaßen schafft man es mit dem kleinen Helfer, beim Zähneputzen deutlich mehr Schmutz aus dem Mundraum zu entfernen. Trotzdem greifen, gemessen am Verbrauch, wohl nur fünf Prozent der Deutschen regelmäßig zur Zahnseide. Grund dafür könnte sein, dass man sich unsicher ist, wie und wann diese zu benutzen ist.

An die richtige Anwendung muss man sich sicher erst gewöhnen, schließlich bleibt man gerne zwischen den Zähnen hängen oder verletzt sich sogar am Zahnfleisch. Mit ein wenig Übung sollte die Reinigung aber kein Problem mehr sein. Eine Frage, die sich aber noch vorher stellt, ist, ob man Zahnseide vor oder nach dem Zähneputzen benutzen sollte. Ob es überhaupt einen Unterschied macht, erfährst du hier.

Zahnseide vor oder nach dem Putzen: Das sind die Unterschiede

Tatsächlich gehen die Expertenmeinungen dazu auseinander, wobei man sagen muss, dass es keinen wirklich falschen Ansatz gibt. So kann man Zahnseide zum einen vor dem Putzen nutzen, um den Dreck in den Zahnzwischenräumen zu lösen und anschließend mithilfe der Bürste besser zu reinigen und dann auszuspülen. Zum anderen ist es aber auch durchaus möglich, erst regulär zu putzen, um dann mit der Zahnseide den übriggebliebenen Schmutz zu entfernen. Bei letzterer Herangehensweise ist das gründliche Ausspülen aber umso wichtiger, da sonst gegebenenfalls gelockerte Schmutzpartikel im Mundraum zurückbleiben.

Es gibt allerdings Studien dazu, ob das Einsetzen von Zahnseide vor oder nach dem Zähneputzen besser ist, die ein klares Ergebnis liefern. Laut diesen sorgt die Nutzung vor dem regulären Putzen dafür, dass mehr Fluorid und weniger Plaque an den Zähnen nachweisbar ist. Fluorid sorgt dafür, dass unsere Zähne gesünder und stabiler sind und verbessert auch den Zahnschmelz. Plaque hingegen ist der Zahnbelag, der unsere Zähne angreift.

Geht man also nach diesen Studien, empfiehlt es sich durchaus, sich vor dem Zähneputzen schon einmal mit der Zahnseide um die Zwischenräume zu kümmern. Allerdings ist man sich in Fachkreisen auch einig, dass Zahnseide nach dem Zähneputzen zu nutzen immer noch besser ist, als sie ganz wegzulassen. Dabei macht es aber durchaus Sinn, sich über die richtige Technik zu informieren, damit der Schmutz auch optimal gelöst werden kann. Ob nun vor oder nach dem Putzen: Für das Nutzen von Zahnseide werden dir dein Zahnarzt und deine Zähne danken!

