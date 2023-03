Einen Ausschlag auf der Haut hat niemand gerne. Er kann jucken, brennen und sieht oft unschön aus.

Eine einfache Änderung in der täglichen Pflegeroutine kann dabei helfen, einer sogenannten perioralen Dermatitis vorzubeugen.

Das steckt hinter der perioralen Dermatitis

Das tägliche Waschen des Gesichts ist sehr wichtig. Du entfernst dabei nicht nur Schweiß, sondern auch Make-up-Reste und andere Schmutz-Partikel. Eine typische Abend- oder Morgenroutine könnte so aussehen: Gesicht waschen, Zähne putzen. Wenn dies auch auf dich zutrifft, solltest du die Reihenfolge lieber ändern.

Die Abfolge von Zähneputzen und Gesichtwaschen sollte nicht zufällig gewählt werden. Putzt du nämlich deine Zähne nach der Reinigung deines Gesichts, kann dies deiner Haut unter Umständen gar nicht guttun. Das Fluorid in der Zahnpasta kann dazu führen, dass du eine sogenannte periorale Dermatitis bekommst.

Typisches Symptom der perioralen Dermatitis ist ein Ausschlag auf der Haut. Sie ist in dem Fall gerötet und leicht schuppig. Selten kann sie auch Bläschen werfen, sodass sie an ein Ekzem erinnert. Zusätzlich kann es zu einem Juckreiz an den betroffenen Stellen kommen.

Weitere Gründe für die periorale Dermatitis und die Behandlung

Der vorwiegend rund um den Mund kursierende Ausschlag wird häufig auch als "Mundrose" bezeichnet. Obwohl er sehr unangenehm sein kann, gilt er als harmlos: Er ist weder ansteckend noch gefährlich. Die genaue Ursache ist bisher leider ungeklärt. Vermutet wird aber, dass neben dem Fluorid aus der Zahnpasta auch der übermäßige Gebrauch von Hautpflegeprodukten, Stress oder hormonelle Verhütungsmittel mögliche Ursachen sind.

Bei der Behandlung wird in der Regel empfohlen, auf Reinigungs- und Pflegeprodukte sowie auf Kosmetika im Gesicht zu verzichten. Zudem kann es sich lohnen, die eigene Routine einmal zu überdenken und gegebenenfalls das Waschen des Gesichts immer nach dem Zähneputzen zu erledigen.

Stellt der Ausschlag eine hohe Belastung für dich dar, hast du immer die Möglichkeit, eine*n Dermatolog*in aufsuchen. Diese*r kann dich individuell beraten und dir, sofern nötig, ein Medikament verschreiben. Bei einer solchen Behandlung wird oftmals auf Antibiotika gesetzt.

Fazit

Zusammengefasst bedeutet das mit Bezug auf die Hautpflege für dich, erstens nicht zu viel zu verwenden und zweitens darauf zu achten, das Gesicht erst nach dem Zähneputzen zu waschen. Sicherlich ist es nicht zwingend, dass die periorale Dermatitis bei dir auftritt, wenn du erst die Zähne putzt und dann dein Gesicht wäschst; doch sie lässt sich mithilfe dieses einfachen Tipps vorbeugen.