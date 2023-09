Länger leben durch Ernährungsumstellung: Dieser Rechner verrät, wie alt du wirst

Laut Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe liegt in Deutschland die durchschnittliche Lebenserwartung von Männern bei 79 Jahren, die von Frauen bei 84 Jahren. Dass sich viele Menschen ein langes Leben bei anhaltender Gesundheit wünschen, geht aus Umfragen hervor. Doch wie schafft man das? Mediziner*innen und Ernährungsexpert*innen raten schon lange zu gesunden Lebensmitteln, um Krankheiten vorzubeugen. Forscher*innen der Universität Bergen haben in einer Studie die positive Wirkung von Obst, Gemüse und Co. konkretisiert. Die norwegischen Wissenschaftler*innen haben herausgefunden, dass sich eine Ernährungsumstellung in jedem Alter lohnt und dass du mit der richtigen Auswahl an Nahrungsmitteln dein Leben um bis zu 13 Jahren verlängern kannst. Veröffentlicht haben die Forscher*innen ihre Erkenntnisse in der Fachzeitschrift "PLOS Medicine". Mithilfe eines vom Forschungsteam entwickelten Online-Rechners hast du die Möglichkeit, deine Lebenserwartung auszurechnen.

Ernährungsumstellung: Mit diesen Lebensmitteln kannst du dein Leben verlängern

Die Studie basiert auf Metaanalysen und Daten aus der internationalen Studie "Global Burden of Disease" (GBD), die sich mit den Ursachen für Sterblichkeit und Krankheiten beschäftigt. In dieser groß angelegten Studie wurden von 1990 bis 2017 in 195 Ländern die Essgewohnheiten der Bevölkerung evaluiert.

Die skandinavischen Wissenschaftler*innen haben aus den Daten analysiert, dass folgende Lebensmittel eine präventive Wirkung gegen Übergewicht sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen und etwa Schlaganfall haben und somit die Lebensdauer verlängern:

Linsen

Erbsen und Bohnen

Nüsse

Vollkornprodukte

Fisch

raffiniertes Getreide

Obst

Gemüse

Laut den Wissenschaftler*innen spielen Hülsenfrüchte, wie eben Linsen oder Bohnen, die größte Rolle bei der Ernährungsumstellung. Obst und Gemüse führen nur zu einer untergeordneten Veränderung, da diese Lebensmittel ohnehin schon fester Bestandteil der westlichen Küche seien. Reduzieren hingegen solltest du rotes Fleisch, Fertiggerichte und zuckerhaltige Getränke. Zudem raten die Studienautoren zu ausreichend Bewegung. Allerdings geben die Forscher*innen auch zu bedenken, dass es auch genetisch bedingt ist, wie alt ein Mensch wird.

Die Ernährung kannst du in jedem Alter umstellen

Um deine Essgewohnheiten umzustellen, ist es nie zu spät. Je früher du allerdings damit anfängst, desto mehr Jahre kannst du für dich "herausholen".

Aus der Studie geht hervor, dass Frauen ab 60 nach einer Ernährungsumstellung acht Jahre länger leben, Männer neun Jahre. Wenn du dich mit 80 zu dem Schritt entscheidest, kannst du immerhin noch dreieinhalb Jahre dazugewinnen.

Wenn du als Frau allerdings schon im Alter von 20 Jahren beginnst, dich gesund zu ernähren, verlängert sich dein Leben laut den Forscher*innen um zehn Jahre. Männer im gleichen Alter gewinnen 13 Jahre dazu.

Rechner: Hier erfährst du, wie lange du lebst

Die Autor*innen der Studie haben einen Rechner entwickelt, mit dem du deine Lebenserwartung berechnen kannst. Das kostenlose Tool Food4HealthyLife basiert auf der GBD-Studie, die die Forscher*innen für ihre Metastudie herangezogen haben.

Um zum Ergebnis zu kommen, musst du lediglich die Region, in der du lebst, dein Geschlecht, dein Alter und deine Ernährungsgewohnheiten eingeben.

Hier kannst du berechnen, wie lange zu lebst.

Fazit

Dass gesunde Ernährung hilft, Krankheiten vorzubeugen, ist Allgemeinwissen. Forscher*innen der Universität Bergen haben in einer Studie analysiert, inwiefern ausgewogenes Essen zur Lebensverlängerung beiträgt. Die Wissenschaftler*innen empfehlen zum Beispiel Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und Fisch. Auf rotes Fleisch und zuckerhaltige Getränke solltest du verzichten. Je früher du die Ernährung umstellst, desto mehr Lebensjahre kannst du gewinnen.

