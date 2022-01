Reizdarmsyndrom: 10 Prozent der Weltbevölkerung leiden daran

10 Prozent der Weltbevölkerung leiden daran Stiftung Warentest nimmt Präparate unter die Lupe, die Linderung versprechen

nimmt unter die Lupe, die Linderung versprechen Das Ergebnis ist ernüchternd: Nur wenige Mittel sind geeignet

Etwa zehn Prozent der Menschen leiden weltweit unter dem chronischen Reizdarmsyndrom. Die Beschwerden, die damit einhergehen - unter anderem Durch­fall, Verstopfung, Blähungen und Bauch­krämpfe - sind nicht nur lästig, sondern können die Qualität des Alltags deutlich vermindern. Lebensbedrohlich ist diese Krankheit nach momentanem Forschungsstand aber nicht.

Auslöser des Reizdarmsyndroms bisher unklar

Wie genau man am chronischen Reizdarmsyndrom erkrankt, ist derzeit unklar. Laut Stiftung Warentest scheinen Bakterien einer von womöglich vielen Faktoren zu sein, denn ein Teil der Reizdarm-Patient*innen litt in der Vergangenheit schon einmal an einer Darm-Erkrankung.

Behandelt wird das Syndrom durch eine Therapie, die drei Aspekte in den Vordergrund stellt: Ernährung, Psyche und Medikamente. Stiftung Warentest nahm 19 Medikamente unter die Lupe, die eine Linderung der Beschwerden beim Reizdarmsyndrom versprechen.

13 von 19 Mitteln seien laut der Untersuchung kaum geeignet. Am ehesten zu empfehlen seien sechs Medikamente, die die Bewertung "mit Einschränkung geeignet" erhielten.

Für die Unter­suchung betrachteten Expert*innen die Studien zu Wirk­samkeit und Risiken. Für die übrigen Medikamente könne nicht belegt werden, dass sie gegen die Beschwerden wirksam sind oder dass die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe optimal abgestimmt ist.

Reizdarm: Welche Präparate sind empfehlenswert und welche nicht?

Queisser Pharma GmbH & Co. KG: Doppelherz aktiv - Bei Reizdarm wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 8,95 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 8,95 Euro. Klinge Pharma GmbH - Gelsectan wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 13,80 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 13,80 Euro. Janus Medica GmbH - Liadin Reizdarm wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 19,90 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 19,90 Euro. guterrat Gesundheitsprodukte - Gasterodoc Reizdarm wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 19,90 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 19,90 Euro. Bayer Vital GmbH - Iberogast Advance wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 11,30 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 11,30 Euro. Bayer Vital GmbH - Iberogast wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 11,30 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 11,30 Euro. AixSwiss B.V.- Nupure Reizdarm akut wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 18, 90 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 18, 90 Euro. Nutrin GmbH - Effective Nature GuarCura wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 14, 90 Euro. Außerdem sei eine therapeutische Wirk­sam­keit bei Reizdarm ist nicht aus­reichend nach­gewiesen.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 14, 90 Euro. Außerdem sei eine Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co. KG - Luvos Heilerde magenfein Reizdarm wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 10,00 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 10,00 Euro. Delta Pronatura Dr. Krauss & Dr. Beckmann KG - Bullrich Heilerde Pulver ultra fein wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 4,95 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 4,95 Euro. Synformulas GmbH - Kijimea Reizdarm wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 16,70 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 16,70 Euro. SymbioPharm GmbH - Symbioflor 2 wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 16,00 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 16,00 Euro. MEDICE Arzneimittel Pütter GmbH & Co. KG - Inbiotys Alflorex bei Reizdarm wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 24,60 Euro.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 24,60 Euro. Synformulas GmbH - Kijimea Reizdarm Pro wurde als wenig geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 17,30 Euro. Die ent­haltenen inak­tivierten Bakterien wirken ver­mutlich, indem sie sich an geschädigte Stellen der Darmwand heften. Wei­tere Studien sollten die therapeutische Wirk­sam­keit – auch bezüglich der lang­fristigen Effekte – noch besser belegen. Nach jetzigem Kenntnisstand kann das Präparat allerdings nicht empfohlen werden.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 17,30 Euro. Die ent­haltenen inak­tivierten Bakterien wirken ver­mutlich, indem sie sich an geschädigte Stellen der Darmwand heften. Wei­tere Studien sollten die therapeutische Wirk­sam­keit – auch bezüglich der lang­fristigen Effekte – noch besser belegen. Nach jetzigem Kenntnisstand kann das Präparat allerdings nicht empfohlen werden. Sanofi-Avents Deutschland GmbH - Buscopan Dragees wurde als mit Einschränkungen geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 10,50 Euro und wirkt krampf­lösend auf die Darmmuskulatur. Wei­tere Studien sollten aber seine therapeutische Wirk­sam­keit, etwa zu den lang­fristigen Effekten, noch besser belegen.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 10,50 Euro und Tetesept Pharma GmbH - Tetesept Reizdarm akut wurde als mit Einschränkungen geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 8,00 Euro und wirkt krampflösend auf die Darmmuskulatur aufgrund des enthaltenen Pfefferminzöls.

Sanofi-Avents Deutschland GmbH - Buscomint bei Reizdarm wurde als mit Einschränkungen geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 9,95 Euro und wirkt krampflösend auf die Darmmuskulatur aufgrund des enthaltenen Pfefferminzöls.

MCM Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH - Klosterfrau Reizdarm wurde als mit Einschränkungen geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 8,65 Euro und wirkt krampflösend auf die Darmmuskulatur aufgrund des enthaltenen Pfefferminzöls.

wurde als eingestuft. Das Produkt kostet etwa 8,65 Euro und wirkt krampflösend auf die Darmmuskulatur aufgrund des enthaltenen Pfefferminzöls. Bio-Diät-Berlin GmbH - Chiana Reizdarm wurde als mit Einschränkungen geeignet eingestuft. Das Produkt kostet etwa 13,90 Euro und wirkt krampflösend auf die Darmmuskulatur aufgrund des enthaltenen Pfefferminzöls.

Zusammenfassend gilt, dass einzelne der getesteten Medikamente im Test tatsächlich für eine Linderung bei Patient*innen mit chronischem Reizdarmsyndrom sorgen können. Abgesehen von Präparaten tragen auch eine gesunde Ernährungsweise sowie psychologische Hilfen zu einer Verbesserung der Symptome bei.