Vorsicht, Milchshakes: Verbraucherschutz warnt vor gefährlichen Keimen

Milchshakes zählen gerade im Sommer zu den beliebtesten Erfrischungen. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) warnt aber nun vor den Kaltgetränken. Wie idw-online.de berichtet, sind es gerade die Herstellung und die falsche Lagerung, die für die Bildung von Mikroorganismen verantwortlich sind und die einem schnell auf den Magen schlagen können.

Keime und Bakterien kommen häufig in Milchshakes vor

Bei Untersuchungen der BVL wurden in selbstgemachten Milchshakes große Mengen an sogenannten Enterobakterien (zum Beispiel Escherichia coli, abgekürzt E. coli) nachgewiesen. Das Bakterium wird immer wieder mit Infektionen und schweren Darmerkrankungen in Verbindung gebracht. Außerdem wurden Hefepilze in den Shakes nachgewiesen. Beides ist auf mangelnde Hygiene bei der Herstellung zurückzuführen. Zudem fand man Keime wie Listerien und Bacillus cereus, wenn auch nur in geringen Mengen. Lesen Sie hier, wie gefährlich Listerien wirklich sind.