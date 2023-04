In Dörrautomaten kannst du eine Vielzahl von Dingen zubereiten, darunter vor allem gesunde Snacks. Wie man mithilfe eines Dörrautomaten eine gesunde Ernährung einfacher umsetzen kann und was du beim Kauf beachten solltest, verraten wir dir.

Das solltest du grundlegend über Dörrautomaten wissen

Dörrautomaten sind grundsätzlich Geräte, welche du zum Trocknen von Lebensmitteln einsetzen kannst. Darunter fallen Früchte und Gemüse, aber auch Fleisch und Kräuter können in einem Dörrautomaten getrocknet werden. Dafür strömt Luft mit einer Temperatur von etwa 35 bis 70 Grad über übereinander gestapelte, löchrige Einsätze.

Es gibt verschiedene Arten von Dörrgeräten auf dem Markt, die auf unterschiedliche Weise funktionieren. So gibt es Modelle, bei denen ein Heizelement erhitzt und die heiße Luft mit einem Propeller verteilt wird. Andere Geräte besitzen zusätzlich eine Infrarot-Technik, wodurch das Dörren beschleunigt wird. Die Modelle unterscheiden sich oft auch hinsichtlich ihrer Funktion. So ist das effektiv nutzbare Volumen zum Dörren variabel. Außerdem haben einige Geräte einen eingebauten Timer, sodass sich die Apparate nach einer voreingestellten Zeit ausschalten.

Das Dörren folgt dem Prinzip der Dehydration. Lebensmittel wie Obst, Gemüse, Fleisch und Kräuter enthalten immer einen gewissen Anteil an Wasser. Durch das Dörren bei niedriger Temperatur verdunstet das Wasser natürlich und das Lebensmittel wird automatisch haltbarer.

Gesündere Ernährung mit Dörrautomaten – so kann es gehen

Die Konservierung verläuft sehr schonend, wodurch wichtige Vitamine und Mineralien erhalten bleiben. Der Nährwert von gedörrten Lebensmitteln ist vergleichbar mit den Nährwerten von Rohkost. Von einem Dörrautomaten kannst du insofern profitieren, als du dir deine Snacks selber machst und diese auch noch gesund sind. Ein Vorteil: Das getrocknete Obst schmeckt oft süßer und intensiver als frisches Obst. Hast du also einmal Heißhunger auf etwas Süßes, ist etwas von dem getrockneten Obst sicher eine gute Alternative für dich. Am besten überlegst du dir vor dem Dörren, welches Obst du am liebsten isst. Besonders vielseitig ist beispielsweise der Apfel, aus dem du sowohl Chips als auch Schnitze oder Ringe herstellen kannst.

Wichtig zu bedenken ist natürlich auch, dass Dörrobst von Natur aus viel Zucker enthält. Dies verrät unter anderem der Blog Richtig-Dörren. Aufgrund des Wasserentzuges wiegt Dörrobst weniger als frisches Obst. So haben 100 g gedörrte Äpfel mehr Zucker als 100 g frische Äpfel. Dies könnte wichtig für dich sein, wenn du besonders auf deine Zucker- oder Kalorienzufuhr achtest. Wichtig ist final immer die Menge, die davon gegessen wird. Es sollte jedoch auch bedacht werden, dass das Dörrobst und -gemüse eher als alternative und gesündere Nascherei oder Süßigkeit gedacht ist. Zwar enthält es viel natürlichen Zucker, aber auch eine Vielzahl an Vitaminen und Nährstoffen. Damit sind sie immer noch gesünder als klassische Schokolade oder Gummibärchen. Durch das Selbermachen gehst du außerdem sicher, dass keine Zusatzstoffe oder zusätzlicher Zucker enthalten sind. Trocknest du Gemüse, kannst du dieses auch ideal als schnelle Suppeneinlage verwenden.

Bei der Frage, was du trocknen möchtest, kannst du selbst kreativ werden. Hier gibt es noch etwas Inspiration für gesunde und haltbare Snacks, die du dir mit einem Dörrautomaten herstellen kannst:

Bananenchips

Apfelchips

Gemüsechips

Trockenobst (Äpfel, Mango, Feigen, Birnen, Erdbeeren, Birnen, Kaki, Ananas)

Suppeneinlagen (Karotten, Lauch, Pilze)

Dörrautomaten im Test

Die Webseite Vergleich.org hat einen umfangreichen Vergleich zwischen verschiedenen Dörrgeräten hergestellt. Der Testsieger ist hier der Rommelsbacher Dörrautomat DA 900. Preislich bewegt sich der Automat zwischen 210 und 280 Euro. Mit einer Leistung 600 Watt und 6 Ebenen Auflagefläche garantiert der Dörrautomat eine gleichmäßige Trocknung. Ein Vorteil ist zudem, dass du die Temperatur von 35 °C bis 75 °C selbst regulieren kannst.

Den dritten Platz belegte der Vita5 Nobel PRO 6 mit 6 Ebenen an Auflagefläche. Er besitzt eine Leistung von 650 Watt. Der Automat ist BPA frei und enthält einen rutschfesten Stand.

Platz 3 im Dörrautomaten-Vergleich erlangte der Graef DA508EU. Er kostet um die 199 bis 215 Euro und bringt gleich 8 Ebenen an Auflagefläche mit. Ein Vorteil ist hier ebenfalls ein Temperaturregulierungssystem, welches sich zwischen 30° C und 70° C einstellen lässt. Beim Kauf sind in der Regel eine Silikonmatte und ein Rezeptbuch inklusive.

Fazit

Dörrautomaten können es dir erleichtern, dich im Alltag gesünder zu ernähren. Stellst du dir eine Vielzahl an leckeren und gesunden Frucht- und Gemüsesnacks her, kann es dir einfacher fallen, nicht zu einem ungesunden Snack zu greifen. Selbstverständlich ist auch dies bei einer ausgewogenen Ernährung hin und wieder einmal in Ordnung; jedoch kann das getrocknete Obst und Gemüse es dir leichter machen, mehr gesunde Lebensmittel in deinen Alltag zu integrieren. Wichtig ist dabei natürlich auch, dass du Obst- und Gemüsesorten wählst, die dir schmecken.

Welches Dörrautomat-Modell final am besten für dich geeignet ist, hängt natürlich von deinen Bedürfnissen ab. Bevor du einen Automaten kaufst, solltest du einen Preisvergleich durchführen. So gehst du sicher, dass du dein Wunschmodell für den besten Preis bekommst.

