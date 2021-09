Diese Symptome treten auf, wenn man zu viel oder zu wenig Salz isst

treten auf, wenn man zu isst In diesen Lebensmitteln steckt zu viel Salz

steckt zu Wie kommt es zu einem unabsichtlich hohem Salzkonsum ?

? Salzarme Alternativen

Um gesund und fit zu bleiben, braucht der menschliche Körper eine bestimmte Menge an Salz. Im Körper tritt es in Form von Natriumchlorid auf, was den Wasserhaushalt und die Gewebespannung regelt und Grundlage für die Erregbarkeit von Muskeln und Nerven darstellt. Laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sollten nicht mehr als sechs Gramm Salz pro Tag zugeführt werden. Allerdings essen viele von uns täglich viel mehr Salz als nötig. Der Durchschnitt des täglichen Salzkonsums in Deutschland liegt bei acht bis zehn Gramm - eindeutig zu viel. Wie klären auf, welche Symptome ausschlaggebend sind und stellen dir salzarme Alternativen vor.

Diese Symptome treten auf, wenn man zu viel oder zu wenig Salz isst

Salz entzieht den Zellen Wasser, um die erhöhte Salzkonzentration im Körper auszugleichen, was sich durch Durst bemerkbar macht. Der Salzüberschuss wird über die Nieren ausgeschieden. Auf Dauer kann ein zu hoher Salzkonsum den Nieren schaden. Wird zusätzlich zu wenig getrunken, kann es zu Gefäßverengungen führen, was zu Bluthochdruck führt. Auch Erbrechen und Durchfall sind typische Symptome und in schweren Fällen kann der Wassermangel sogar zu Herz- und Atemstörungen führen. Körperliche Anzeichen bei zu hohem Salzkonsum sind unter anderem:

Ständiger Durst (Wasser-Salz-Haushalt durch trinken ausgleichen)

Aufgequollenes Gesicht (Salz bindet Wasser im Körper, welches sich in den Zellen ansammelt)

Gewichtszunahme (Wassereinlagerungen)

Essen schmeckt fade (Geschmacksnerven werden abgestumpft, Salzkonsum reduzieren um Geschmacksnerven auf der Zunge zu erneuern)

Ständige Kopfschmerzen (Salz führt zu Gefäßerweiterungen im Gehirn)

Nierensteine (Erhöhte Salzkonzentration im Urin, es bilden sich Kristalle)

Hoher Blutdruck (Durch Gefäßverengung muss das Herz schneller pumpen)

Schwaches Immunsystem (Salzarme Kost steigert die Immunzellen)

Schlafstörungen (Blutdruckanstieg durch hohen Natriumgehalt)

Blähbauch (Überschüssiges Salz bringt Flüssigkeitshaushalt durcheinander)

Zu wenig Salz im Körper ist natürlich genauso ungesund wie zu viel Salz. Natriummangel erkennst du an ganz ähnlichen Symptomen wie bei Salzüberschuss: Unwohlsein, Kopf- und Muskelschmerzen, Erbrechen, Benommenheit, Schwindel, Krämpfe, Verlust des Bewusstseins oder Hirndruck weisen auf körperlichen Salzmangel hin. Ursachen dafür können häufiges starkes Schwitzen durch Sport oder einem Saunabesuch sein. Lese-Empfehlung: Wie viel Salz dein Körper tatsächlich braucht, erfährst du in unserem Artikel.

In diesen Lebensmitteln steckt zu viel Salz

Über 80 Prozent des täglichen Salzkonsums erfolgt in versteckter Form. Typische Salzfallen sind Fertiggerichte wie Fast Food oder Pizza, die nicht nur ungesund sind, sondern auch süchtig machen. Sofern wir selbst salzen, haben wir einen besseren Überblick über die Menge. Aber auch ungewöhnliche Salzbomben kommen in der täglichen Ernährung vor. In diesen Lebensmitteln versteckt sich viel Salz:

Fertigprodukte: Pizza, Dosengerichte, Tiefkühl-Gerichte, Tütensoßen

Wurst und Fleisch: Salami, gekochter Schinken, Fleischwurst, Bierschinken, Lachsschinken

Abgepackte Brötchen und Brot

Käse: Gorgonzole, Feta, Gouda

Snacks: Cracker, Salzstangen, Chips

Wer also gerne und häufig Fertiggerichte oder versteckte Salzbomben zu sich nimmt, sollte beim nächsten Einkauf einen Blick auf den Natriumgehalt (Salzgehalt) werfen und sich der Gesundheit zu Liebe für eine salzärmere Alternative entscheiden. Lese-Tipp: Wie dich Käse vor einer erhöhten Salzaufnahme schützen kann, erfährst du in unserem Artikel.

Salzkonsum reduzieren: Salzarme Alternativen

Die optimale Lösung wäre natürlich, mehrmals wöchentlich selbst zu kochen, um den Überblick über den Salzkonsum zu behalten. Da jedoch viele Menschen aufgrund von Zeitmangel oder fehlender Motivation nicht auf bestimmte Fertigprodukte verzichten wollen, sind einige salzärmere Alternativen sehr hilfreich, um die tägliche Dosis an Salz von ungefähr einem Teelöffel nicht zu überschreiten. Diese vollwertigen Alternativen gibt es zu Salz:

Fertigprodukte: Flammkuchen, Tortellini, Spaghetti mit Tomatensoße

Flammkuchen, Tortellini, Spaghetti mit Tomatensoße Wurst und Fleisch: gekochter Schinken, Putensalami, Mortadella, Leberwurst oder Putenbrust

gekochter Schinken, Putensalami, Mortadella, Leberwurst oder Putenbrust Käse : Frischkäse, Emmentaler, Camembert, Mozzarella

: Frischkäse, Emmentaler, Camembert, Mozzarella Snacks : Käsegebäck, Blätterteig

: Käsegebäck, Blätterteig Knoblauch wirkt antibakteriell und stärkt den Blutkreislauf und das Herz

wirkt antibakteriell und stärkt den Blutkreislauf und das Herz Algen sind der perfekte Jod-Lieferant und schmecken salzig

sind der perfekte Jod-Lieferant und schmecken salzig Sellerie schmeckt natürlich salzig

schmeckt natürlich salzig Sojasoße als Würzmittel

als Würzmittel Hefeflocken haben eine käsige Note

haben eine käsige Note Kräuter oder Gewürzmischungen für verschiedenste Gerichte, komplett ohne Salz

Eine salzlose Ernährung hilft nicht nur, den Wassereinlagerungen im Körper vorzubeugen und somit das Herz zu entlasten, sondern auch die Geschmacksnerven zu schonen. Dadurch schmeckt auch ein wenig gewürztes Essen wieder lecker. Auch der Bluthochdruck lässt sich vermindern, und das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, sinkt ebenso durch eine salzarme Ernährung.