Erwachsene können sich an Richtwerten orientieren

Durch Bluthochdruck entstehen viele weitere Krankheiten

Der Blutdruck kann beeinflusst werden

Bluthochdruck kann viele Folgekrankheiten auslösen und gehört in Deutschland zu den häufigsten Erkrankungen.Wie der Blutdruck gemessen wird, wozu ein hoher Blutdruck führt und wir man sich davor schützen kann, erklären wir dir im Folgenden.

Was ist der Blutdruck?

Der messbare Druck des Blutes in den Arterien wird als Blutdruck beschrieben. Diesen Wert hat das Blut, während es vom Herzen durch den Körper gepumpt wird. Der Blutdruck ist dabei abhängig vom Herzzeitvolumen und vom Gefäßwiderstand.

Durch ein Blutdruckmessgerät lässt sich sowohl beim Arzt als auch im privaten Umfeld der Druck des Blutes messen. Dieser wird als Millimeter Quecksilbersäule (mm Hg) angegeben. Auf der linken Seite steht dabei immer der sogenannte systolische Wert, also der maximale Druck (Kraft pro Fläche). Rechts steht der diastolische Wert, also der minimale Druck. Der systolische Wert ist also immer der höchste Wert der Messung und der diastolische der niedrigste. Mittels dieser Technik lässt sich auch der Druck anderer Körperflüssigkeiten messen.

Als optimaler Wert gilt in der Regel ein Blutdruck von 120 zu 80, der sich jedoch je nach Alter oder etwaiger Erkrankung unterscheiden kann.

Warum ist es wichtig, einen gesunden Blutdruck zu haben?

Je älter Menschen werden, desto häufiger leiden sie unter Bluthochdruck. Dadurch steigt gleichzeitig auch das Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu leiden. Menschen mit Bluthochdruck sind beispielsweise anfälliger für Herzinfarkte oder Schlaganfälle.

Dabei gibt es zwei verschiedene Grundursachen für Bluthochdruck: Bei der primären Hypertonie gibt es keine Grunderkrankung, welche eine Ursache für den Bluthochdruck ausweist. Externe Faktoren, wie Übergewicht, Rauchen oder ein zu hoher Alkoholkonsum führen dazu. Die sekundäre Hypertonie wird dagegen durch Stoffwechselkrankheiten oder eine Nierenerkrankung ausgelöst. Häufig werden aber auch Menschen mit Diabetes zu Bluthochdruck-Patienten, da der hohe Blutdruck durch die Erkrankung begünstigt wird. Das gilt auch bei weiteren Herzerkrankungen. Ebenfalls kann Bluthochdruck vererbt werden.

Da ein konstant zu hoher oder zu niedriger Blutdruck Folgeerkrankungen auslösen kann, ist es wichtig, diesen regelmäßig zu überprüfen und eventuell proaktiv zu senken. Das geht zum Beispiel durch bestimmte Ernährungsweisen. Hilft das nicht, dann können Medikamente, wie ACE-Hemmer, verschrieben werden. Diese senken den Blutdruck künstlich.

Welche Werte sind in welchem Alter normal?

Der durchschnittliche Blutdruck ist bei Kindern generell niedriger als bei Erwachsenen. Laut dem Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte ist es jedoch schwierig, einen pauschalen Wert für Kinder festzulegen. Dabei kommt es immer auf Geschlecht, Größe und Alter des Kindes an. Wenn du unsicher bist, dann solltest du mit einem Kinderarzt oder einer Kinderärztin darüber sprechen.

Bei Erwachsenen Menschen ist ein Wert von 120 zu 80 optimal. Der normale Blutdruck liegt dabei zwischen 120 und 129 zu 80 bis 84. Dann gibt es noch den hochnormalen Blutdruck, welcher bei 130 bis 139 zu 85 bis 89 liegt.

Alle weiteren Werte stellen einen Bluthochdruck dar:

Hypertonie Grad 1 : 140 bis 159/90 bis 99

Hypertonie Grad 2 : 160 bis 179/100 bis 109

Hypertonie Grad 3: ab 180/ab 110

Bei einem Blutdruck von mehr als 220 zu 120 mm Hg sollte sofort ärztliches Personal aufgesucht werden. Das Risiko für Bluthochdruck nimmt im Alter zu, da die Elastizität der Gefäße abnimmt. Drei von vier Menschen zwischen 70 und 79 Jahren leiden an Bluthochdruck.

Fazit

Vor allem für Kinder ist es also gar nicht so einfach, einen generellen Blutdruck vorzugeben. Erwachsene Personen können sich grob an den Richtwerten orientieren, sollten den eigenen Wert jedoch immer individuell mit dem Arzt besprechen und einordnen.

Wer einen normalen Blutdruck hat, der sollte diesen etwa alle drei Jahren kontrollieren lassen, bei Menschen mit einem optimalen Blutdruck reichen sogar alle fünf Jahre.

Wer unter Bluthochdruck leidet, der sollte laut der deutschen Hochdruckliga am besten jeden Tag den Blutdruck selbst kontrollieren.

