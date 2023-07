Der US-Krebsforscher Prof. Lorne J. Hofseth, Direktor des Zentrums für Darmkrebsforschung in South Carolina, warnt vor bunten Süßigkeiten, die eine Krebsentwicklung im Darm begünstigen können. Die Ursache dafür sind jedoch nicht die Süßigkeiten per se, sondern synthetische Lebensmittelfarben, die die Süßigkeiten bunt einfärben. Besonders für Kinder, welche noch mitten in ihrer Entwicklung stecken, können die knalligen Lebensmittelfarben gesundheitsschädlich sein. Doch auch Erwachsene sollten Lebensmittel, die bunt eingefärbt sind, nur in Maßen genießen.

Eine Studie aus Kanada, die den häufig verwendeten Farbstoff "Allurarot AC", der auch mit der Bezeichnung "E129" auf Lebensmitteln zu finden ist, untersucht hat, kommt zu demselben Schluss: Sie zeigt, dass der Farbstoff die Darmgesundheit schädigen kann. Im Allgemeinen werden Farbstoffe auf Lebensmitteln entweder mit ihrer direkten Bezeichnung angegeben oder durch "E-Nummern".

Können synthetische Farbstoffe die Darmgesundheit schädigen?

Wie Hofseth in einem im britischen Wissenschaftsmagazin "The Conversation" veröffentlichen Artikel anmerkt, sei seit den 1990ern die Darmkrebsrate bei Menschen unter 50 Jahren rasant angestiegen. Er geht davon aus, dass bis 2030 Darmkrebserkrankungen um bis zu 124 Prozent zunehmen werden. Ursachen dafür sieht er in der Ernährung: Rotes Fleisch, Zucker, Weißmehl und eben auch künstliche Farbstoffe begünstigen die Entstehung von Darmkrebs.

"Viele der Farben, die für Zuckerstangen, Plätzchen, sogar Preiselbeersoße und gebratenen Schinken verwendet werden, sind synthetisch. Und es gibt Hinweise darauf, dass diese künstlichen Lebensmittelfarbstoffe krebserregende Prozesse im Körper auslösen können", erläuter Hofseth. Die Forschung stehe hier zwar noch am Anfang, doch er geht davon aus, dass die Gesundheitsgefahr durch Lebensmittelfarben in Süßigkeiten vor allem für Kinder unterschätzt wird.

Laut Hofseth könne eine ungesunde Ernährungsweise langfristig zu "stillen Entzündungen" im Darm führen. Diese können ohne jegliche Symptome verlaufen und unbemerkt Zellen im Darm schädigen. Verzehrt man Lebensmittel, die mit künstlichen und synthetischen Farbstoffen angereichert sind, können beim Abbau dieser Lebensmittel im Darm krebserregende Moleküle entstehen, so der Experte in seinem Bericht.

Von Backwaren bis Hackfleisch: Dieser Farbstoff färbt Lebensmittel rot

Die Forscher*innen der kanadischen Studie haben sich vor allem den Farbstoff "Allurarot AC" genauer angesehen. Dieser wird oft für Lebensmittel verwendet, wie Backwaren, Süßigkeiten, Softdrinks oder sogar Hackfleisch, um sie rot zu färben. Die Forschenden wollten herausfinden, ob "Allurarot AC" zu chronischen Entzündungen im Darm führen kann. Dazu zählt etwa Morbus Crohn.

Buchtipp: Darm mit Charme - Alles über ein unterschätztes Organ (Neuauflage)

Dafür führten die Forscher*innen Untersuchungen an Mäusen durch. 12 Wochen lang bekam ein Teil der Mäuse Nahrung verabreicht, die mit dem Farbstoff angereichert war. Der andere Teil der Mäuse wurde mit Nahrung gefüttert, der den Farbstoff nicht enthielt. Das Ergebnis: Die Mäuse, die mit den Farbstoff enthaltenen Lebensmitteln gefüttert worden waren, entwickelten mit höherer Wahrscheinlichkeit eine chronische oder akute Entzündung im Darm, sowie Störungen der Darmbarriere.

Um herauszufinden, wie gesundheitsschädlich synthetische Farbstoffe für Kinder sein könnten, wurden zudem vier Wochen alte Mäuse einen Monat lang mit "Allurarot AC" angereicherter Nahrung gefüttert. Dabei zeigte sich, dass auch sie anfälliger für Entzündungen im Darm wurden.

Fazit: Weitere Untersuchungen für Auswirkungen auf den Menschen nötig

Noch ist laut den Forschenden allerdings unklar, wie sich der Farbstoff genau auf Menschen auswirken kann. Dafür sind weitere Untersuchungen nötig. Jedoch stellen sowohl die Studie als auch die Einschätzungen von Prof. Lorne J. Hofseth die Warnung dar, dass synthetische Farbstoffe die Darmgesundheit schädigen könnten. Wie bei so vielem gilt: Die Dosis macht das Gift.

Du interessierst dich für Ernährung und deren gesundheitliche Auswirkungen auf deinen Körper? Dann findest du hier weitere ähnliche Artikel: