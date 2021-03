Studie aus den USA mit vielversprechenden Ergebnissen

Eine Studie aus den USA präsentierte im Januar erfolgversprechende Ergebnisse beim Thema Abnehmen: Mithilfe von Bimagrumab wurde der Körperfettanteil bei übergewichtigen und adipösen Probanden deutlich reduziert. Bei Bimagrumab handelt es sich um einen "monoklonalen Antikörper", also um ein immunologisch aktives Protein.

Die Ergebnisse wurden in einer Phase-2-Studie erzielt, bei der unter anderem die Wirksamkeit von Bimagrumab untersucht wird. Untersucht wurden 75 Probanden mit Übergewicht oder Adipositas. Zudem waren alle Teilnehmer Typ-2-Diabetes-Patienten.

Die Untersuchung streckte sich über einen Zeitraum von 48 Wochen, in denen 38 der Teilnehmer alle vier Wochen den Wirkstoff Bimagrumab über eine intravenöse Infusion verabreicht bekamen. Zusätzlich erhielten sie einmal pro Monat professionelle Beratung zu den Themen Diät und Bewegung. Die anderen 37 Teilnehmer bekamen statt dem Antikörper ein Placebo verabreicht.

In Kombination mit der Beratung verlor die medikamentös behandelte Gruppe bis zum Ablauf der Untersuchung bis zu 20,5 Prozent ihrer Körperfettmasse, was in diesem Fall 7,49 Kilogramm entspricht. Bei der Placebo-Gruppe wurde ein deutlich geringer Rückgang von maximal 0,5 Prozent verzeichnet. Auffällig war auch die Zunahme der fettfreien Körpermasse bei der mit dem Medikament behandelten Gruppe.

Außerdem: Positive Auswirkungen auf Stoffwechsel

Entscheidend für die Ergebnisse sei einer Blockade sogenannte Aktivin-Typ-2-Rezeptoren. Wie die Autoren der Studie zusammenfassend erläutern, führt diese nicht nur zu einer Reduktion der Fettmasse, sondern hat auch positive Auswirkungen auf den Stoffwechsel.

Für eine Zulassung des Medikaments ist es allerdings noch zu früh, aktuell mangelt es noch an größeren Studien, welche die Wirksamkeit bestätigen können. Die Autoren der Studie weisen zudem darauf hin, dass der Wirkstoff bei den Untersuchungen nur an Personen mit Übergewicht oder Adipositas und Typ-2-Diabetes getestet wurde. Laut science.orf.at wurde Bimagrumab ursprünglich zur Behandlung einer seltenen Muskelerkrankung mit Muskelschwund und Muskelschwäche entwickelt.

