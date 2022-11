Der Regensburger Sternekoch Anton Schmaus ist der Chefkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft

Am 23. November bestreitet die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr erstes Spiel bei der umstrittenen FIFA-Weltmeisterschaft in Katar - gegen Japan. Wer sportliche Leistungen liefern muss, muss auch entsprechende Nahrung zu sich nehmen. Wichtig sind Proteine, Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Vitamine. Welches Gericht allerdings alle Fußballer lieben, hat der Chefkoch des Teams, Anton Schmaus, in einem Interview mit dem Stern verraten.

WM in Katar: Regensburger kocht für die Nationalelf

Für das leibliche Wohl des Teams von Bundestrainer Hansi Flick sorgt der Regensburger Sternekoch Anton Schmaus. Der 41-Jährige betreibt drei Restaurants und einen hippen Wein-Store - alle in Regensburg. Das Sternerestaurant Storstad, in dem Feinschmecker*innen Fine Dining genießen können, wurde 2014 von Gault Millau zum "Aufsteiger des Jahres" gekürt. Das an das Storstad angeschlossene Sushi-Restaurant Aska hat ebenfalls einen Michelin-Stern. Den Fisch rollt der bekannte japanische Koch Atsushi Sugimoto in den Seetang.

Zusätzlich können sich Freunde der gehobenen Küche die Kreationen des gebürtigen Viechtachers Schmaus nachhause liefern lassen. Die Schiene "Proviant" ist den Einschränkungen der Corona-Pandemie geschuldet.

Seit 2017 ist Anton Schmaus Chefkoch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er folgte auf den TV-Koch, Buchautoren und Ernährungsberater Holger Stromberg.

Döner-Pasta schmeckt allen

Anton Schmaus kümmert sich mit seinem Team um das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen der Fußballer. Auch einen Nachmittagssnack gibt es, wie Anton Schmaus in einem Interview mit dem Stern erklärte. Wichtig für die Spieler sei, dass die Speisen ernährungsphysiologisch stimmig seien und Nährstoffe enthalten, die sie in der jeweiligen Situation brauchen, so der Spitzenkoch. Die Gerichte enthalten neben pflanzlichen und tierischen Proteinen vor allem Kohlenhydrate, Ballaststoffe und Vitamine.

Dass gesundes Essen nicht einfältig sein muss, beweist Schmaus schon beim Frühstück. Die Fußballer dürfen sich unter anderem auf Acai-Bowl, Overnight-Oats, Eierspeisen, Birchermüsli, Smoothies und Frühstücks-Couscous freuen. Mittags und abends tischt die Küchenmannschaft Salate, Fisch, Fleisch, Reis und Kartoffeln auf. Aber auch Pasta gibt es. Natürlich haben Fußballer vereinzelt auch Vorlieben. Doch ein Gericht schmeckt allen Kickern, wie Schmaus im Interview erzählt: Döner-Pasta.

Rezept: Döner-Pasta - das Lieblingsgericht der deutschen Fußballnationalmannschaft

Die Döner-Pasta ist eines der Rezepte in Anton Schmaus' neuem Buch "Anton Schmaus kocht: Weltoffen - Kraftvoll - Bodenständig" (224 Seiten, Südwest Verlag, 30 Euro). Der Stern veröffentlichte neben anderen Schmaus-Rezepten das Döner-Pasta-Rezept des Sternekochs.

Lammhüfte

400 g Lammhüfte

Kreuzkümmel

Raz el Hanout

Isot

Piment d’Espelette

Garam Masala

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

etwas Olivenöl

Gemüse

50 g Kirschtomaten

etwas Olivenöl

Fenchelsaat

Bockshornklee

Sternanis

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

etwas weißer Balsamicoessig

1 Gurke

Salz

200 g Blaukraut

1 rote Zwiebel

30 g Blattpetersilie

Joghurtsauce

150 g Joghurt

Salz

frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

Saft von 1 Zitrone

Piment d’Espelette

Pasta

600 g Vollkornpasta (Fusilli oder Penne)

Zum Anrichten

Salz

Chiliflocken

Nachdem du die Lammhüfte mit Kreuzkümmel, Raz el Hanout, Isot, Piment d’Espelette, Garam Masala, Salz und Pfeffer ungefähr 24 Stunden lang mariniert hast, frierst du sie ein. Das dient dazu, dass du das Fleisch dünn aufschneiden kannst. Das machst du am besten mit einer Aufschnittmaschine. Danach brätst du die Scheiben mit wenig Olivenöl an. Im weiteren Schritt lässt du sie auf einem Lochgitter abtropfen. Jetzt geht es an das Zubereiten des Gemüses. Die Kirschtomaten brätst du ebenfalls in Olivenöl scharf an. Dazu gibst du Fenchelsalat, Bockshornklee, Sternanis und schwarzen Pfeffer. Danach löschst du alles mit weißem Essig ab und lässt die Mischung kurz einreduzieren.

Im Anschluss musst du die Kirschtomaten abkühlen lassen und 24 Stunden lang im Sud liegen lassen. Die geschälten und vom Kerngehäuse befreiten Gurken salzst du leicht. Das in sogenannte Julienne-Streifen geschnittene und gesalzene Blaukraut marinierst du mit weißem Essig. Anschließend schneidest du die geschälten roten Zwiebeln in feine Streifen und legst sie etwa 15 Minunten in kaltes Wasser ein. Die Blattpetersilie wäschst du. Nachdem Abtropfen wird sie grob gehackt. Die Joghursauce rührst du mit Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Piment d’Espelette an. Zu guter Letzt schwenkst du alles zusammen mit den al dente gekochten Nudeln in einer Pfanne durch und gibst die Joghursauce, die Petersilie und gegebenenfalls Chiliflocken darüber.

Fazit

Die Spieler der Fußballnationalmannschaft müssen sich wie alle Leistungssportler gesund ernähren. Dafür sorgt seit 2017 der Regensburger Sternekoch Anton Schmaus. Er geht auch auf Sonderwünsche ein. Doch ein Gericht mögen laut dem Koch alle Spieler: Döner-Pasta.