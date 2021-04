Rezeptidee für den Frühling: Bärlauch-Cremesuppe mit Kartoffeln

Rezept-Tipp zur Bärlauch-Saison

zur Bärlauch-Saison Die Pflanze rundet jedes Gericht ab und gibt auch herkömmlichen Rezepten einen neuen Twist

und gibt auch herkömmlichen Rezepten einen neuen Twist inFranken.de stellt Ihnen das beliebteste Bärlauch-Cremesuppen-Rezept unserer Redaktion vor

Sie sind wieder in den Wäldern Frankens unterwegs: die Bärlauchsammler.

Bärlauch: Das Allround-Talent

Schnell fündig werden sie vor allem in feuchten schattigen Gebieten wie beispielsweise dem Bamberger Hain. Was Sie beim Bärlauchsammeln in Bamberg und Umgebung beachten sollten, erfahren Sie hier.

Der Hype um die Pflanze ist absolut gerechtfertigt. Schließlich kann man mit Bärlauch richtig viel machen. Ob leckere Bärlauch-Gnocci oder auch Bärlauchknödel: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!

Aber auch eine Bärlauch-Cremesuppe ist eine tolle Möglichkeit, um seine Ausbeute zu verarbeiten. Gerade jetzt, wo sich Regen und Wind die Klinke in die Hand geben, ist eine heiße Suppe das perfekte Essen. Wir stellen Ihnen unser liebstes Rezept vor.

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Bärlauch

200 ml Sahne

200 ml Milch

1 Liter Gemüsebrühe

1 EL Öl

3 Zehe Knoblauch

4-5 Kartoffeln (ca. 700 g)

1 Gemüsezwiebel

In nur vier Schritten zur leckeren Bärlauch-Cremesuppe

Schritt 1:

Den Bärlauch waschen, trocken schütteln und den harten Stiel entfernen. Anschließend in Streifen schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und klein hacken. Die Kartoffeln ebenfalls schälen und in kleine Würfel schneiden.

Schritt 2:

Etwas Öl in einem großen Topf erhitzen und die Zwiebel darin anschwitzen, den Knoblauch kurz mit rösten. Anschließend mit der Brühe aufgießen.

Schritt 3:

Die Kartoffelwürfel mit in den Topf geben und ca. 20 Minuten kochen bis sie weich sind. Danach den Bärlauch dazugeben und kurz aufkochen lassen.

Schritt 4:

Die Suppe mit einem Pürierstab fein pürieren und zuletzt die Milch und die Sahne unterrühren.

Unser Tipp: Die Suppe sieht besonders schön aus, wenn Sie sie mit kleingehacktem Bärlauch und einem Löffel Crème fraîche garnieren.

Und falls Sie noch weitere leckere Rezepte für den Frühling suchen, dann werfen Sie doch einfach mal einen Blick in dieses Kochbuch*.

