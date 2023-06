Erfrischung im Sommer: Leckere Getränke für warme Tage

Wir lieben selbstgemachte Erfrischungen. Von Holunderblütenlimonade wie von Oma, über Sanften Engel und leckere Drinks mit Alkohol findest du hier alles, was im Frühling und Sommer besonders gut schmeckt.

Erfrischende Getränke für warme Tage

Cocktails können echte Vitaminbomben und Fitness-Shooter sein. Und das geht auch ohne Alkohol. Hier haben wir den Cocktail "Frühlingsbrise" ausprobiert. Unser Fazit: Extrem lecker. Wir lieben die himmlische Kombination aus Rosmarin und Erdbeere.

Der erfrischende Wassermelonen-Drink mit wenig Zucker und Kalorien ist perfekt für alle, die sich im Frühling nicht die ganze Zeit mit zuckerhaltigen Limonaden abkühlen wollen. Die Wassermelone macht das Getränk lecker, fruchtig und schmeckt gleichzeitig nicht zu süß. Unbedingt ausprobieren.

Wer im Frühling nach einer erfrischenden Alternative zu Cocktails sucht, wird hier fündig: Sanfter Engel, die cremige Erfrischung in fränkischen Eisdielen, besteht üblicherweise aus Vanilleeis und Orangensaft und schmeckt für uns einfach nach Kindheit pur. Der Genuss ist mit unserem Rezept ganz einfach und schnell zu Hause selbst gemacht.

Selbstgemachte Limonade

Selbstgemacht schmeckt immer noch am besten. Das gilt auch für erfrischende Limonaden im Frühling. Bei diesem Rezept handelt es sich um eine fruchtig herbe Mischung aus Himbeeren und Rosmarin. Wir lieben die Kombination und freuen uns schon darauf, die Gläser zu füllen und es uns auf der Gartenliege bequem zu machen.

Wir lieben die fruchtig herbe Mischung aus Himbeeren und Rosmarin

Bald kommt die Zeit der Holunderblüten. Diese sehen nicht nur wunderschön aus, sondern man kann sie auch für einige leckere Rezepte verwenden. Warum also nicht auch trinken? Dieses Rezept für erfrischende Holunderblütenlimonade geht super einfach und eignet sich in einer hübsch verzierten Flasche auch gut zum Verschenken. Am besten schmeckt die Limonade gekühlt, während sie auf dem Balkon oder im Garten mit Blick in die Ferne genossen wird.

Auch die Äpfel-Holunder-Limonade ist eine unserer liebsten Frühlings-Erfrischungen. Einfach lecker. Außerdem ist sie eine gute Alternative, für alle, die Sommerabende alkoholfrei genießen wollen.

Alkoholische Getränke

Die nächste Gartenparty steht an und du bist noch auf der Suche nach einem ausgefallenen Rezept? Dann ist diese Rosenbowle genau das Richtige. Am besten verwendest du dafür Rosen aus deinem eigenen Garten, damit du weißt, wo sie herkommen. Aber auch Bio-Rosen können verwendet werden. Wichtig ist, dass die Pflanze nicht gespritzt wurde, sodass du die Blütenblätter ohne Bedenken essen kannst. Diese machen sich übrigens auch unglaublich dekorativ im Glas.

Mit diesem Getränk kann man gar nicht anders, als den Frühling zu genießen!

Limoncello Spritz ist ein fruchtiges Trend-Getränk, das mit Zitronenlikör aus Süditalien und Prosecco zubereitet wird. Mit diesem frischen Getränk aus dem Urlaub kann man gar nicht anders, als den Sommer in Franken zu genießen. Am besten schmeckt er an einem warmen Sommerabend mit den besten Freund*innen um dich herum.

Ein frischer Cocktail ist immer eine gute Idee, wenn Freund*innen zum Essen eingeladen sind, oder du dir einfach mal etwas gönnen möchtest. Den Gin-Basil-Smash kannst du aber natürlich auch alleine oder zu zweit nach Feierabend genießen.

