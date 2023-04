Rasenmäher reparieren: Wie wechsle ich die Zündkerzen am Rasenmäher?

Die Zündkerzen sollten alle 100 Betriebsstunden oder jährlich gewechselt werden

Der Rasenmäher ist ein wichtiger Helfer bei der Pflege unseres Gartens. Damit der Motor stets einwandfrei funktioniert, müssen wir darauf achten, dass die Zündkerzen regelmäßig gewechselt werden. Dieser Artikel erklärt, warum es wichtig ist, die Zündkerzen beim Rasenmäher zu wechseln und wie man diesen Vorgang durchführt.

Wann muss man die Zündkerzen beim Rasenmäher wechseln?

Der Wechsel der Zündkerze am Rasenmäher sollte alle 100 Betriebsstunden oder jährlich erfolgen, um die Funktionalität und Leistung des Motors zu gewährleisten. Da eine defekte oder verschlissene Zündkerze zu schlechter Leistung, unzureichender Zündung und häufigen Startschwierigkeiten führen kann, ist es wichtig, den Zustand der Zündkerze regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu wechseln. Wenn du feststellst, dass deine Zündkerze beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert, solltest du sie so bald wie möglich ersetzen. Es ist auch empfehlenswert, die Zündkerze anhand der Angaben in der Bedienungsanleitung des Herstellers entsprechend dem spezifischen Modell des Geräts zu überprüfen und gegebenenfalls zu wechseln.

Bei der Überprüfung deiner Zündkerze auf sichtbare Schäden solltest du auf Risse oder Bruchstellen achten. Wenn du solche Schäden bemerkst, dann musst du die Zündkerze ersetzen. Um den Isolationswiderstand der Zündkerze zu überprüfen, kannst du ein Ohmmeter verwenden. Ein gesunder Isolationswiderstand liegt bei Raumtemperatur zwischen 5.000 und 10.000 Ohm. Wenn der Widerstand jedoch viel höher oder niedriger ist, könnte die Zündkerze defekt sein. Als Nächstes solltest du eine Funktionsprüfung durchführen. Hierfür verbindest du das Ohmmeter mit den Elektroden der Zündkerze und startest den Motor. Der Widerstand sollte kurzzeitig auf null fallen, was bedeutet, dass die Zündkerze funktioniert. Wenn der Widerstand jedoch hoch bleibt, könnte die Zündkerze beschädigt sein.

Wenn die Kerze Verschmutzungen aufweist, kannst du sie mit einem sauberen Tuch entfernen und reinigen. Auch beim Einbau neuer Zündkerzen sollte darauf geachtet werden, dass sie richtig eingesetzt und im richtigen Winkel ausgerichtet sind.

Welche Rolle spielen die Zündkerzen beim Rasenmäher?

Die Zündkerzen beim Rasenmäher spielen eine entscheidende Rolle bei der Funktion des Motors. Besonders wichtig ist ihre Fähigkeit, einen elektrischen Funken zu erzeugen, der die Benzin-Luft-Mischung in der Brennkammer zündet. Der Funken wird in der Regel durch die Elektroden erzeugt, die an dem Zündkerzenkopf angebracht sind und einen kleinen elektrischen Stromschlag auslösen.

Dadurch wird die Benzin-Luft-Mischung im Motor entzündet und der Motor angetrieben. Bei manchen moderneren Motoren kann der Funken durch Hochspannung übertragen werden. Daher sind Zündkerzen für die korrekte Funktion des Motors unerlässlich, ohne sie funktioniert er nicht richtig oder gar nicht mehr.

Es ist nicht möglich, eine Zündkerze zu reparieren. Wenn eine Zündkerze defekt ist, muss sie ausgetauscht werden. Es ist ratsam, eine neue Zündkerze vom gleichen Typ wie die alte zu verwenden, um sicherzustellen, dass sie richtig funktioniert und die Leistung und Effizienz des Motors nicht beeinträchtigt.

So wechselst du die Zündkerzen beim Rasenmäher

Um die Zündkerze bei einem Rasenmäher zu wechseln, musst du zunächst den Stecker der alten Zündkerze abziehen. Anschließend brauchst du einen speziellen Zündkerzenschlüssel, um die alte Zündkerze herauszuschrauben.

Falls dieser nicht im Lieferumfang des Rasenmähers enthalten ist, kannst du ihn in jedem Baumarkt erwerben. Bevor du eine neue Zündkerze kaufst, solltest du sicherstellen, dass die Kennzeichnung auf der alten Zündkerze unterhalb des Sechskants genau mit dem Modell der Ersatz-Zündkerze übereinstimmt.

Danach reinigst du die Öffnung und den Stecker des Zylinderkopfes mit einem trockenen Tuch und setzt anschließend die neue Zündkerze vorsichtig ein. Vergiss nicht, den Stecker wieder anzubringen, bevor du den Motor startest.

Fazit

Es ist wichtig, die Zündkerzen regelmäßig zu wechseln, um die Funktion und Leistung des Motors des Rasenmähers zu gewährleisten. Eine beschädigte oder verschlissene Zündkerze kann zu schlechter Leistung, unzureichender Zündung und häufigen Startschwierigkeiten führen. Um die Zündkerze zu wechseln, braucht man zwingend einen Zündkerzenschlüssel und sollte auf die Kennzeichnung bei der Ersatz-Zündkerze achten.

