Rasenmäher qualmt: Woran liegt das - und was du jetzt tun kannst

Draußen grünt es wieder in den saftigsten Farben. Es sprießt und gedeiht. Aber alles hat zwei Seiten. Ein Blick aus dem Fenster genügt: Der Rasen muss wieder gemäht werden. Den einen mag das Spaß machen, den anderen nicht. Aber spätestens, wenn der Rasenmäher mal wieder zickt, wird diese Aufgabe zur nervenden Qual. Wir erklären, woran es liegen kann, wenn der Rasenmäher qualmt und was jetzt zu tun ist. So kannst du dich schnell wieder im Liegestuhl zurücklehnen.

Heller Qualm: Wenn Öl und Benzin verdampfen

Es qualmt: Der erste Schritt ist, den Rasenmäher sofort auszuschalten. Stelle das Gerät an einem kühlen und schattigen Ort ab, damit es auskühlen kann. Wichtig: Die Garage ist kein guter Ort, hier können austretende Substanzen sich entzünden und einen Brand entfachen. Jetzt ist die Frage: Wo kommt der Qualm her?

Ursachen für einen qualmenden Rasenmäher gibt es verschiedene. Häufig sind ein Öl-Wechsel und das Reinigen des Vergasers nötig. Das erkennst du an einem nach Benzin riechendem Öl-Messstab. Aufschlussreich kann auch die Farbe des Qualms sein. Bei weiß-bläulichem Qualm verdampft sehr wahrscheinlich Benzin oder Öl. Womöglich warst du beim Einfüllen nicht ganz vorsichtig und es ist etwas daneben gegangen. Dann verdampfen die Benzin- oder Öl-Reste, wenn der Motor in Betrieb genommen wird.

Es kann aber auch sein, dass Öl austritt. Das ist der Fall, wenn der Rasenmäher in die falsche Richtung gekippt wurde. Das überprüfst du so: Lege den Mäher auf die Seite. Zeigt die Zündkerze nach oben, ist alles Ordnung. Nachdem du ihn hast abkühlen lassen, reinige den Rasenmäher gründlich. Öl oder Benzin kannst du mit einem trockenen Lappen vom Gehäuse entfernen.

Wenn es am Luftfilter liegt

Ein anderer Grund für den Qualm kann auch ein verstopfter Luftfilter sein. In diesem Fall qualmt es schwarz. Springt der Mäher schlecht an, ist das ein weiteres Anzeichen für einen verstopften Luftfilter. Genau wie bei hellem Qualm solltest du das Gerät auch jetzt sofort abschalten. Normalerweise lässt sich der Luftfilter eigenständig reinigen. Dafür muss er zunächst ausgebaut werden.

Papierfilter oder Kunststofffilter? Einen Papierfilter ersetzt du am besten durch einen neuen. Ansonsten kannst du ihn aber auch trocken säubern. Feuchtigkeit muss gemieden werden. Falls der Luftfilter kein Loch hat, reicht eine Reinigung mit einem Kompressor. Einen Kunststofffilter kannst du mit heißem Wasser und Spülmittel reinigen. Wer sich noch nie mit Rasenmähern oder ähnlichem beschäftigt hat, sollte die Reinigung des Luftfilters allerdings besser eine*r Expert*in überlassen. Damit vermeidet man sicherlich die nächste Krise auf dem Rasen und das frisch gemähte Gras kann zumindest bis zum nächsten Mähen genossen werden.

Kurzum: Beim qualmenden Rasenmähern sollte erstmal Pause mit dem Mähen gemacht werden. Die Farbe des Qualms gibt einen Hinweis auf die Ursache. Oft kann der Qualm schon durch das Reinigen der einzelnen Gerätbestandteile beseitigt werden.