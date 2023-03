Upcycling: So legst du einen Kräutergarten in einer Europalette an

Was du für deine Kräuter-Europalette benötigst: Material Werkzeuge Standort Aussaht

benötigst: So entsteht dein kleiner Kräutergarten

Frische Kräuter machen einfach fast jedes Essen besser. Du kannst sie im Garten und auf dem Balkon anpflanzen. Wie wäre es mit einem platzsparenden, vertikalen Kräutergarten? Wir zeigen dir, wie du aus einer ausrangierten Europalette ein echtes Upcycling-Schmuckstück zauberst.

Materialien und Werkzeuge

Für dein DIY-Upcycling-Projekt benötigst du eine Europalette der Größe EUR 1, mit den Maßen 120 × 80 cm. Oft kannst du diese zum Beispiel über Ebay-Kleinanzeigen gebraucht kaufen, manchmal gibt es auch ausrangierte Paletten beim Großhändler, die nicht mehr gebraucht werden, die du mitnehmen kannst. Alternativ gibt es die Holzpaletten meist in Baumärkten zu kaufen.

Die Zwischenräume der Europalette müssen verschlossen sein, um sie zur Bepflanzung zu nutzen. Für die oberen beiden Etagen benötigst du zwei Bretter, mit den Maßen 120 × 20 × 1,8 cm. Die unterste Etage wird mit einer Massivholzplatte (120 × 40 × 1,8) verschlossen, die gleichzeitig als Fuß dient, damit das Beet frei stehen kann. Außerdem benötigst du noch Schrauben und Wetterschutzlack in der Farbe deiner Wahl.

Für die Arbeit benötigst du einen Zollstock, einen Stift zum Anzeichen, eine Stichsäge sowie Akkuschrauber, Schleifpapier, Farbrollen oder Pinsel. Wenn du keine Säge hast, kannst du dir die Bretter in den benötigten Maßen auch im Baumarkt zuschneiden lassen. So ersparst du dir die Sägespäne und die Schnitte sind akkurat und passgenau.

Material:

Europalette

Fußplatte 120 × 40 × 1,8 cm

Zwischenböden 120 × 20 × 1,8 cm

Holzschrauben 2,5 × 16 mm

Wetterschutzfarbe (sollte wasserabweisend sein und das Holz vor Nässe schützen)

Schleifpapier

Werkzeug

Stichsäge

Zollstock

Bleistift

Akkuschrauber

Farbrolle/Pinsel

So baust du dein vertikales Kräuterbeet

Zuerst schneidest du die benötigten Platten zu und verschließt die Zwischenräume deiner Europalette mit den zugesägten Brettern. Dafür schraubst du sie mit dem Akkuschrauber und den Holzschrauben an den Stützen der Europalette fest. Du kannst die Löcher für die Schrauben vorbohren, so vermeidest du Risse im Holz.

Als Nächstes schleifst du mit dem Schleifpapier das grobe Holz der Europalette an. So kann die Farbe später gut einziehen und du vermeidest Splitter und lose Holzfasern in der Farbe. Wenn du eine gebrauchte Palette verwendest, überprüfe, ob alle Bretter der Palette noch fest sitzen und verschraube sie bei Bedarf nochmals zusätzlich.

Wenn die Palette sauber und stabil ist, kannst du sie nun ein erstes Mal anstreichen. Verwende am besten Wetterschutzfarbe, da sie das Holz vor Feuchtigkeit schütz. Solltest du nach dem ersten Anstrich noch nicht ganz zufrieden sein mit der Deckkraft der Farbe, schleife die Bretter noch einmal ab, diesmal mit einem sehr feinen Schleifpapier. Entferne den Schleifstaub zum Beispiel mit einem Besen und streiche das Holz erneut.

Kräuter aussetzen oder sähen

Wenn dein Vertikalbeet getrocknet ist, kannst du dich an die Bepflanzung machen. Dafür benötigst du Pflanzentöpfe, die in dein Beet passen. Es gibt viele Anbieter, die Pflanzenkästen in den richtigen Maßen (37 × 9,5 × 12,5 cm) verkaufen. Alternativ kannst du aber auch einfach einzelne Kräutertöpfchen nutzen und sie nebeneinander stellen oder du improvisierst mit Eisbehältern.

Jetzt kannst du dir überlegen, ob du bereits vorgezogene Kräuter im Topf kaufen möchtest, und dieses dann in dein Kräuterbeet einsetzt, oder ob du die Kräuter selbst ziehen möchtest. Zu den Kräutern, die schnell wachsen, gehören Basilikum, Petersilie und Schnittlauch.

Die beste Zeit zum Aussähen der Kräuter ist in der Regel im Frühling von März bis Mai. Gekaufte Kräuter solltest du erst Ende April, Anfang Mai nach draußen umsetzten, da sie sonst erfrieren könnten. Mediterrane Kräuter, dazu gehören zum Beispiel Majoran, Estragon oder Oregano, werden erst nach dem letzten Frost ausgesetzt.

Fazit

Das vertikale Kräuterbeet aus der Europalette ist schnell und einfach gebaut und versorgt dich mit frischen Kräutern. Ein eigenes DIY-Upcycling-Projekt macht nicht nur Spaß, sondern ist auch ein echter Hingucker und erfüllt deinen Balkon mit aromatischen Düften.

Tipp: Wenn du an der Fußplatte noch stabile Rollen montierst, kannst du das Beet sogar individuell verstellen.

