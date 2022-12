Spiele-Test "Wurf & Weg": Das Bierdeckel-Würfeln für Hektiker

Wurf & Weg: Rezension des simplen Würfelspiels

Überzeugend an Wurf & Weg sind die Haba-typische Optik und Haptik: Die Holzwürfel, davon einer deutlich größer und 18 einheitlich klein, sind sehr schön anzusehen mit ihren farbigen Glückssymbolen. Dazu gibt es 18 runde Pappdeckel, die an Bierdeckel erinnern, und eine Ablage. Doch was hat der Würfelspiel-Snack noch zu bieten?

Wie spielt sich „Wurf & weg“?

Das Spielprinzip ist denkbar einfach. Der große Würfel wird geworfen und auf der gelben Ablage in der Tischmitte platziert. Er zeigt das Glückssymbol der aktuellen Runde. Alle Mitspielenden erhalten einen Pappdeckel, den sie vor sich hinlegen, und drei Würfel. Auf ihrem Pappdeckel sind zwei Glückssymbole abgebildet, die sie sich ebenso wie das Symbol des großen Würfels einprägen.

Dann geht’s los: Alle würfeln wie wild gleichzeitig mit ihren drei Würfeln und vergleichen, ob einer das Glückssymbol des großen Würfels in der Tischmitte zeigt. Dann darf dieser auf die Ablage. Zeigt einer der drei Würfel das Symbol, das links auf dem Deckel aufgedruckt ist, legt man diesen Würfel auf den Deckel des linken Nachbarn. Zeigt er das rechte Symbol des eigenen Deckels, erhält der rechte Nachbar den Würfel. Sind noch Würfel übrig, wird weiter gerollt und geschaut: Habe ich endlich das Glückssymbol aus der Tischmitte oder wenigstens ein Symbol auf dem Deckel, und wenn nicht, geht’s wieder von vorne los.

Erst wenn die/der Erste alle drei Würfel los bekommen hat und auch keinen von seinen Nachbarn mehr angedreht bekommen hat, ruft er: „Stopp!“ Damit hat sie/er diese Runde gewonnen, darf den Deckel umdrehen und sich den nächsten Pappdeckel vom Nachziehstapel nehmen. Alle anderen Mitspielenden dürfen noch dreimal werfen und müssen ihre Deckel behalten, wenn sie immer noch nicht alle Würfel los geworden sind. In der nächsten Runde erhält wieder jeder drei Würfel, der große wird neu gewürfelt und weiter geht’s. Sobald der/die Erste den dritten Pappdeckel umdrehen konnte, ist das Spiel aus.

In unseren Runden hat „Wurf & weg“ keinen so richtig begeistert. Und das, obwohl unter den Testenden durchaus Freunde von Alle-spielen-gleichzeitig-Spielen wie Ligretto* sind. Die einen haben hektisch vor sich hin gewürfelt, um endlich alle Würfel ablegen zu können, und das im Vertrauen darauf, dass die Mitspielenden ehrlich sind. Die anderen haben immer wieder zu ihren Nachbarn gelugt, ob diese tatsächlich regelkonform spielen und nur die richtig gewürfelten Symbole ablegen, und dabei für sich viel nützliche Zeit verplempert.

Irgendwie herrschte ein großes Kuddelmuddel am Tisch, da ja einzig Schnelligkeit zählt, aber so richtig gezündet hat „Wurf & weg“ nicht, weil uns einfach die Abwechslung gefehlt hat und es neben Tempo ausschließlich auf Würfelglück ankommt. Am besten kam es noch bei den jüngeren Mitspielenden ab sechs Jahren weg, weshalb wir die Altersempfehlung etwas niedriger ansetzen als der Verlag.

Infos zu Wurf & weg im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 6 (Verlagsangabe: ab 8) Dauer: 10 bis 15 Minuten Verlag: Haba Autor: Andreas Schmidt

Pro:

Zum Mitnehmen geeignet Kaum Regeln keine Wartezeit, alle spielen zugleich

Contra: Hektisch basiert ausschließlich auf Würfelglück Lädt ein zum Schummeln

Redaktionswertung: 5 von 10 Punkten

Fazit: „Wurf & weg“ ist ein kleines Familienspiel, das uns nicht übermäßig begeistert hat. Das pure Draufloswürfeln brachte wenig Spielspaß, sondern vor allem Hektik an den Tisch. „Wurf & weg“ eignet sich höchstens als Absackerspiel, wenn keiner mehr Energie zum Taktieren und Kombinieren hat.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.