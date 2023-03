Spiele-Test "Trivial Pursuit - Hausparty XL": Warum wir die Neuauflage des Quiz-Klassikers trotz des Titels gut finden

Trivial Pursuit - Hausparty XL: Rezension des Wissenspiels aus dem Jahr 2022

Das hat man davon, wenn man Klassiker-Pflege betreiben will: Als ich unsere Spielerunde mit einem neuen „Trivial Pursuit“ überraschen wollte - „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ ist 2022 erschienen -, hielt sich die Begeisterung in Grenzen. Was daran liegt, dass wohl so ziemlich jeder Brettspiel-Freund schon die eine oder andere Erfahrung mit dem „Käseecken“-Sammeln durch richtige Antworten gemacht hat. Kein Wunder, seit dem ersten deutschen „Trivial“ (die Genus Edition im Jahr 1984) ist ein ganzer Schwung unterschiedlicher Nachfolger* des Wissensspiels erschienen. Und positiv in Erinnerung scheinen Trivial-Pursuit-Editionen wie „Star Wars*“, „Family*“ oder „World Cup“ in unserer Runde nicht geblieben zu sein. Die Reaktionen auf eine der neuesten Ausgaben reichten von „Das ist doch das, was wir nie zu Ende gespielt haben, weil immer irgendwann jemand keine Lust mehr hatte“ über „Ach, das gibt’s noch?“ bis „Ja, aber braucht’s das noch?“. Was die Tester*innen dann doch neugierig machte, war die stylische Gestaltung der Schachtel und das „Hausparty“ im Titel.

Wie spielt sich „Trivial Pursuit - Hausparty XL“?

Auf dieses kurze Zwischenhoch folgte eine erneute Ernüchterung, als wir gemeinsam die Anleitung überflogen. Wer hier auf eine Megaparty-Version des Quiz-Klassikers hofft, wird enttäuscht. Das XL dient wohl nur der Abgrenzung zu dem kleineren „Trivial Pursuit Partyquiz“, die Bezeichnung „Hausparty“ bezieht sich nicht auf den Spielmechanismus (auch hier: ganz gewöhnliches Würfeln, Ziehen, Antworten, Wissensecken sammeln), sondern lediglich auf die Kategorien. Diese bilden Themen ab, über die gerne mal auf einer Party geredet wird: Promis, Urlaub, Alltagsfragen, Musik, Filme oder Serien. Für mich persönlich hatte „Trivial Pursuit – Hausparty XL“ dennoch damit schon einmal einen Bonuspunkt sicher, denn meine Allzeit-Trivial-Pursuit-Hasskategorie („Geschichte“) fehlt.

Angesicht dieser zeitgemäßen Kategorien wuchs in uns die Hoffnung, hier endlich einmal ein „Trivial Pursuit“ auch ohne Doktortitel meistern zu können. Und tatsächlich - der Hausparty-Fragenkatalog hat uns richtig gut gefallen: Er ist nicht zu leicht, aber auch nicht so schwer, dass man dauerhaft keine korrekte Antwort geben kann.

Die Fragen haben durch aktuelle Serien, aber auch Manga- und Anime-Fragen einen modernen Anstrich. Besonders auffällig: Oftmals gibt es nach Multiple-Choice-Prinzip zwei oder drei Antwortmöglichkeiten, was die Chancen auch für Nichtwissende erhöht.

Die Frage-Kategorien der „Trivial-Hausparty“

Um euch einen besseren Eindruck davon zu geben, was hinter den sechs Kategorien bei „Trivial Pursuit – Hausparty XL“ steckt, haben wir einige Beispielfragen zu jedem Wissensbereich abgetippt:

Musik :

Welches dieser Lieder ist nicht von Michael Jackson? (Antwortmöglichkeiten: „Zombie”, „Thriller” oder „Heal the World”) Welches Musical läuft seit 2001 im Theater im Hafen Hamburg? Mit welchem Marsch endete traditionell das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker?

: Reisen :

Was ist Lonely Planet? (ein Reiseführer, eine Hotelkette) Die Hauptstadt welches Landes heißt Ljubljana? (Slowakei, Slowenien) Welcher große Fluss in Norditalien endet in einem weiträumigen Delta? (Tiber, Po, Arno)

: Lifestyle :

Wer ist die populärste Videospielfigur der Firma Nintendo und deren Maskottchen? Das Logo welcher Automarke ist ein sich aufbäumendes schwarzes Pferd? Was ist ein Bonsai? (Zwergbaum, Frucht, Giftschlange)

: Kulinarisches :

Was sind Matjes? (Kabeljau, Salzheringe, Kekse) Wie sagen die Österreicher zu Meerrettich? (Kren, Krepp, Krill) Wie lautet der italienische Plural von Pizaa? (Pizzas, Pizzen, Pizze)

: Filme und Serien:

Wer führte Regie bei den Filmen „Die Vögel“, „Das Fenster zum Hof“ und „Psycho“? Wie heißt der Cowboy bei „Toy Story“? Aus welcher Fantasyverfilmung kennt man Susan, Edmund, Lucy und Peter?

Wer bin ich?

Man nannte mich den Kaiser des deutschen Fußballs. (Sepp Maier, Franz Beckenbauer, Paul Breitner) Ich sang „I kissed a girl“. Ich erfand den Buchdruck mit beweglichen Lettern.



Klar, es gibt sie auch hier noch. Diese Fragen, die nur harte Fans klassischer Musik beantworten können. Oder die nach Hauptstädten von Ländern, von denen man nie gehört hat. Aber unter dem Strich waren wir von der Fragenauswahl angenehm überrascht. Der Schwierigkeitsgrad der Fragen liegt (rein subjektiv) unter dem vieler anderer „Trivial Pursuit“-Ausgaben. Gerade diejenigen Spieler*innen, die schon mehrere „Trivials“ gespielt haben, waren einmütig der Meinung, dass „Hausparty XL“ das leichteste sei. Bester Beweis dafür: Alle Testpartien endeten regulär mit dem Sieg eines Spielenden - und nicht aufgrund eines langeweile-bedingten Abbruchs.

Die Joker-Seite des Würfels

Das neue „Trivial Pursuit“ spielt sich aber nicht nur durch humanere Fragen flüssiger und schneller, sondern auch wegen eines (jedenfalls für unsere Runde) neuartigen Würfels: Er zeigt nur die Ziffern von 1 bis 5. Die 6 fehlt, an ihrer Stelle ist eine Ecke abgebildet. Dummerweise steht in der Anleitung nicht, was passiert, wenn man dieses Dreieck würfelt.

Recherchen im Internet (unter anderem auf der Produktseite von Winning Moves, in Foren oder auf Wikipedia) brachten keine Auskunft. Nach längerer Suche fanden wir Hilfe in einem PDF der Hasbro-Anleitung der Familien-Edition von 2017, in der auch dieser Würfel mit dem Wissenseck-Symbol verwendet wird. Die Seite des Trivial-Pursuit-Würfels mit der Ecke nennt sich demzufolge „Joker-Ecke“.

In der Anleitung heißt es: „Würfelst du die Joker-Ecke, suchst du dir auf dem Spielplan ein beliebiges Eckfeld aus und springst dorthin. Es macht nichts, wenn auf diesem Feld schon ein anderer Spieler steht. Stell dich einfach dazu.“

Fazit: Wenn es Trivial Pursuit sein muss – dann die Hausparty-Edition

Der größte Kritikpunkt an „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ ist, dass der Titel mehr verspricht, als das Spiel hält. Wir hatten tatsächlich auf ein partytaugliches Quiz mit Elementen gehofft, die für Abwechslung sorgen. Seltsam, dass hier nicht wenigstens einer der Modi eingebaut wurde, die es bereits in anderen Trivial-Pursuit-Spielen gibt (auf Wissensecken wetten; Team-Modus; Möglichkeit, anderen die Wissensecken zu klauen; Ratepartner auswählen), um sich wenigstens etwas vom Trivial-Standard abzuheben. So aber ist die Hausparty eigentlich nur eine ganz gewöhnliche Neuauflage, die bis auf die Fragen und die Optik ohne Neuerungen auskommt – und deshalb genauso gut „Trivial Pursuit 2022“ heißen könnte.

Ein Wort noch zum empfohlenen Alter, das Winning Moves mit „ab 16“ angibt. Unsere Testrunden mit Spielenden zwischen 20 und 60 Jahren empfanden den Schwierigkeitsgrad als vergleichsweise moderat. Dennoch ist „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ ein Quiz, in dem Allgemeinwissen abgefragt wird. Aufgrund der Aktualität mancher Frage sind ältere Menschen aber keineswegs automatisch im Vorteil, gerade bei den oben erwähnten Anime- oder Manga-Themen kennen junge Teenager vermutlich besser aus als 42-Jährige. Von daher sollte man die Altersempfehlung nicht so streng nehmen. Unserer Meinung nach können aufgeweckte und wissbegierige Zwölfjährige durchaus ihr Trivial-Glück versuchen, komplett chancenlos bei Füllen der Wissensspeicher auf den Spielsteinen sind sie ja schon wegen der vielen Multiple-Choice-Fragen nicht.

Trotz der Mängel hat uns „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ unter dem Strich positiv überrascht, weil es bei der Spielbarkeit überzeugt: Der Wegfall von Schnarch-Kategorien (Geographie, Geschichte, Wissenschaft) und das Plus an relativ einfachen Fragen machen das Spiel deutlich zugänglicher und angenehmer, während die Joker-Ecke auf dem Würfel die Gefahr nervtötender Würfelorgien hemmt – und so dazu führt, dass dieses Trivial-Pursuit-Ausgabe sich innerhalb einer guten Stunde bewältigen lässt.

Infos zu „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ im Überblick:

Spieleranzahl: ab 2 Altersempfehlung: ab 12 (Verlagsangabe: ab 16) Dauer: 60 Minuten Verlag: Winning Moves Autor*in: nicht bekannt

Pro:

Zeitgemäße Wissenkategorien keine Kategorie „Geschichte“ ausgewogener Schwierigkeitsgrad der Fragen stylische Optik Würfel mit Joker-Ecke verkürzt Spieldauer

Contra:

irreführender Titel keine Party-Elemente kaum Innovation Funktion des Ecke auf dem Würfel nicht erklärt

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Fazit: Auch wenn wir aufgrund des Namens etwas anderes erwartet hätten: „Trivial Pursuit - Hausparty XL“ ist dank ausgewogener Fragenqualität und zeitgemäßer Kategorien eine gelungene Neuauflage des Quizspiel-Klassikers. Wenn bei uns ein „Trivial Pursuit“ auf den Tisch kommt, dann die „Hausparty“-Edition.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.