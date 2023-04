Spiele-Test "Scotland Yard - Sherlock Holmes Edition": Warum die History-Version dem Klassiker überlegen ist

„Scotland Yard - Sherlock Holmes Edition“ : Rezension der neuen Version des Deduktionsspiels

Infos, Bewertung und Fazit

Hinter der Sherlock Holmes Edition des Kriminal-Brettspiels „Scotland Yard“ verbirgt sich das bekannte Spielprinzip in optisch äußerst ansprechendem neuen Gewand. Und um Fans des Originals zu beruhigen: Die neue Ausgabe kann auf zweierlei Weise gespielt werden - exakt so wie das ursprüngliche „Scotland Yard“ oder in der abwechslungsreicheren Sherlock-Holmes-Variante.

Wie spielt sich „Scotland Yard - Sherlock Holmes Edition“?

Der Spielplan zeigt das viktorianische London. Ein Mitspieler schlüpft in die Rolle von Holmes-Erzfeind Professor Moriarty, alle anderen Spieler sind Detektive und versuchen den Gauner durch Benutzen der Verkehrsmittel einzukreisen. Um voranzukommen, stehen ihnen drei unterschiedliche Fahrzeuge zur Verfügung, für die jeder Detektiv eine bestimmte Anzahl von Fahrscheinen besitzt: Pferdekutsche, Straßenbahn und Metro. Bei jedem Zug muss eines der Tickets abgegeben werden.

Auch Professor Moriarty ist in London unterwegs, allerdings unsichtbar. Er muss jedoch offenlegen, mit welchem Verkehrsmittel er unterwegs ist und an gewissen Spielabschnitten seinen Standort zeigen. Erwischen die Detektive ihn, haben sie gewonnen, bleibt er bis zu einer festgelegten Runde unerkannt, ist Professor Moriatry der Sieger.

In der Sherlock-Holmes-Edition kommt dazu, dass die unterschiedlichen Charaktere bestimmte Sonderfähigkeiten besitzen. So kann Inspektor Lestrade Straßensperren errichten und Watson kann den Schurken fragen, ob dieser sich an einer Sehenswürdigkeit befindet. Diese können zweimal genutzt werden, dazu erhält jeder Charakter zwei Marker, die er dann abgibt. Professor Moriatry kontert damit, dass er sich in Geheimverstecke zurückzieht oder mit einem Heißluftballon flieht. Das Ziel des Ganoven ist es, unentdeckt drei Verbrechen zu begehen, deren Standorte ihm vorgegeben sind. Gelingt es ihm, den Detektiven so lange zu entwischen, hat er gewonnen.

Infos und Fazit: Die Sherlock-Edition ist das bessere "Scotland Yard"

Das Familien-Brettspiel „Scotland Yard Sherlock Holmes Edition“ begeistert zuallererst durch seine tolle Aufmachung. Der schön gestaltete Stadtplan des viktorianischen London, die passenden Fahrscheine, die Charakterkarten, das alles macht bereits beim Auspacken Lust auf die Verbrecherjagd.

Anerkennenswert ist weiter, dass mit dieser Ausgabe sowohl das ursprüngliche „Scotland Yard“ als auch die noch spannendere „Sherlock Holmes“-Variante gespielt werden können. Die Regeln sind gut verständlich, bei der Holmes-Version müssen anfangs noch die Sonderfähigkeiten der Charaktere öfter nachgeschlagen werden, doch das sollte mit der Zeit kein Problem darstellen.

In der Zwei-Spieler-Version schlüpft der Detektiv in zwei Charaktere. Zwei weitere Spielfiguren werden mit einem Halsring markiert, sind als zusätzliche Bobbys in London unterwegs und dürfen sich bei jedem Detektiv-Zug ebenfalls bewegen. Diese Bobbys benötigen keine Fahrscheine. Auch zu zweit spielt sich die „Scotland Yard Sherlock Holmes Edition“ sehr unterhaltsam.

Wir räumen gerne ein, dass wir keine allzu großen Fans des Original-"Scotland Yard"* sind. Die Jagd nach Mister X, die im Jahr 1983 sogar zum Spiel des Jahres gekürt wurde, wirkte auf uns zuletzt immer etwas altbacken und aus der Zeit gefallen. Ironischerweise macht uns jetzt die zeitlich früher angesiedelte „Sherlock Holmes“-Edition, also die History-Version von Scotland Yard, sehr viel Spaß. Kutschfahrten und Sherlock-Thematik passen aus unserer Sicht viel bessere zur Hatz durch London als die Agentensuche. Dem Ravensburger-Verlag ist es gelungen, ein etwas altbackenes Spiel nach 40 Jahren fit für das 21. Jahrhundert zu machen - indem es in 19. Jahrhundert versetzt wurde. Kompliment für diesen Kunstgriff!

Infos zu „Scotland Yard Sherlock Holmes Edition“ im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 6 Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 45 bis 60 Minuten Verlag: Ravensburger Autor*in: Projektteam III (Urheber)

Pro:

Tolle Gestaltung Bekannte Verbrecherjagd mit neuen Elementen In zwei Varianten spielbar Hohe Interaktivität zwischen den Spielern Generationenübergreifend spielbar Überschaubare Regeln

Contra:

Nichts für absolute Vielspieler

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Fazit: „Scotland Yard Sherlock Holmes Edition“ hat nichts vom Reiz des Klassikers verloren. Im Gegenteil: Weil sowohl die ursprüngliche Version als auch die noch abwechslungsreichere neue Edition gespielt werden können, sollte man zu dieser Ausgabe greifen, wenn man sich entscheiden müsste. Die History-Version von „Scotland Yard“ ist ein gelungenes Deduktionsspiel für die ganze Familie, das durch die unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade und die schöne Aufmachung überzeugt und auch in der Zweier-Runde Spaß macht. Zudem es nicht nur charmanter als das Original, sondern auch in Sachen Optik und Variantenreichtum überlegen. Die neue (und zugleich alte, weil historische) „Sherlock Holmes Edition“ ist so, wie „Scotland Yard“ schon immer hätte sein sollen.

