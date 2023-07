Spiele-Test "Quizscape: Rätsle dich durch die Zeit" - Origineller Genre-Mix mit tollem Design

„ Quizscape - Rätsle dich durch die Zeit “: Rezension der Quiz-Escape-Room-Kombination

Infos, Bewertung und Fazit

Wie es der Name schon vermuten lässt, ist Quizscape eine Mischung aus Wissens- und Escape-Spiel. Ebenso wild wie dieser Mix kommt die Handlung des Spiels daher: Die Agent*innen der „Time-Patrol“ reisen in die Vergangenheit, um temporale Störungen in der Zeitlinie aufzuspüren und zu korrigieren. Hierfür müssen sie teilweise Quizfragen beantworten und Rätsel lösen, um erfolgreich die Mission rund um Kleopatra, Leonard da Vinci und Sherlock Holmes zu beenden.

Wie spielt sich „Quizscape - Rätsle dich durch die Zeit“?

Lustiger Kniff: Das Zeitlimit wird durch eine gebastelte Pappuhr dargestellt, welche eine Stunde in die Zukunft der tatsächlichen Uhrzeit gestellt wird. Da die tatsächliche Uhr ja weiterläuft, die Pappuhr aber nicht, holt einen die Zeit irgendwann ein.

Durch richtig beantwortete Fragen während der Mission kann man sich Minuten dazuverdienen, durch falsche Antworten oder in Anspruch genommene Tipps werden Minuten abgezogen. Um nicht zu spoilern, wollen wir inhaltlich nicht näher auf die drei spannenden Abenteuer im alten Ägypten, in der Renaissance und im London des ausgehenden 19. Jahrhunderts eingehen, die separat spielbar sind.

Die Quizfragen sind organisch sinnvoll in das Spiel eingebaut, beispielsweise dass man als Zeitreisender nicht enttarnt wird, weil man Hintergrundwissen hat, oder man schneller an einen relevanten Ort gelangt, weil man diesen kennt. Das Spiel besitzt keine Anleitung. Stattdessen gibt es, wie bei den meisten Escapespielen, Kartenstapel, die selbsterklärend durch das Spiel führen.

Fazit: Willkommene Escape-Abwechslung

Quizscape ist geeignet für Spieler*innen mit gutem Allgemeinwissen und Fans von Escape-Spielen, die eine Abwechslung zu den Standard-„Exit-Spielen“ suchen. Der Quiz-Escape-Mix funktioniert erstaunlich gut. Er ist jedoch keinesfalls das Richtige für gemütliche Spieler*innen, die gerne ausschweifend über die richtige Antwort diskutieren wollen, da ein spürbarer Zeitdruck herrscht.

Das Zeiträtsel bietet ein cooles Design mit vielen verspielten Details - umso besser, dass es nicht zerstört werden muss und die schön gestaltete Box nach der Partie weitergegeben werden kann. Story und Spiele sind erfreulich gut durchdacht und vom Schwierigkeitsgrad dem Zeitfaktor angepasst. Man muss eine gute Allgemeinbildung mitbringen, da die Quizfragen recht anspruchsvoll sind. Darum ist ein Alter von 14 Jahren das Mindeste, um Spaß am Mitspielen zu haben. Dass der Moses Verlag das Spiel als einsteigerfreundlich deklariert, trifft nur auf die Rätsel und Logicpuzzles zu, nicht aber auf die stark themenbetonten Quizfragen. Um es mal vorsichtig zu formulieren: Wer die ägyptische Königin Kleopatra, Universalgenie Leonardo und Detektiv-Ass Sherlock Holmes nur dem Namen nach kennt, wird grandios scheitern.

Je mehr Spieler, umso schneller und erfolgreicher werden die Partien ablaufen, da mehr Leute ihr Wissen einbringen. Es gibt allerdings Auswahlmöglichkeiten bei den Antworten, also kann man auch Glückstreffer landen.

Wir sind bei der ersten Mission im Rahmen eines Rätsels durch Zufall auf die Lösung des kompletten Kapitels gestoßen (was sicherlich nicht nur uns passiert ist), was etwas ärgerlich war, den Spielspaß aber zum Glück nicht völlig zerstört hat.

Infos zu „Quizscape: Rätsle dich durch die Zeit“ im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 5

Altersempfehlung: ab 14 (Verlagsangabe: ab 12)

Dauer: 60 Minuten pro Abenteuer

Verlag: moses

Pro:

tolle Alternative zu normalen Escape-Spielen sehr schönes Design mit vielen verspielten Details Story und Spiele sind gut durchdacht Spiel muss zur Lösung der Rätsel nicht zerstört werden

Contra:

hoher Zeitdruck erfordert gutes Allgemeinwissen nur einmalig spielbar

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: "Quizscape - Rätsle dich durch die Zeit“ ist eine originelle Mischung aus Quiz und Escape-Room-Rätseln, die ein gerüttelt Maß an Allgemeinwissen voraussetzt. Wenn sich die richtige Runde zusammenfindet, bietet der innovative, gelungene und gut durchdachte Spielablauf einen hohen Spaßfaktor.

