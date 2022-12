Spiele-Test "Noch mal": Würfelspiel mit Suchtpotenzial - unser Roll-and-Write-Favorit

Noch mal! - Rezension des Roll-and-write-Spiels mit Suchtpotential

Wir sind keine Freunde davon, unser Spielmaterial einzulaminieren. Es kommt einfach zu oft vor, dass man sich die Arbeit macht - und dann kommt das Spiel doch seltener auf den Tisch als gedacht. Das einzige Spiel, bei dem sich das Versiegeln der Spielblätter und das Beschreiben mit abwaschbaren Stiften gelohnt hat, ist ein Würfelspiel, und nennt sich Quixx* und hat 2013 nicht bei uns die Roll-and-write-Faszination geweckt. Was das alles mit Noch mal! zu tun hat? Nun, wir haben jetzt ein zweites Spiel laminiert...

Wie spielt sich Noch mal!?

Bei dem Würfelspiel geht es darum, entsprechend dem Würfelergebnis vorgegebene Formen auf einem Spielzettel abzukreuzen. Geworfen werden drei Zahl- und drei Farbwürfel, die auch Jokersymbole enthalten. Wer am Zug ist, wirft je drei Zahlen- und Farbwürfel und sucht sich ein Paar heraus. Alle Mitspielenden dürfen die verbliebenen vier Würfel wählen oder verzichten.

Die entsprechende Kombination wird auf dem Spielzettel angekreuzt, und zwar zusammenhängend und an mindestens ein bereits zuvor markiertes Felder angrenzend. Die 15 mal 7 Felder des Blocks sind zu Gebieten verbunden, die ein bis sechs Kästchen enthalten. Das jeweilige Würfelergebnis wird von allen Spielern genutzt, darum gibt es keine Wartezeiten und die Blätter füllen sich zügig. Je weiter es vorangeht, umso schwieriger wird es allerdings, die Würfelzahlen unterzubringen. Dafür gibt es eine Reihe Joker, um misslungene Würfe zu kompensieren.

Das Spiel ist zu Ende, wenn ein Spielender zwei Farben vollständig abgekreuzt hat. Dann wird abgerechnet. Siegpunkte gibt es für vollständige Spalten und Farben, abhängig von ihrer Entfernung zum Startpunkt. Übriggebliebene Joker bringen Punkte, nicht abgestrichene Stern-Felder Abzüge.

Die Herausforderung bei Noch mal! besteht darin, sich nach dem Würfeln für eine Strategie zu entscheiden - und zwar nicht nur, welche Farb-Zahl-Kombination den Vorzug erhält. Will ich möglichst schnell an den Rand des Spielblatts, weil es dort mehr Punkte zu holen sind, oder soll ich versuchen, eine Farbe komplett abzukreuzen? Denn immer ist zu beachten: Die/der Schnellste erhält die meisten Punkte. Nicht zu vergessen sind die Sternfelder, die Punktabzug bringen, wenn sie zuletzt nicht mehr angekreuzt werden können.

Noch mal! stammt von Inka und Markus Brand, die mit ihrer Exit-Reihe* im Kosmos-Verlag auf einer nicht enden wollenden Erfolgswelle reiten, mit Rajas Of The Ganges* aber auch schon einen Taktik-Geheimtipp kreiert haben. Mit Noch mal! beweisen sie, dass sie auch (scheinbar) simple Würfelspiele erfinden können. Und wir müssen dem Titel neidlos recht geben: Noch mal! spielt sich zwar etwas anspruchsvoller als Quixx, da es deutlich mehr Möglichkeiten bietet. Aber es macht in der Tat süchtig - und ist unser neues Roll-and-Write-Spiel der Wahl.

Infos zu Noch mal! im Überblick:

Spieleranzahl: 1 bis 6 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 20 Minuten Verlag: Schmidt Spiele Autor*innen: Inka und Markus Brand

Pro:

Einfache Regeln Abwechslungsreich Kurz und knackig Suchtpotenzial

Contra:

Würfelqualität nicht so toll

Redaktionswertung: 9 von 10 Punkten

Fazit: Bei Noch mal! ist der Name ist Programm, eine Partie dauert nicht lange, und gerne wird gleich die nächste gestartet. Die Regeln sind simpel, und ein Neueinsteiger kann gut mithalten. Würfelglück und Taktik halten sich die Waage, denn es gilt einige Entscheidungen zu treffen. Noch mal! ist eines unserer derzeit liebsten Absackerspiele.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.