Spiele-Test "Ka-Blab": Schneller Party-Wortspaß mit tickendem Timer

„Ka-Blab“ ist ein lustiges Spiel für bis zu sechs Personen. Öffnet man die Schachtel, fällt als erstes der Timer in Form einer Bombe mit Zündschnur ins Auge. Drei gelbe, große Kunststoffwürfel, 200 Kategorienkarten und 18 pinke Spielmarken gehören noch zur Ausstattung. Zwei AAA-Batterien muss man selbst beisteuern, sie sind nicht enthalten, aber notwendig, um den Timer zu zünden.

Wie spielt sich „Ka-Blab“?

Jede*r erhält einen Stapel Karten und drei Spielmarken. Dann geht’s los mit dem rasanten Kategorienraten: Der/die Jüngste beginnt, zieht an der Zündschnur und der Timer startet mit einem unangenehmen Ticken. Dann wirft er/sie alle drei Würfel. Zeigt ein Würfel ein leeres Feld, kommt er zur Seite. Zeigt ein Würfel ein X, bedeutet das „überspringen“ und der/die Nächste ist an der Reihe. Sind Zahlen gefallen, werden diese addiert. Die Summe gibt vor, wie viele Begriffe einer Kategorie zu nennen sind. Jetzt schnell die oberste Kategorienkarte umdrehen und loslegen. Die Kategorie bleibt für die gesamte Runde bestehen.

Drei gelbe Dinge? Zitrone, Dotter, Gummistiefel. Passt. Jetzt werden erneut die Würfel gerollt, allerdings nur noch die, die eine Zahl gezeigt hatten. Zwei gelbe Dinge müssen genannt werden, okay. Buntstift und Kanarienvogel. Und so geht es weiter bis alle Würfel leere Felder oder einer ein X gezeigt haben und die Würfel an den/die Nächsten weitergereicht wurden. Dann dreht diese*r seine Kategorienkarte um und versucht, so schnell wie möglich alle Würfelergebnisse zu erfüllen und die Würfel wieder weiterzugeben.

Denn, und das setzt den/die aktive*n Spieler*in enorm unter Druck, sobald der tickende Timer, der nach einer zufälligen Zeitspanne abläuft, mit einem lauten „Ka-Blab“ aus dem bombigen Lautsprecher endet, wird eine Spielemarke fällig. Gewinner*in ist, wer zuletzt noch Spielemarken besitzt.

Fazit: Lustig-leichter Wortspaß für Party-Abende

Schnelles Nachdenken ist gefragt bei „Ka-Blab“. Die Kategorien sind breit gefächert und reichen von Lieblingssongs über Reimwörter bis zu Frühstückszutaten. Da sollte eigentlich jede*r auf genügend passende Begriffe kommen. Das Fiese dabei: Es ist kaum zu glauben, wie sehr das Ticken des Timers die Spielenden unter Druck setzt, sodass sie oft auf die einfachsten Fragen keine Antworten mehr finden.

„Ka-Blab“ ist ein witziges Partyspiel für zwischendurch, es können auch mehr als sechs Personen um die Wette plappern, wenn sie drei Münzen oder ähnliches als Spielmarken verwenden. Einen gewissen Wortschatz vorausgesetzt, kann jeder hier mitspielen, die Regeln sind simpel und schnell erklärt. Für einen kompletten Abend ist „Ka-Blab“ eher nicht geeignet, da es schon viel Konzentration und Nervenstärke erfordert, passende Antworten zu finden, wenn die Zeit läuft und die Mitspielenden auch noch hämisch kichern.

Der Timer erinnert sehr an die Bombe des Partyklassikers „Tick Tack Bumm“ (hier geht es zur Rezension von "Tick Tack Bumm - Party Edition"), der seit Jahrzehnten gerne auf den Tisch kommt. Der Spielablauf unterscheidet sich durch die Würfel und die Kategorienkarten jedoch deutlich. Wenn die beiden hohlen Plastik-Würfel noch etwas hochwertiger wären, gäbe es an dem lustig-leichten Partyspiel nichts auszusetzen.

Infos zu „Ka-Blab“ im Überblick: Spieleranzahl: ab 2 (Verlagsempfehlung: 2 bis 6) Altersempfehlung: ab 10 Dauer: 20 Minuten Verlag: Hasbro Autor: nicht bekannt

Pro: Witziges Partyspiel für die größere Runde Bombiger Timer als lustiges Gimmick Viele Kategorienkarten

Contra: Würfel nicht besonders hochwertig auf die Dauer etwas anstrengend

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Fazit: „Ka-Blab“ ist ein schnelles und spaßiges Partyspiel, das seine Spannung aus dem unvorhersehbaren Ablaufen des Timers bezieht. Alle fiebern mit, bei wem es plötzlich „Ka-Blab“ heißt und eine Spielmarke fällig wird. Die Kategorien halten für jeden etwas bereit, und so ist das Spiel ein witziger Zeitvertreib für eine gesellige Runde.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.