Spiele-Test "Art Gallery": Dieses Meisterwerke-Sammeln überzeugt auch Kunstmuffel

"Art Gallery" ist ein Familien-Brettspiel für zwei bis sechs Personen und sticht aus der Masse an Brettspiel-Veröffentlichung zunächst einmal wohltuend hervor durch seine schöne Gestaltung und das besondere Thema. Autor Francesco Frittelli hat dazu 48 der bekanntesten Gemälde aus führenden Museen der Welt ausgesucht und in den Ablauf integriert. Der in Florenz geborene Spieleautor stellte "Art Gallery" (Originaltitel: "Un giorno al Museo") beim Premio Archimede 2021 vor und errang damit bei dem in Venedig veranstalteten Wettbewerb für unveröffentlichte Spiele den 2. Platz. Jetzt hat es der österreichische Piatnik-Verlag veröffentlicht. Entsprechend gingen den Kunstfreunden in unseren Testrunden bei der Präsentation von Schachtel und Inhalt von "Art Gallery" sofort die Augen auf.

Wie spielt sich "Art Gallery"?

Zugleich mischen sich bei Spielen mit solch dominanter Optik auch immer ein paar Bedenken in die Begeisterung: Setzen Autor und Verlag hier - ähnlich wie manchen "Franchise-Spielen" mit Star Wars, Marvel, Harry Potter und Konsorten - ganz auf die Popularität des Themas und vernachlässigen dabei die Spielbarkeit? Andererseits dürfte es nicht ganz so viele "Da Vinci"- und "Van Gogh"-Fanboys geben wie Jedi-Jünger, Superhelden-Anhänger und Potterheads. Schon deshalb fällt ein Spiel über bildende Kunst eher in die Kategorie "mutig" als "markenbewusst" - und unsere Testpartien konnte eventuelle Zweifel aller Beteiligten ohnehin zerstreuen.

Die Größe des Spielplans von "Art Gallery" ist modular, je nach Anzahl der Mitspielenden. Er zeigt mehrere Galerieräume und einen Museums-Shop. Auf großen Karten sind die Gemälde berühmter Maler abgebildet, auf kleinen Plättchen jeweils ein Ausschnitt davon.

Bei vier Personen werden sechs Gemäldekarten offen in den Galerien am Spielplan ausgelegt, der Rest bildet einen verdeckten Nachziehstapel. Die kleinen Plättchen liegen in vier offenen Stapeln im Shop bereit. Jede/r Mitspielende erhält eine Spielfigur und vier Marker. Dazu nimmt er/sie neun Aktionskarten im Wert von 1 bis 9 auf die Hand.

Ablauf der Auktion: Augen auf beim Gemäldesammeln

Pro Runde kommen alle viermal an die Reihe. Als Erstes wird eine Aktionskarte offen ausgespielt, ihre Zahl zeigt, wie weit die Spielfigur auf dem Spielplan ziehen darf. Erreicht man eine Galerie oder den Shop, wird eine weitere Aktionskarte verdeckt auf ein Aktionsfeld gelegt und ein Marker in der entsprechenden Farbe des/der Spieler*in dazu gestellt. Der Wert dieser Aktionskarte steht für den Einsatz bei der anschließenden Versteigerung. Am Ende der Runde werden die verdeckten Karten aufgedeckt, und wer den höchsten Betrag gesetzt hat, erhält das Gemälde, das in der Galerie liegt, oder das Plättchen aus dem Shop. Besitzt man am Ende Gemäldekarten mit passenden "Ausschnittplättchen", gibt es Extrapunkte.

Die ersteigerten Gemäldekarten legen die Kunstsammler vor sich offen auf dem Tisch nebeneinander ab, und sie dürfen die Reihenfolge nicht mehr verändern. Darum sollten sie vor dem Ersteigern die Symbole auf diesen Karten beachten, denn nur die größte zusammenhängende Reihe in der Ablage bringt schließlich Punkte.

Das Spiel endet, wenn die Galerien nicht mehr mit Gemäldekarten aufgefüllt werden können oder (je nach Personenzahl) zwei oder drei der Plättchenstapel verbraucht sind. Wer die meisten Punkte erzielt hat, ist der Gewinner. Schön gelöst: Wenn der Spielrunde diese Variante zu lange dauert - die angegebenen 45 Minuten sind sehr knapp kalkuliert -, kann sie laut Regel auch vereinbaren, dass das Spiel endet, sobald eine/r zehn Gemäldekarten gesammelt hat.

Blitzreise durch die Kunstepochen

Für den Spielablauf von "Art Gallery" ist das Thema zweitrangig. Das Familienspiel setzt auf bekannte Mechanismen - ziehen, bieten, sammeln. Die Regeln sind leicht verständlich und auch Zehnjährige können gut mitspielen. Auch wenn es das Prinzip nicht gerade revolutionär ist, gelingt dem Spiel der Wechsel zwischen gemütlichem Gemäldesammeln und Auktions-Spannung recht gut. Der Reiz liegt in der Mehrfach-Funktion der Aktionskarten. Man muss ständig entscheiden, ob man sie besser für die Bewegung durch die Galerie, für die Bezahlung der Gemälde oder für die Startspieler-Position in der nächsten Runde nutzen möchte. Bluffen ist ebenfalls ein wichtiges Element. Schließlich kann man den Kunst-Kontrahenten (durch das verdeckte Legen einer "niedrigen" Karte) immer vorgaukeln, an einem bestimmten Bild interessiert zu sein. Die Folge: Gegner*innen erhöhen ihre Gebote - und man selbst kann sich die Gemälde schnappen, die man wirklich haben will.

Uneins sind wir uns bei der idealen Spielanzahl. Zu zweit neigt man dazu, den kompletten Spielzug durchzuplanen. Da das meist von Erfolg gekrönt ist, setzen auf Dauer gewisse Ermüdungserscheinungen ein. Nehmen mehr Spieler teil, wird der Bieterwettstreit immer unvorhersehbarer, dafür gewinnt das Spiel an Gemütlichkeit und Lockerheit, weil fast ausschließlich spontan entschieden wird. Anders gesagt: Planer und Taktikfans sollten sich ausschließlich zu zweit in die "Art Gallery" begeben, Gelegenheitsspieler und jüngere Teilnehmende dagegen in einer möglichst großen Gruppe antreten.

Kunstkenntnis ist für das Spielverständnis keine Voraussetzung. Und trotzdem haben leidenschaftliche Museumsbesucher besondere Freude an der Aufmachung. Die dargestellten Meisterwerke lassen das Auktionsspiel zu einem Schnelldurchlauf durch die neuzeitliche Kunstgeschichte werden. Von der Renaissance (Sandro Botticelli und Raffael) geht es über die alten holländischen Meister wie Jan Vermeer oder Rembrandt van Rjin zu bekannten Impressionisten (Claude Monet und Pierre-August Renoir), bevor die Auswahl mit Gustav Klimt und Wassily Kandinsky die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts erreicht. Gäbe es offizielle Top 100 der besten Gemälde aller Zeit, wären vermutlich alle der 48 auf den Art-Gallery-Karten abgebildeten dabei. Die Kunstsachverständigen unserer Spielerunden haben lediglich Picasso vermisst.

Fazit: Gelungenes Gemäldesammeln für die Familie

Besonders schön ist, dass die Spielanleitung interessante Zusatz-Informationen zu den Bildern erhält (Künstler, Titel, Größe und Entstehungszeit der Werke sowie die Museen, in denen sie ausgestellt sind). Die Plättchen mit den Ausschnitten animieren dazu, die Gemälde genau anzusehen. Oft ist schon anhand der Pinselführung zu erkennen, zu welchem Künstler der kleine Teil gehört, auch wenn das Original noch nicht in der eigenen Sammlung liegt. Die Möglichkeit eines einfachen Lerneffekts wurde leider vergessen: der Aufdruck von Bildtitel und Künstlername auf der Gemäldekarte.

Übrigens ist das Spiel im Rennen um eine begehrte Brettspiel-Auszeichnung: "Art Gallery" gehört zu den nominierten Spielen für den "Deutschen Spielzeugpreis 2023". Das Online-Voting ist abgeschlossen, die Preisträger werden nach einer abschließenden Jurysitzung im August bekannt gegeben.

Das im Mai 2023 erschienene "Art Gallery" kann man für einen Kunstführer in Brettspielform halten. Auch wer das erst einmal dröge finden mag, sollte das Spiel nicht ignorieren. In unsere Testrunden hat es auch Kunstmuffel überzeugt, weil das Prinzip zwar leicht verständlich, aber dennoch interessant genug für einen längeren Spieleabend ist. Einen Bonuspunkt bekommt der Wettstreit um die Meisterwerke dennoch, weil es so viele berühmte Gemälde versammelt - und damit spielerisch Kultur auf den Tisch bringt.

Infos zu "Art Gallery" im Überblick:

Spieleranzahl: 2 bis 6

Altersempfehlung: ab 10

Dauer: 45 Minuten (eher länger)

Verlag: Piatnik

Autor: Francesco Frittelli

Pro:

Außergewöhnliches Thema Schöne Gestaltung mit Dutzenden berühmter Meisterwerke Leicht verständliche Regeln Zusatz-Informationen zu Kunstwerken in der Anleitung

Contra:

Zu zweit taktisch, mit mehr Spielern sehr glückslastig Bildtitel und Künstlername wünschenswert auf den Gemäldekarten

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: Die "Mona Lisa" besitzen, Van Goghs "Sternennacht" dazu holen und schließlich auf einen Klimt bieten - das alles ist mit "Art Gallery" möglich. Zwar lassen die dargestellten Gemälde zunächst nur die Herzen von Kunstfreunden höher schlagen. Doch auch für diejenigen in der Familie, die mit den weltbekannten Meisterwerken nichts anfangen können, verspricht das Brettspiel einen interessanten Spieleabend, da keinerlei Vorwissen in Sachen Kunst nötig ist. Etwas Taktik, Risikobereitschaft und Glück reichen aus, um als Mega-Galerist abzusahnen.

