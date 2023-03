Spiele-Test "4 aus Acht": Multiple-Choice-Quiz in der XXL-Version

„ 4 aus Acht “: Rezension des kooperativen Quizspiels

Wie spielt sich „4 aus Acht“?

Eine würfelförmige Box enthält 150 runde Quizkarten, ein Punktemarker in Form eines Vögelchens, eine Schablone mit sechs Löchern und vier „Out-Marker“ genannte Abdeckplättchen. Für eine Partie werden zehn Karten abgezählt. Jede Karte hat eine grüne und eine gelbe Seite mit jeweils einer Frage und acht Antwortmöglichkeiten. Das Team entscheidet sich für die einfachere grüne oder anspruchsvollere gelbe Frage.

Miteinander überlegen die Spielenden, welche Antworten falsch sind und decken diese mit den Out-Markern ab. Dann legen sie die Schablone an die jeweilige Markierung auf die Quizkarte, um das Ergebnis zu kontrollieren. In vier der sechs Löcher sind jetzt die richtigen Antworten zu sehen, bei falscher Wahl erscheint der Out-Marker. Für jede richtige Antwort wird das Vögelchen auf der Box eine Stufe weitergezogen.

Die Kategorien sind sehr verschieden, es gibt Fragen zu Serien, Literatur, Sport, Tiere, Geografie, Ernährung und noch viele mehr. Dadurch kann meistens jede/r in einer Partie etwas aus dem eigenen Wissensschatz beisteuern. Sind die zehn Karten „bearbeitet“, wird anhand der beiliegenden Wertetabelle überprüft, wie das Team abgeschnitten hat.

Eine Frage, acht Antwortmöglichkeiten

„4 aus Acht“ ist ein Frage-Antwort-Quiz der alten Schule mit zwei interessanten Neuerungen: Es wird kooperativ im Team gespielt - und die Antworten liegen gewissermaßen als Multiple-Choice-XXL-Version vor, da man acht Antwortmöglichkeiten auf eine Frage hat. Das Fragenspektrum ist tatsächlich sehr breit gefächert, und es gibt zwei Schwierigkeitsgrade.

Diese liegen jedoch oft im Auge des Betrachters. Für leidenschaftliche Bahnreisende ist es beispielsweise kein Problem, die Kopfbahnhöfe der Auswahl zu identifizieren, auch wenn dies auf der als „schwierig“ eingeordneten gelben Seite der Fragekarte steht.

Das Viergestirn der Weimarer Klassik aus acht Autoren auszuwählen, eine „leichte“ Frage der grünen Kategorie, kann für Literatur-Unkundige schon eine große Herausforderung darstellen. Umso besser, dass alle Mitspielenden ihren Beitrag zur Lösung leisten können.

Fazit: Schönes Koop-Quiz für Zwischendurch

Ein tatsächlich interessantes Gadget ist die runde Schablone zur Ergebniskontrolle. Am Rand jeder Fragenkarte steht eine Zahl und eine Farbe, gelb oder grün. Nun nimmt man die Schablone, dreht sie auf die gelbe oder grüne Seite und legt die am Rand aufgedruckte Zahl zu der identischen Zahl auf der Fragenkarte. In vier von den sechs Löchern erscheinen dann die vier richtigen Antworten. Ärgerlich ist nur, dass die Abdeckplättchen leicht verrutschen, wenn beim Auflegen der Schablone nicht ganz vorsichtig vorgegangen wird.

Insgesamt enthält die Box 300 Fragen mit jeweils acht Antwortmöglichkeiten, das bietet viel Raum für interessante Diskussionen. Dennoch dauert eine Partie mit zehn Karten kaum länger als 15 Minuten.

Infos zu „4 aus Acht“ im Überblick: Spieleranzahl: 1 bis 4 Altersempfehlung: ab 14 Dauer: 15 Minuten Verlag: Moses Autoren: Katrin Abfalter, Johannes Sulzer

Pro:

Kommunikativ, da ein kooperatives Quiz Neuartiger Antwortmechanismus Breites Themenspektrum Kurze Spieldauer

Contra:

Schwierigkeits-Einteilung der Fragen nicht immer nachvollziehbar Abdeckplättchen verrutschen leicht

Redaktionswertung: 7 von 10 Punkten

Fazit: „4 aus Acht“ ist ein gelungenes Frage-Antwort-Quiz, das kooperativ funktioniert, also Teamgeist und Absprache erfordert. Dadurch bringt man auch Spielende an den Tisch, die sich nicht blamieren wollen und vom „Schwarmwissen“ profitieren können. Das kurze Quiz für zwischendurch hat durch sein breitgefächertes Themenspektrum das Zeug dazu, die Lust auf ein abendfüllendes Ratespiel zu wecken - eignet sich aber genauso gut, als schneller Quiz-Snack für zwischendurch.

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.