In München ist ein Peppa-Wutz Erlebnispark in Planung

Die Eröffnung könnte noch dieses Jahr stattfinden

Entscheidender Faktor ist das Finden eines geeigneten Standorts

Knallrosa, lieb, mit einem eigenen Charme und manchmal auch ein wenig schweinisch frech - so kennen und lieben Kinder Peppa Wutz. Das kleine Schweinchen ist etwa 4 Jahre alt und liebt es, in Schlammpfützen zu springen. Peppa und ihre ulkig-liebenswerte Familie sowie ihre vielen tierischen Freunde wurden 2004 von zwei britischen Zeichnern erfunden. Seitdem befindet sich Peppa Wutz - im Englischen "Peppa Pig" - auf der Überholspur und kommt nun vielleicht auch nach München, wie Radio Gong berichtet.

Ein Erlebnispark für die ganze Familie

Ein wahres Spielparadies will ein Münchner Immobilienunternehmen laut tz in der bayerischen Landeshauptstadt errichten. Im Moment befindet sich das Großprojekt rund um das beliebte Zeichentrick-Ferkel noch auf Standortsuche. Ausschau gehalten wird nach einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern mit geeigneter Infrastruktur, genügend Parkplätzen für die Familien und guter Straßenanbindung. Für eine zusätzlich auch noch sichere Lage ist der Konzern bereit, bis zu 200.000 Euro jährlich zu zahlen.

Anvisiert wird die Eröffnung für 2023 oder 2024. Für die kleinen Münchner Fans von Peppa Wutz könnte also schon bald ein großer Traum in Erfüllung gehen.

Man darf gespannt sein, wie genau der Erlebnispark in München aussehen wird. Das Peppa Pig Land im Heidepark Ressort in Niedersachsen jedenfalls hat einige spannende Attraktionen für Kinder im Vorschulalter in petto: Meet & Greet mit Peppa und Schorsch, Reiten auf Schorsch's geliebtem Dino, eine Zugfahrt mit Opa Pig's Bahn, sogar Ballonfahrten sind möglich. Welche Überraschungen der geplante Peppa-Park in München zu bieten haben wird, bleibt abzuwarten, aber er wird den bisher eröffneten Peppa-Pig-Erlebnisparks sicher in nichts nachstehen.