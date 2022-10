Treuetest: Studie zeigt, wie du leicht herausfinden kannst, ob dein Partner untreu ist

Fremde Personen können die Treue eines Paares anhand von kurzen Videoausschnitten einschätzen

Die Ergebnisse sind überraschend präzise

Dabei hilft uns ein Instinkt vergangener Zeiten

Viele Menschen stellen sich die Frage, ob der eigene Partner oder die eigene Partnerin wirklich treu ist oder es Anlass zur Sorge gibt. Nun gibt es einen neuen Ansatz, um das zu überprüfen.

So wurde die Studie aufgebaut

In einer Studie der Brigham Young University in Utah wurden 51 Studierende hinsichtlich des Themas Untreue beobachtet. Dazu haben alle Teilnehmenden einen Fragebogen ausgefüllt, in dem Fragen rund um die persönliche Beziehung, die Rolle und die eigene Treue beantwortet wurden.

Anschließend wurde von jedem Paar ein Video gedreht, dabei musste eine Person mit verbundenen Augen ein Bild malen, während der Partner oder die Partnerin Anweisungen dazu gab. Ziel war es, durch die exemplarische Situation das Verhalten miteinander darzustellen.

Das Video sollte neben der Kommunikation auch Faktoren wie Vertrauen, Teamwork und Empathie aufzeigen. Die These war, dass dritte Beobachter*innen die Personen, die ihren Partner oder ihre Partnerin betrügen, anhand von kurzen Ausschnitten und Beobachten des Verhaltens genau identifizieren können.

Die Intuition fremder Menschen

Die Videos waren etwa drei bis vier Minuten lang und wurden den anderen Probandinnen und Probanden gezeigt. Diese kannten das Paar bis dato nicht. Nun sollten diese Personen beurteilen, ob sich das Paar treu ist oder ob eine*r der beiden den oder die andere*n betrügt.

Das Ergebnis: Die teilnehmenden Personen schätzten die gesehenen Paare tatsächlich richtig ein. In allen Fällen stimmten die Aussagen, die die Personen über sich selbst getroffen haben, mit denen der dritten Personen überein. Im Anschluss wurde die Studie mit 43 anderen Paaren wiederholt, in dieser Studie sollten die Teilnehmenden die unbekannten Personen anhand einer Skala bewerten.

Dabei wurden Fragen nach der Vertrauenswürdigkeit sowie dem Engagement in der Beziehung gestellt und beantwortet. Auch in dieser Untersuchung stimmten die Aussagen mit den Angaben überein.

Warum ist das so?

Menschen scheinen also ziemlich viel erahnen zu können, nachdem sie nur ein paar Minuten Videomaterial gesehen haben. Begründet werden diese Ergebnisse vor allem auf Grundlage der Evolutionsbiologie. Menschen haben demnach einen Instinkt, mit dem untreues Verhalten erkannt werden kann.

Dieser Instinkt scheint aus vergangener Zeit übrig geblieben zu sein: Schon vor tausenden von Jahren mussten sich Menschen zwingend aufeinander verlassen können, beispielsweise dass der Mann nach der Jagd wieder nach Hause kommt, um die Familie zu ernähren. Das Überleben konnte nur gesichert werden, wenn der Lebensgefährte treu war.

Schon damals war die Untreue daher ein Ausschlusskriterium. Natürlich wäre es vermessen zu sagen, dass man die eigene Beziehung immer korrekt von anderen und vor allem von fremden Personen einschätzen lassen kann. Bei Unsicherheiten gilt es, das Gespräch zu suchen, die Kommunikation untereinander ist immer noch das effizienteste Mittel für eine gesunde Beziehung.

Fazit

Insgesamt kann festgehalten werden, dass unser Beziehungsverhalten in jedem Fall eine starke Aussagekraft nach außen hat. Natürliche sollte man sich nie ausschließlich auf die Einschätzung fremder Personen beschränken, allerdings zeigt die Studie, dass die Meinung Dritter von Relevanz sein kann.