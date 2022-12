Containerschiff liegt quer im Main: Am Freitagnachmittag (23. Dezember 2022) havarierte ein Güterschiff auf dem Main und stellte sich quer. "Es verkeilte sich und musste durch technisches Gerät gesichert werden, da es drohte, in eine schwimmende Anlage zu treiben", berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken am Samstag.

Erste Bergungsversuche scheiterten demzufolge. Der Main bleibt bis auf Weiteres für die Schifffahrt gesperrt.

Würzburg: Frachtschiff nach Havarie auf Main manövrierunfähig

Laut Polizeiangaben fuhr das Gütermotorschiff, das mit Asphaltgranulat beladen war, gegen 16 Uhr talwärts den Main entlang. Kurz nach der Ludwigsbrücke sei es zu einem "Beinahezusammenstoß" mit einem entgegenkommenden Gütermotorschiff gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge geriet das Frachtschiff im Anschluss kurz vor einer Schleuse aufgrund eines weiteren Fahrfehlers des 35-jährigen Schiffsführers quer zur Fließrichtung.

Dort rammte es mit dem Vorschiff den Trenndamm der Schleuse, verkeilte sich und drohte mit der schwimmenden Anlage, dem Restaurant "Mainkuh", zu kollidieren. Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Restaurant befanden, wurden daraufhin durch die Polizei evakuiert. Auch die alte Mainbrücke wurde kurzzeitig für Fußgänger gesperrt.

Mehrere Versuche, das Containerschiff mit einem Schleppboot im Anschluss "freizuschleppen", blieben dem Präsidium zufolge erfolglos. "Daraufhin wurde das Schiff durch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des THWs mit technischem Gerät gesichert und muss bis auf Weiteres in dieser Position verbleiben", berichtet die Polizei.

Wasserschutzpolizei nimmt Ermittlungen gegen Unfallverursacher (35) auf

Die Schifffahrt bleibt demnach bis zum Freikommen des havarierten Schiffes gesperrt. Über das weitere Vorgehen berät nun das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt mit dem Eigner des Schiffes. Die Wasserschutzpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen gegen den 35-jährigen Unfallverursacher.

Durch die Havarie kamen keine Menschen zu Schaden. Ob Sachschaden entstanden sei, müssten weitere Ermittlungen klären, erklärt das Präsidium. Bei dem Einsatz, der sich bis in die Nacht zog, waren rund 150 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Sanitätsdienst, DLRG und Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt eingesetzt.